Ünlüler Paris'teki Thierry Mugler sergisinde buluştu

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Thierry Mugler: Couturissime sergisi, salgın nedeniyle gecikmeli olarak açıldı. Tasarımcı Thierry Mugler’in 1970'lerden bu yana yaptığı projelerin bir birleşimi olan ses getirici serginin açılışında en dikkat çeken isim, yeni doğum yapan rap şarkıcısı Cardi B oldu. Irina Shayk, Alessandra Ambrosio, Coco Rocha, açılışın diğer ünlü yıldızlarıydı.

ntv.com.tr 29.09.2021 - 09:53

Ünlüler Paris'teki Thierry Mugler sergisinde buluştu - 1

Amerikalı ünlü rap şarkıcısı Cardi B, söz konusu kıyafet olunca risk almayı seviyor. 28 yaşındaki şarkıcı, Paris moda Haftası kapsamında düzenlenen Thierry Mugler: Couturissime sergisine katıldı.

Salgın nedeniyle ertelendikten sonra açılışı yapılan tasarımcı Thierry Mugler’in sergisi, Thierry-Maxime Loriot küratörlüğünde, eğlence ve görsel-işitsel profesyonellerin dijital performanslarını içeriyor. Sergi, kostümleri, animasyonlu projeksiyonları, fotoğrafları ve müziği tematik olarak harmanlayarak, Mugler'in 1970'lerin sonundan bu yana savunduğu sayısız projeyi birleştiriyor.  

Ünlüler Paris'teki Thierry Mugler sergisinde buluştu - 2

Paris’teki Musee Des Arts Decoratifs’te düzenlenen sergi açılışında Cardi B, parlak kırmızı bir maksi elbise giyerek tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Eylül ayının başında ikinci çocuğunu dünyaya getiren Cardi B, kameralar karşısına cesur kıyafetiyle çıktı.

Ünlüler Paris'teki Thierry Mugler sergisinde buluştu - 3
Sergi açılışına Caredi B’nin yanı sıra Irina Shayk’tan Alessandra Ambrosio’ya pek çok yıldız isim katıldı. İşte ünlü isimlerin sergi pozları...
Ünlüler Paris'teki Thierry Mugler sergisinde buluştu - 4
Irina Shayk
Ünlüler Paris'teki Thierry Mugler sergisinde buluştu - 5
Coco Rocha
Ünlüler Paris'teki Thierry Mugler sergisinde buluştu - 6
Alessandra Ambrosio
Ünlüler Paris'teki Thierry Mugler sergisinde buluştu - 7
Farida Khelfa ve Carla Bruni
Ünlüler Paris'teki Thierry Mugler sergisinde buluştu - 8
Cindy Bruna
Ünlüler Paris'teki Thierry Mugler sergisinde buluştu - 9
Casey Cadwallader ve Irina Shayk
Ünlüler Paris'teki Thierry Mugler sergisinde buluştu - 10
Nina Kraviz
Ünlüler Paris'teki Thierry Mugler sergisinde buluştu - 11
Natasha Poly
Ünlüler Paris'teki Thierry Mugler sergisinde buluştu - 12
Arielle Dombasle, Ali Mahdavi

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER