Ünlüler Paris'teki Thierry Mugler sergisinde buluştu

ntv.com.tr 29.09.2021 - 09:53
Amerikalı ünlü rap şarkıcısı Cardi B, söz konusu kıyafet olunca risk almayı seviyor. 28 yaşındaki şarkıcı, Paris moda Haftası kapsamında düzenlenen Thierry Mugler: Couturissime sergisine katıldı.
Salgın nedeniyle ertelendikten sonra açılışı yapılan tasarımcı Thierry Mugler’in sergisi, Thierry-Maxime Loriot küratörlüğünde, eğlence ve görsel-işitsel profesyonellerin dijital performanslarını içeriyor. Sergi, kostümleri, animasyonlu projeksiyonları, fotoğrafları ve müziği tematik olarak harmanlayarak, Mugler'in 1970'lerin sonundan bu yana savunduğu sayısız projeyi birleştiriyor.
Paris’teki Musee Des Arts Decoratifs’te düzenlenen sergi açılışında Cardi B, parlak kırmızı bir maksi elbise giyerek tüm dikkatleri üzerinde topladı.
Eylül ayının başında ikinci çocuğunu dünyaya getiren Cardi B, kameralar karşısına cesur kıyafetiyle çıktı.