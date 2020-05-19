Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları

Fazıl Say

"Atatürk’ü sevgiyle, saygıyla anıyorum.

19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun.

Bakın; bu Fotoğraf 101 yıllık; 1919 yılında, Mustafa Kemal Paşa o zaman Tümgeneral.

Silah arkadaşları ile bu halkın kaderini değiştirecek cesur mücadelelerine hazır.

Gurur duyacağımız bir tarihimiz var, Atatürk’ümüz var.



Kurtuluş savaşı destandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Emperyalist güçleri, yüreğiyle ve pırlanta gibi zekası ile yenerek, bize, Türk halkına özgürlüğünü ve bağımsızlığını hediye etti.

Müteşekkiriz.



Not; Sevgili dostlar; bugün çok sayıda genç sanatçımızın faaliyetleri, videoları, yeteneklerini sergiledikleri performansları olacak.

gurur duyulasıdır, onları sosyal medyada izleyelim. “Gençlere armağan edilmiş” bu bayramda, bizler de, onları yüreklendirelim,

onlara kalbimizle sahip çıkalım."