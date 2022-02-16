Ünlüler Tory Burch defilesini ön sıradan seyretti

New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen Tory Burch defilesine Uma Thurman ve Katie Holmes gibi yıldızlar katıldı.

Haberler - ntv.com.tr 16.02.2022 - 13:39

Ünlüler Tory Burch defilesini ön sıradan seyretti - 1

New York Haftası kapsamında düzenlenen Tory Burch defilesi, yıldızlar geçidine döndü. 

Amerikalı ünlü isimler, defileyi ön sıradan izledi. 

Ünlüler Tory Burch defilesini ön sıradan seyretti - 2

The New Yorker Hotel’de yapılan renkli defileye Uma Thurman, Katie Holmes gibi ünlü oyuncular ile Vogue dergisinin yayın yönetmeni Anna Wintour da katıldı. 

Ünlü isimler de şıklıklarıyla dikkat çekti.

İşte Tory Burch defilesinin ön sırasındakiler... 

Ünlüler Tory Burch defilesini ön sıradan seyretti - 3

Uma Thurman

Ünlüler Tory Burch defilesini ön sıradan seyretti - 4

Katie Holmes

Ünlüler Tory Burch defilesini ön sıradan seyretti - 5

Aimee Lou Wood

Ünlüler Tory Burch defilesini ön sıradan seyretti - 6

Olivia Perez

Ünlüler Tory Burch defilesini ön sıradan seyretti - 7

Jessica Wang ve Tina Chen Craig

Ünlüler Tory Burch defilesini ön sıradan seyretti - 8

Chase Sui Wonders

Ünlüler Tory Burch defilesini ön sıradan seyretti - 9

Faouzia ve Madelaine Petsch

Ünlüler Tory Burch defilesini ön sıradan seyretti - 10

Chriselle Lim

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