Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları

Haberler 10.11.2021 - 08:05
Pelin Öztekin
"Saygı, minnet ve özlemle Atam.!!!"
Oktay Kaynarca
"Sonsuza kadar"
Ajda Pekkan
"Sonsuza dek; Saygı ve Minnet ile"
Mert Fırat
“Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu'nu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O'nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye'nin Ata'sına layık bir tezahürden başka birşey değildir.” Winston Churchill, İngiltere Başbakanı"
Aslı Kızmaz
"Attığım her adımda, verdiğim her kararda izinyedim!"
Metin Arolat
"Sonsuza kadar"
Alp Kırşan
"Saygı, sevgi, özlemle anıyoruz, seni çok seviyoruz"
Hande Yener
Zafer Algöz
"15 yıllık Cumhurbaşkanlığı süresince 100 yıllık büyük reformları gercekleştiren başka bir lider Dünyada yok. Minnettarız Paşam"
Yonca Lodi
"Cennet nasıl bir yer bilmiyorum ama, sizi hep böyle uçsuz bucaksız bir yerdeymişsiniz gibi hayal ediyorum. Sizi özlemek bizim için alışkanlık. Sizi özleyerek doğduk hayata, sizi özleyerek büyüdük, sizi özleyerek sizi öğrendik, vatanı sevmenin sizi sevmek olduğunu hep sizi özleyerek bildik.
Bu vatanın her yerinde, her doğan Türk çocuğunun kalbinde, geçmişte, gelecekte hep siz varsınız ve var olmaya da devam edeceksiniz Atam. Biz evlatlarınız, ara sıra ışığı kaybetsek de el yordamıyla bile yolumuzu bulup,yine sizin izinizde olacağız. Biz ve bizden sonrakiler sonsuz mirasınızı omuzlarda taşımaya devam edecektir.
O yüce ruhunuz şad olsun..."
Mazhar Alanson
Erdal Özyağcılar
"Gözlerinde sadece vatanın ve yediden yetmişe
Vatandaşın var . onların özgür,bağımsız,demokrat bir cumhuriyet rejiminde dünya da saygın bir yeri olması için hem cephede,hem büyük millet meclisinde seve seve verdiğin elli yedi senelik hayatın var.Senin bize hediye ettiğin bu hayat için sana minettarız…ve seni unutmadık ve unutmıyacağız kimse seni asla unutturamaz.
Sen ölmedin yüreğimizin baş köşesindesin."
Deniz Seki
"Her zaman izinde"
Cem Belevi
"Hergün, her yıl, her kasım
saygı ve minnetle…"
Tuvana Türkay
"Atam.. Sonsuz sevgi,saygı ve minnetle"