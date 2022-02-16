Ünlüler Tory Burch defilesini ön sıradan seyretti

The New Yorker Hotel’de yapılan renkli defileye Uma Thurman, Katie Holmes gibi ünlü oyuncular ile Vogue dergisinin yayın yönetmeni Anna Wintour da katıldı.

Ünlü isimler de şıklıklarıyla dikkat çekti.

İşte Tory Burch defilesinin ön sırasındakiler...