Ünlüler tatilde. Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç'tan Prag pozları
26.12.2025 10:46
NTV - Haber Merkezi
Aşkları tüm hızıyla devam eden Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç, Prag tatiline gitti. Ünlü çiftin keyifli pozları, yeni yıl öncesi tatile çıkan ünlü isimleri akla getirdi.
Magazin dünyasının ünlü isimleri, yeni yıl öncesi tatil pozlarıyla gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlülerin bazıları Avrupa'ya gitmeyi tercih ederken; bir çift de Uzak Doğu'nun gözde rotalarından Japonya'ya gitti.
ÖZGÜ KAYA-MURAT DALKILIÇ
Bir süre önce aşk yaşamaya başlayan oyuncu Özgü Kaya ile şarkıcı Murat Dalkılıç, yılbaşı öncesi Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.
Aşkları dolu dizgin süren Kaya ile Dalkılıç, romantik tatillerinden kareleri de hayranlarıyla paylaştı.
ASLI ENVER-BERKİN GÖKBUDAK
Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren oyuncu Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak'ın yeni tatil rotası Japonya oldu. Tokyo'ya giden ünlü çiftten Enver, seyahatinden fotoğrafları yayınladı.
HANDE ERÇEL
Kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hande Erçel, Londra'da çektiği fotoğrafı, "Bebeğim, dışarısı soğuk" notuyla paylaştı.
ÖZLEM ADA-BERKAY ŞAHİN
"Yaz", "İki Hece" ve "Benim Hikayem" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin ve kızlarıyla Prag'a gitti.
Ünlü çift, tatilden keyifli anlarını ve kızları Arya ile Zeynep Mira'yla verdikleri aile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.