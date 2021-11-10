Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yılında anıyoruz. 10 Kasım nedeniyle ünlü isimler sosyal medyada duygularını paylaştı. İşte 10 Kasım paylaşımları...

Haberler 10.11.2021 - 08:05

Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları - 1

Pelin Öztekin

"Saygı, minnet ve özlemle Atam.!!!"


Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları - 2

Oktay Kaynarca

"Sonsuza kadar"


Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları - 3

Ajda Pekkan

"Sonsuza dek; Saygı ve Minnet ile"


Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları - 4

Mert Fırat

“Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu'nu yeniden dirilten 'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O'nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye'nin Ata'sına layık bir tezahürden başka birşey değildir.” Winston Churchill, İngiltere Başbakanı"


Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları - 5

Aslı Kızmaz

"Attığım her adımda, verdiğim her kararda izinyedim!"


Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları - 6

Metin Arolat

"Sonsuza kadar"


Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları - 7

Alp Kırşan

"Saygı, sevgi, özlemle anıyoruz, seni çok seviyoruz"


Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları - 8

Hande Yener


Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları - 9

Zafer Algöz

"15 yıllık Cumhurbaşkanlığı süresince 100 yıllık büyük reformları gercekleştiren başka bir lider Dünyada yok. Minnettarız Paşam"


Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları - 10

Yonca Lodi

"Cennet nasıl bir yer bilmiyorum ama, sizi hep böyle uçsuz bucaksız bir yerdeymişsiniz gibi hayal ediyorum. Sizi özlemek bizim için alışkanlık. Sizi özleyerek doğduk hayata, sizi özleyerek büyüdük, sizi özleyerek sizi öğrendik, vatanı sevmenin sizi sevmek olduğunu hep sizi özleyerek bildik.
Bu vatanın her yerinde, her doğan Türk çocuğunun kalbinde, geçmişte, gelecekte hep siz varsınız ve var olmaya da devam edeceksiniz Atam. Biz evlatlarınız, ara sıra ışığı kaybetsek de el yordamıyla bile yolumuzu bulup,yine sizin izinizde olacağız. Biz ve bizden sonrakiler sonsuz mirasınızı omuzlarda taşımaya devam edecektir.
O yüce ruhunuz şad olsun..."


Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları - 11

Mazhar Alanson


Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları - 12

Erdal Özyağcılar

"Gözlerinde sadece vatanın ve yediden yetmişe
Vatandaşın var . onların özgür,bağımsız,demokrat bir cumhuriyet rejiminde dünya da saygın bir yeri olması için hem cephede,hem büyük millet meclisinde seve seve verdiğin elli yedi senelik hayatın var.Senin bize hediye ettiğin bu hayat için sana minettarız…ve seni unutmadık ve unutmıyacağız kimse seni asla unutturamaz.
Sen ölmedin yüreğimizin baş köşesindesin."


Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları - 13

Deniz Seki

"Her zaman izinde"


Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları - 14

Cem Belevi

"Hergün, her yıl, her kasım
saygı ve minnetle…"

Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları - 15

Tuvana Türkay

"Atam.. Sonsuz sevgi,saygı ve minnetle"

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER