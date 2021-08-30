Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

30.08.2021 - 08:34
Fazıl Say
30 Ağustos Zafer bayramımız kutlu olsun. Cesur lider, çağdaş devlet adamı Atatürk. İzindeyiz.
Ayşegül Aldinç
Başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.
Ezgi Mola
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti sana müteşekkir! İyi ki bizim başımıza geldin. Her yıl daha da büyük bir özlemle anıyoruz! Hep keşke diyoruz bir kaç yıl daha yaşasaydın… Teşekkür ederiz Atam, Adını anmayanlara inat bizim sana sevgimiz arşa çıkıyor!
Türkan Şoray
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ata’m. Sonsuza kadar kalbimizdesin
Işın Karaca
Büyük Taarruz'un 99. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızı ebediyen yurt kılan Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyoruz. Ruhları şâd olsun.
Nilüfer
Milletimiz 99 yıl önce Anadolu topraklarında bir destan yazdı. Büyük taarruzun yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnet ve rahmetle anıyoruz.
Can Yılmaz
Tarihimizin büyük gururu Dumlupınar Meydan Muharebesi, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Mekanları Cennet olsun.
Pınar Altuğ Atacan
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsu
Handa Ataizi
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.Ne mutlu Türküm diyene. Mustafa Kemal Atatürk
Özlem Türkad
30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. Sevgiyle, saygıyla ve özlemle.
Burcu Esmersoy
30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun