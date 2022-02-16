Ünlüler Tory Burch defilesini ön sıradan seyretti

Haberler - ntv.com.tr 16.02.2022 - 13:39
New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen Tory Burch defilesi, yıldızlar geçidine döndü.
Amerikalı ünlü isimler, defileyi ön sıradan izledi.
The New Yorker Hotel’de yapılan renkli defileye Uma Thurman, Katie Holmes gibi ünlü oyuncular ile Vogue dergisinin yayın yönetmeni Anna Wintour da katıldı.
Ünlü isimler de şıklıklarıyla dikkat çekti.
İşte Tory Burch defilesinin ön sırasındakiler...
Uma Thurman
Katie Holmes
Aimee Lou Wood
Olivia Perez
Jessica Wang ve Tina Chen Craig
Chase Sui Wonders
Faouzia ve Madelaine Petsch
Chriselle Lim