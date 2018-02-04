Eser Yenenler

Eser Yenenler önceki gece “#tbt” adlı gösterisiyle BKM Mutfak Uniq sahnesindeydi. Onu izlemeye gelenler arasında annesi Nurdan Yenenler ile kardeşleri ve kuzenleri de vardı.



Nurdan Yenenler yöneltilen “Oğlunuzun bu bekarlığı nereye kadar sürecek? Torun hasretiniz yok mu?” sorusuna “Tek dileğim oğlumun mutlu olması. Torun özlemi tabii ki yaşıyorum. Ama sanırım buna daha zaman var” yanıtını verdi.



O sırada söze giren Eser Yenenler ise şöyle dedi: “İnşallah annemin bu dileğini yerine getireceğim.”