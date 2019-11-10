Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları (Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81. yılında anılıyor)

TÜRKAN ŞORAY
"erşeyimizi borçlu olduğumuz Atam seni çook özlüyoruz..."
ŞAHAN GÖKBAKAR
"Güzel adam; geride bıraktığın ülkeyi ve cumhuriyeti olduğu kadar, aynı zamanda mirasın olan değerleri, doğruları ve ilkeleri de koruyoruz merak etme... Sayende kafamız dik, yüreğimiz vatan sevgisiyle dolu, gururlu onurlu evlatlar olduk...İlkokulda "Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene!" diye her bağırdığımızda biraz daha adam olduk...Seni gördükçe, seni tanıdıkça daha iyi bir insan olmayi, ilkeli durmayı, boyun eğmemeyi öğrendik. Hep mutluluk kapladı içimizi seni ve bizim için yaptıklarını düşününce. İki evladım var ellerinden öper Atam, onlara da anlatıyoruz öğretiyoruz seni annesiyle birlikte. Kimselere aldırmadan ve seni hiç unutmadan, unutturmadan yaşıyoruz... Gözün arkada kalmasın hiç...Nurlar içinde yat...İyi ki varsın güzel adam... Hep varsın... "
YALIN
"Herkes ölür; Kimisi toprağa, kimisi yüreğe gömülür... Saygı, Sevgi, Özlem ve Rahmetle..."
DEMET EVGAR
"Bu topraklarda doğmuş bir kadın olarak, en büyük hediyemsin ... Seni anmak, suyun öte yanından ortak bir aşkı yad etmek demek... "
GÜLŞEN
"Sonsuza kadar senin ışığınla, senin yolunda, senin izindeyiz Ata’m. Saygıyla, sevgiyle, minnetle... "
GUPSE ÖZAY
"Çok özlem, çok sevgiyle.."
BEHZAT UYGUR
"Fikirler ölmez... Saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz... "
CEM YILMAZ
VOLKAN KONAK
"Işığım benim..."
CEM DAVRAN
"Saygıyla, özlemle, sevgiyle anıyorum. Hep ışığınla, hep fikirlerinle."
ACUN ILICALI
"Vefatının 81. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı ve minnetle anıyorum."
DEFNE SAMYELİ
"Seni andığımız bir 10 Kasım daha Atatürk’üm. Açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta,
hiç durmadan yürüyeceğime and içerim.."
AHMET KURAL
"Hasretle"
İREM DERİCİ
ALİ SUNAL
SELÇUK YÖNTEM
"Her zaman kalbimizdesin.."
MİTHAT CAN ÖZER
NECİP MEMİLİ
HÜLYA KOÇYİĞİT
"Adını tarihe altın harflerle yazdıran Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı, minnetle anıyorum."
CAN BONOMO