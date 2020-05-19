Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları

ntv.com.tr 19.05.2020 - 08:39 | Son Güncelleme : 19.05.2020 - 09:06
Cem Davran
"Bugünümüzü ve yarınımızı o ilk adıma borçluyuz. Bayramımız kutlu olsun. Minnetle, saygıyla anıyorum."
Nurgül Yeşilçay
"Evde bayrakları bulamadım! Dağınığız biraz bu aralar!!! Ben de kendim yapayım dedim! Çok da güzel oldu! Hiçbir milli bayram bayrağımızı asmadan geçmemeli bence! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu mutlu olsun."
Fazıl Say
"Atatürk’ü sevgiyle, saygıyla anıyorum.
19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun.
Bakın; bu Fotoğraf 101 yıllık; 1919 yılında, Mustafa Kemal Paşa o zaman Tümgeneral.
Silah arkadaşları ile bu halkın kaderini değiştirecek cesur mücadelelerine hazır.
Gurur duyacağımız bir tarihimiz var, Atatürk’ümüz var.
Kurtuluş savaşı destandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Emperyalist güçleri, yüreğiyle ve pırlanta gibi zekası ile yenerek, bize, Türk halkına özgürlüğünü ve bağımsızlığını hediye etti.
Müteşekkiriz.
Not; Sevgili dostlar; bugün çok sayıda genç sanatçımızın faaliyetleri, videoları, yeteneklerini sergiledikleri performansları olacak.
gurur duyulasıdır, onları sosyal medyada izleyelim. “Gençlere armağan edilmiş” bu bayramda, bizler de, onları yüreklendirelim,
onlara kalbimizle sahip çıkalım."
Gülben Ergen
"Binlerce yürek, hep birlikte kutlayacağımız nice gurur dolu, coşkulu bayramlara."
Mashar Alanson
"Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun"
Can Yılmaz
"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı ve Cumhuriyetimiz ile taçlandırdığı kurtuluş mücadelemizin 101’inci yılında, tüm silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Bayramınız kutlu olsun gençler. Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa etmeyi unutmayın..."
Celil Nalçakan
"Bayramımız Kutlu Olsun!"
Gülse Birsel
"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."
Deniz Seki
"19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun. 101 yıldır açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, sanata, sanatçılara, gençlere verdiğin değerler ile... Bu güzel Cumhuriyetimizin temel taşı Atamızın Samsun’a çıkışının 101. yılı kutlu olsun."
Mehmet Okur
"Atatürk 19 Mayısı kendi doğum günü olarak adlandırmıştır. Çünkü 19 Mayıs Türkiye'nin doğum günüdür. Bayramımız kutlu olsun..."
Ata Demirer
"19/5/1919"
Şahan Gökbakar
"Atatürk nereye biz oraya..."
Burcu Esmersoy
"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun."
Sibel Can
"Milli mücadelemizin 101. yıklı utlu olsun. Yüreğimizle Samsun’dayız.19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."
Eda Taşpınar
"Azizim, seni özlüyoruz. Bir ulusun babası, Mustafa Kemal Atatürk."
Armağan Çağlayan
"Kutlu olsun..."