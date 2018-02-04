Ünlüler ve anneleri
ntv.com.tr
Ekranlarda, beyazperdede ve sahnelerde boy gösteren birçok ünlü ismin aileleri arka planda kalıyor. Ünlüler zaman zaman anneleriyle görüntüleniyor veya sosyal medyada paylaşım yapıyor. İşte ünlüler ve anneleri...
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1Ayla Çelik, önceki gün annesi Leyla Çelik ile Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Muhabirlere selam veren şarkıcı, “Hafta sonunu anne-kız alışveriş yaparak geçiriyoruz” dedi.
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Eser Yenenler
Eser Yenenler önceki gece “#tbt” adlı gösterisiyle BKM Mutfak Uniq sahnesindeydi. Onu izlemeye gelenler arasında annesi Nurdan Yenenler ile kardeşleri ve kuzenleri de vardı.
Nurdan Yenenler yöneltilen “Oğlunuzun bu bekarlığı nereye kadar sürecek? Torun hasretiniz yok mu?” sorusuna “Tek dileğim oğlumun mutlu olması. Torun özlemi tabii ki yaşıyorum. Ama sanırım buna daha zaman var” yanıtını verdi.
O sırada söze giren Eser Yenenler ise şöyle dedi: “İnşallah annemin bu dileğini yerine getireceğim.”
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Şeyma Subaşı
Acun Ilıcalı ile Eylül 2017'de evlenen Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline dönüşmüş ve kısa sürede takipçi sayısını 2.5 milyona çıkarmıştı. Subaşı son olarak Instagram story bölümünden merak edilen annesiyle fotoğrafını paylaşarak, "Annem annem" notuyla yayınladı.
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İrem Derici-Jale Ediz
Kilo kaybına bağlı bağışıklı çökmesi yaşayan ve bu sebeple bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuşan İrem Derici, annesi ve kardeşiyle çekilen karesini, "Benim AİLEM! Anam ve kardeşim!" notuyla Instagram'dan yayınladı.
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5Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Duygu karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ayşecan Tatari'nin annesinin usta oyuncu Aliye Uzunatağan çıktı. Uzunatağan son olarak 'Yüksek Sosyete'de Bedia karakterine hayat vermişti.
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6Ayşecan Tatari-Aliye Uzunatağan
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7Bensu Soral-Hande Soral
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8Türkan Şoray - Meilha Şoray
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9Kenan Doğulu - Serpil Doğulu
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10Hülya Koçyiğit'in küçüklüğü ve annesi Melek Koçyiğit
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11Merve Sevi
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12Aleyna Tilki
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13Seren Serengil
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14Soner Sarıkabadayı
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15Yasmin Erbil - Nergis Kumbasar
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16Emre Belözoğlu
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17Merve Boluğur
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18Gülben Ergen
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19Esra Erol
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20Elçin Sangu
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21Özge Ulusoy
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22Hadise
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23Serenay Sarıkaya
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24Nesrin Cavadzade
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25Ivana Sert
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26Burak Özçivit
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27Serdar Ortaç ve annesi Nesrin Ortaç
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28İbrahim Tatlıses ve annesi Leyla Tatlı
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29Ceyda Ateş ve annesi Nurcan Ateş
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30Bülent Ersoy ve annesi Necla Poyraz
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31Beren Saat-Ayla Saat
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32Emrah ve annesi Ayten Erdoğan
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33Kıvanç Tatlıtuğ ve annesi Nurten Hanım
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34Hazar Ergüçlü ve annesi Neşe Ergüçlü
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35Mustafa Ceceli ve annesi Ayşe Ceceli
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36Furkan Kızılay
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37Doğa Rutkay