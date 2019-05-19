Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
ntv.com.tr
Ünlüler, sosyal medya üzerinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. İşte ünlülerin 19 Mayıs paylaşımları...
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1
Şahan Gökbakar
19 Mayıs ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI kutlu olsun... 100 yıl önce başlattığın bu kurtuluş hareketi bugün hala sürüyor...Merak etme güzel adam, evlatlarin vicdanı hür, yürekli ve kararlı. Sen de böyle görmek isterdin bu gençliği eminim...Bugün biraz daha fazla hissediyoruz bizim için yaptıklarının kıymetini...Herşey için çok teşekkürler güzel adam!
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2
Beren Saat
19 Mayis Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramimiz kutlu olsun!
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3
Kenan Doğulu
İstiklal mücadelesinin ve özgürlüğe atılan ilk adımın adıdır 19 Mayıs. Öyle bir adım ki, 100'üncü yılına ulaştı ve bıraktığı iz asla silinmeyecek. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!
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4
Türkan Şoray
DoğrulanmışUlu Önder Atatürk’ü özlem sevgi ve saygıyla anıyorum.19 Mayıs bağımsızlık savaşının başladığı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bir gün.Atatürk gençlerimize bu vatanı emanet etti, gençlerimiz ülkemizin geleceğidir.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun
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5
Ajda Pekkan
"Atatürk, Gençlik ve Spor" En sevdiklerim. 19 Mayıs Kutlu Olsun.
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6
Mehmet Okur
ikirlerin,cesaretin ve emanetinle daimi bizim ilham kaynağımızsın. Bu ülkenin gençleri her zaman senin izinde. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun
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7
Gülse Birsel
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı.
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8
Doğa Rutkay
“Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum...”
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9
Gülben Ergen
100 yılımız
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10
Deniz Seki
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı kutlu olsun. Bağımsızlığımız için atılan ilk adımın 100 şanlı senesi ne güzel bir şereftir. Ne mutlu Türk’üm diyene
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11
Pınar Altuğ
19 MAYIS 1919 100. yıl. ATATÜRK’ü Anma,Genclik ve Spor Bayramimiz Kutlu Olsun
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12
Bülent Şakrak
Saygı ve özlemle
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13
Murat Boz
19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
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14Demet Akalın
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15
Ahmet Kural
Hiç kimse laf edemez, hepimizin dedesi atası onun sayesinde nefes alıyoruz, Rabbim onu Türk milletine nasip etti, kurtuluşumuzun 100. Yılı,Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun
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16Tarkan
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17
Ata Demirer
Bu vatanda atılan her özgür adım,
Sevilen bu mavi deniz,
Gönülden bağlı olduğumuz ilkelerimiz,
Senin eserin ATA’m 🇹🇷 100. yaşın kutlu olsun 19 Mayıs bayramımız kutlu olsun
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18
Ayla Çelik
Yaşasın Atatürk
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19
Alp Kırşan
Doğrulanmış19 Mayıs Atatürk’ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun
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20
Eda Taşpınar
Atam, sensizlik sadece yolunda ilerleyerek doldurabildiğimiz acı bir boşluk.... bizler daima senin aydın görüşlerinin izinde ilerleyen, bizlere hediye ettiğin bu yolda yılmadan usanmadan yürüyen çocukların olarak kalacağız. ♥️ Saygıyla anıyorum ve o masmavi okyanus gözlerinden seni hasretle öpüyorum koca yürek
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21
Aslı Gürbüz
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışı ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcının 100. yıl dönümünde; Yüce Komutanı ve silah arkadaşlarını gurur, saygı ve minnetle anıyorum.
“19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı”mız kutlu olsun...
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22
Acun Medya
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız ve Milli Mücadele’mizin 100. yıl dönümü kutlu olsun.
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23
Deniz Akkaya
Ve birgun her canli ölümü tadacak...O hariç...
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24
Çağla Şıkel
19 mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
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25
Reyhan Karaca
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız Kutlu Olsun
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Nergis Kumbasar
Kutlu olsun
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Birce Akalay
Doğum günün,
100. Yaşın,
Bağımsızlığımıza doğru yola çıkışın kutlu olsun ATA’M!
Önce Samsun,sonra Erzurum,Erzincan..
Milli Mücadele,Kuvayi Milliye ve ülkemiz için savaşan şanlı Türk Ordusu ve bağımsızlık mücadelesinde yola inanmış aziz Türk Milleti’nin 100. 19 Mayıs Yılı kutlu olsun..
Olmasaydınız olmazdık.
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28
Burcu Esmersoy
en guzel en özel bayramlardan biri olan 19 Mayıs Atatürk’ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu mutlu olsun
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29
Gupse Özay
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun.
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30Mehmet Ali Erbil
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Yılmaz Erdoğan
“Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.” M.K.Atatürk
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun.
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Sibel Can
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a ayak basmasıyla 19 Mayıs 1919'da başlayan İstiklal Mücadelesinin 100. Yılı Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun
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Celil Nalçakan
“Ey Türk gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahların olacaktır.
Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin!
Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.
Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-u-zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!” Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim 1927
KUTLU OLSUN!
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34
Buğra Gülsoy
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
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Selen Görgüzel Alkan
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun