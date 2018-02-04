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Ünlüler ve anneleri

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Ekranlarda, beyazperdede ve sahnelerde boy gösteren birçok ünlü ismin aileleri arka planda kalıyor. Ünlüler zaman zaman anneleriyle görüntüleniyor veya sosyal medyada paylaşım yapıyor. İşte ünlüler ve anneleri...

  • 1

    Ayla Çelik, önceki gün annesi Leyla Çelik ile Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Muhabirlere selam veren şarkıcı, “Hafta sonunu anne-kız alışveriş yaparak geçiriyoruz” dedi.
  • 2

    Eser Yenenler 

    Eser Yenenler önceki gece “#tbt” adlı gösterisiyle BKM Mutfak Uniq sahnesindeydi. Onu izlemeye gelenler arasında annesi Nurdan Yenenler ile kardeşleri ve kuzenleri de vardı.

    Nurdan Yenenler yöneltilen “Oğlunuzun bu bekarlığı nereye kadar sürecek? Torun hasretiniz yok mu?” sorusuna “Tek dileğim oğlumun mutlu olması. Torun özlemi tabii ki yaşıyorum. Ama sanırım buna daha zaman var” yanıtını verdi.

    O sırada söze giren Eser Yenenler ise şöyle dedi: “İnşallah annemin bu dileğini yerine getireceğim.”

  • 3

    Şeyma Subaşı 

    Acun Ilıcalı ile Eylül 2017'de evlenen Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline dönüşmüş ve kısa sürede takipçi sayısını 2.5 milyona çıkarmıştı. Subaşı son olarak Instagram story bölümünden merak edilen annesiyle fotoğrafını paylaşarak, "Annem annem" notuyla yayınladı. 

  • 4

    İrem Derici-Jale Ediz

    Kilo kaybına bağlı bağışıklı çökmesi yaşayan ve bu sebeple bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuşan İrem Derici, annesi ve kardeşiyle çekilen karesini, "Benim AİLEM! Anam ve kardeşim!" notuyla Instagram'dan yayınladı. 

  • 5

    Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Duygu karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ayşecan Tatari'nin annesinin usta oyuncu Aliye Uzunatağan çıktı. Uzunatağan son olarak 'Yüksek Sosyete'de Bedia karakterine hayat vermişti.
  • 6

    Ayşecan Tatari-Aliye Uzunatağan
  • 7

    Bensu Soral-Hande Soral
  • 8

    Türkan Şoray - Meilha Şoray
  • 9

    Kenan Doğulu - Serpil Doğulu
  • 10

    Hülya Koçyiğit'in küçüklüğü ve annesi Melek Koçyiğit
  • 11

    Merve Sevi
  • 12

    Aleyna Tilki
  • 13

    Seren Serengil
  • 14

    Soner Sarıkabadayı
  • 15

    Yasmin Erbil - Nergis Kumbasar
  • 16

    Emre Belözoğlu
  • 17

    Merve Boluğur
  • 18

    Gülben Ergen
  • 19

    Esra Erol
  • 20

    Elçin Sangu
  • 21

    Özge Ulusoy
  • 22

    Hadise
  • 23

    Serenay Sarıkaya
  • 24

    Nesrin Cavadzade
  • 25

    Ivana Sert
  • 26

    Burak Özçivit
  • 27

    Serdar Ortaç ve annesi Nesrin Ortaç
  • 28

    İbrahim Tatlıses ve annesi Leyla Tatlı
  • 29

    Ceyda Ateş ve annesi Nurcan Ateş
  • 30

    Bülent Ersoy ve annesi Necla Poyraz
  • 31

    Beren Saat-Ayla Saat
  • 32

    Emrah ve annesi Ayten Erdoğan
  • 33

    Kıvanç Tatlıtuğ ve annesi Nurten Hanım
  • 34

    Hazar Ergüçlü ve annesi Neşe Ergüçlü
  • 35

    Mustafa Ceceli ve annesi Ayşe Ceceli
  • 36

    Furkan Kızılay
  • 37

    Doğa Rutkay
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