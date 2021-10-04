Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü)

Günlük hayatımızın ve ailelerimizin bir parçası olan sevimli dostlarımız, bize arkadaşlık etmekle kalmıyor, duygusal ve fiziksel anlamda da destek sağlıyor. Kimi onlarla hayatını evinde kimi ise bahçesinde paylaşıyor. Kimi ise sadece seviyor. Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü... İşte ünlülerin sevimli dostları ve hayvan sevgisi...

ntv.com.tr

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 1

EZGİ MOLA

Ezgi Mola’nın, Tibet spaniel cinsi köpeği Suşi öldü. 14 yaşındaki Suşi’nin ardından ünlü oyuncu, duygusal bir video yayınladı. Ünlü oyuncu, köpeklerinin portrelerini de dövme olarak yaptırmıştı.

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 2
Hayvan sevgisiyle tanınan Mola’nın Bıdı ve Kuki isimli iki köpeği daha bulunuyor.
Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 3

HAZER AMANİ

'Yeni ailene hoş geldin güzel Taco’m benim

Sanatçılar hayvanlar için kamera karşısına geçti / Tıkla-İzle

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 4

BESTE KÖKDEMİR

 Sonu olmayan bir şey bu

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 5

KADİR DOĞULU

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 6

SERENAY SARIKAYA

‘Aile zamanı’

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 7

GUPSE ÖZAY

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 8

BENSU SORAL

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 9
SAADET IŞIL AKSOY
Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 10
GİZEM KARACA

"Çok ciddi beslerim"
Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 11

TUVANA TURKAY

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 12

Radamel Falcao: Evine hoşgeldin Aslan (Welcome home Aslan)

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 13

EMILIA CLARKE

Game of Thrones dizisiyle dünya çapında üne kavuşan Emilia Clarke, Instagram hesabından yeni köpeği Ted ile fotoğraflarını paylaştı. İngiliz oyuncu sevimli dostu için "Duramaz. Fiziksel olarak tüm dünyanın en güzel köpeği olmadan duramaz. Herkes Ted ile tanışsın. Süper Ted. Benim yeni arkadaşım. Kahrolası hayatımın ışığı. Bu instagram sayfasını doldurmaya hazır" notu düştü. 

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 14

JENNIFER ANISTON

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 15

JENNIFER ANISTON -  Clyde 

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 16

EMILY DIDONATO


Amerikalı model Emily Didonato, köpeği Friz ile ilgili konuştu. Köpek edinmenin hayatında fark yarattığını belirten model, “Onu kesinlikle çok seviyorum. Ama inanılmaz yapışkan bir tip ve ben odadan çıkarken deliriyor. Sanırım en büyük derdimiz bu... Ayrıca geceleri her ne kadar uygun olmasa da üzerimde uyuyor” dedi. 

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 17

MIRANDA KERR

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 18

ORLANDO BLOOM

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 19

EMILIA CLARKE

Game of Thrones dizisinde hayat verdiği Khaleesi karakteriyle yıldızı parlayan Emilia Clarke, köpekleriyle birlikte sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 20

NICOLE KIDMAN

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 21

JESSICA ALBA

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 22
RUSSELL CROWE
Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 23

CARA DELEVINGNE

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 24
KATY PERRY

ABD’li şarkıcı Katy Perry, köpeği Nugget ile çekilmiş pozunu Instagram’da paylaştı. Yaklaşık bir milyon beğeni alan fotoğrafın yıldızı Nugget oldu. Katy Perry'nin takipçileri, dünyaca ünlü şarkıcıdan çok köpeğin sevimliliğine yorum yaptı.

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 25

KHLOE KARDASHIAN

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 26
Neslişah Alkoçlar: Demek ki onun kaderinde de bizim evin bir üyesi olmak varmış. İyi ki kesişti yollarımız iyi ki geldin. (Satın alma sahiplen)
Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 27

Burcu Binici: Hadi biraz eski günleri yâd edelim!

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 28
Aslı Enver ve Matiko
Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 29
Gülhan Tekin: Bi alışveriş bi fiş  (liseliler anlamaz)
Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 30
Sıla: Bugün Mutlu bir yaşında! Hepi börtlek canımın içi
Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 31
Oğuzhan Koç: Herkesin yerini bildiği bir akşama
Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 32

Nilüfer: Tatil dönüşü

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 33

Çağla Şıkel'in sevimli dostu Dut ile paylaştığı fotoğrafın gerçek olduğuna kimse inanmadı. Takipçileri fotoğrafın Photoshop olduğunu savundu. Bunun üzerine 40 yaşındaki manken Dut ile çekilmiş bir videosunu paylaşıp "Ben size gerçek demiştim ama evet gerçek olamıyacak kadar güzel" notu düştü. 

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 34
Didem Soydan Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine duygusal anlar yaşattı.

Ünlü model geçen haftalarda hayatına giren ve Köpük adını verdiği köpeğin ölümle pençeleştiğini ve uyguladıkları tedavi sonrasında hayata tutunduğunu yaptığı paylaşım ile duyurdu. Soydan hesabından yaptığı son paylaşımda şu satırları kullandı: "Köpük bana geldiğinde, öyle hastaydı ki söylemiyorum tabi ama ölecekse bile huzurlu bir ortamda olsun diye aldık onu ama doktorunun dediğine göre bir mucizeymiş yaşaması. Bu kadar ilaç kullandı bir ayda. Bugün itibariyle ilaçlardan kurtuldu"
Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 35
Gonca Vuslateri
Evimizin direği: Tabu
Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 36
Esra Kılıç: Rahat mı öyle kızım?
Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 37
Başak Dizer Tatlıtuğ

"Ohh...Bu yılın reklam yüzü bu bey. Tv koltuğu yaptı"
Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 38

Yağmur Ünal

Oyuncu ve yapımcı Yağmur Ünal köpeği ile çekilmiş fotoğrafını "Benim kendini ufak zanneden sevgi pıtırcığım, sıfır farkındalık" notuyla paylaştı.

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 39

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Yaklaşık 12,5 yıldır neredeyse her anını birlikte geçirdiği Korsan'ın üzerine titreyen Tuba Büyüküstün, dizi ve film çekimlerinde bile Golden Retriever cinsi köpeğini yanından ayırmıyor.
Güzel oyuncu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Korsan ile ilgili hislerini paylaştı. Köpeğiyle kafa kafaya vermiş bir karesini yayınlayan Tuba Büyüküstün, "12,5 yıllık aşk. Korsan ve ben" notunu yazdı.

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 40

HANDE ERÇEL

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 41

BADE İŞÇİL

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 42

SEZEN AKSU

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 43
ELÇİN SANGU

"İnsan gibi uyuyanlarda bugün"
Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 44
ELÇİN SANGU


Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 45
Gupse Özay: 'Evin üç tüylü ferdi'
Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 46

KIVANÇ TATLITUĞ

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 47

AJDA PEKKAN 

İzmir'i ziyaret eden Ajda Pekkan bir mekanda otururken kucağına aldığı sokak kedisini elleriyle besledi. O anları kayıt altına alan Pekkan, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Çatalla kediye yemek yediren 72 yaşındaki Pekkan paylaşımına, "Güzel İzmir'in güzel kedileri, hayat paylaşınca güzel" notunu düştü.

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 48

AJDA PEKKAN

Hayvan sevgisi deyince ilk akla gelen ünlüler arasında Ajda Pekkan yer alıyor. Öyle ki 70 yaşındaki sanatçı bir röportajında, "16 kedim, 4 tane köpeğim var" açıklaması yapmıştı. Pekkan, zaman zaman sokak hayvanlarını da sahipleniyor.  

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 49

SERENAY SARIKAYA

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 50
SERENAY SARIKAYA
Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 51
EZGİ MOLA

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 52
RÜZGAR ERKOÇLAR
Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 53

PELİN AKİL

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 54

BAŞAK DİZER

Ünlü modacı ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer ise kedisinin fotoğrafını "Bu sene pamuk prenseslerde yüksek ve dik yakalar moda" notuyla paylaşmıştı. 

