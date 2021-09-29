Ünlüler Paris'teki Thierry Mugler sergisinde buluştu

Amerikalı ünlü rap şarkıcısı Cardi B, söz konusu kıyafet olunca risk almayı seviyor. 28 yaşındaki şarkıcı, Paris moda Haftası kapsamında düzenlenen Thierry Mugler: Couturissime sergisine katıldı.

Salgın nedeniyle ertelendikten sonra açılışı yapılan tasarımcı Thierry Mugler’in sergisi, Thierry-Maxime Loriot küratörlüğünde, eğlence ve görsel-işitsel profesyonellerin dijital performanslarını içeriyor. Sergi, kostümleri, animasyonlu projeksiyonları, fotoğrafları ve müziği tematik olarak harmanlayarak, Mugler'in 1970'lerin sonundan bu yana savunduğu sayısız projeyi birleştiriyor.