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 55

HAKAN ÇALHANOĞLU

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 56

AHMET KURAL

Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy ile başrollerini paylaştığı Ailecek Şaşkınız ile seyirciyle buluşan Ahmet Kural, 4.5 kilo olan kedisi Fikret hakkında bilinmeyenleri Günaydın'dan Funda Karayel'e anlattı: Fikret, ömrüm oldu; evladım gibi... Fikret yüzünden eve erken gidiyorum, ışıkları açık bırakıyorum ama bu aralar yoğunluktan onunla hiç ilgilenemiyorum. Yemek yemeyi seviyor; ben de ne yapayım, her gün üç-dört kere yemek veriyordum. Meğer günde bir kez mama veriliyormuş. Veteriner gördü, 'Daha fazla yedirmeyin, obez olmuş bu kedi' dedi. Şimdi yemeği biraz kestik.

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 57
GONCA VUSLATERİ 

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 58

AZRA AKIN

"Seni çok özledim... Kalbimden ruhumdan kocaman bir parça kopmuş gibi... Yeri doldurulamaz... Seninle 6 sene nasıl geçmiş... Hayatıma bir melek gelmişti... Beni güldürdün, toparladın, arada bir haddimi bildirdin, umut verdin, hayatımdaki en gerçek şey sendin... Bir sürü macera yasadık... Umarım ben de senin için iyi bir yol arkadaş, aile olabildim... Biliyorum huzurlu bir yerdesin..."

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 59
HAKAN ALTUN

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 60

GUPSE ÖZAY

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 61

CANER ERKİN

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 62

CANER ERKİN

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 63
İREM DERİCİ


Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 64

NESLİHAN ATAGÜL

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 65
SONER SARIKABADAYI


Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 66

TÜRKÜT BİNGÖL

Yavuz Bingöl’ün kızı Türkü, köpeği Zoey için Instagram hesabı açtı. Yorkshire Terrier cinsi  Zoey, Yavuz Bingöl'den 'Dede', Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncusu Olgun Şimşek'ten ise 'Dedemin kankası. Benim fanım olur' diye bahsediyor. Bu arada Zoey, 8 yaşında.

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 67
KEREM FIRTINA
Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 68

SELEN GÖRGÜZEL

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 69

KIRAÇ

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 70
GONCA VUSLATERİ 

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 71

ELİZ SAKUÇOĞLU

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 72

MERYEM UZERLİ

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Meryem Uzerli kedileriyle çekilen bir karesini Instagram hesabından paylaştı. 33 yaşındaki Uzerli paylaşımın altına, "Bebekler" notunu düştü.

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 73

ASLI ENVER

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 74

ŞÜKRAN OVALI

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 75
ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ
Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 76

EZGİ MOLA

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 77
ALİŞAN

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 78

SİNEM KOBAL

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 79

MURAT BOZ

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 80

BURAK DENİZ

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 81

DOĞA RUTKAY

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 82

İBRAHİM ÇELİKKOL

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 83

AZRA AKIN

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 84

AYŞE ÖZYILMAZEL

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 85

ALPER POTUK

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 86

BUSE TERİM

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 87

EROL EVGİN

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 88

MİNE TUGAY

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 89

NAZ ELMAS

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 90

SERDAR ORTAÇ

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 91

PINAR ALTUĞ

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 92

SEREN SERENGİL

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 93

SERTAP ERENER

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 94

YONCA EVCİMİK

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 95

ZERRİN ÖZER

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 96

TÜRKAN ŞORAY

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 97

KENDALL JENNER

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, hayvanat bahçesindeki bir zürafa ile verdiği pozu, "Kardeş" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 98
Irina Shayk: Yeni arkadaşlarım Kolizey ve Glinka
Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 99
MEGHAN MARKLE
Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 100

JENNIFER GARNER

ABD'li oyuncu Jennifer Garner, tavuğuyla yürüyüşteyken çektirdiği bir fotoğrafı Instagram’dan paylaştı.

45 yaşındaki oyuncu Regina George adını verdiği tavuk için “Hayatım gittikçe heyecan verici bir hal alıyor. Regina yürüyüşleri seviyor” notunu düştü.

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 101

SELENA GOMEZ

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 102

LADY GAGA



Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 103

JUSTIN TIMBERLAKE

Ünlüler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 104

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