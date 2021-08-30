Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

99 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, zaferle sonuçlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümünde ünlü isimler duygularını sosyal medyadan paylaştı.

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30.08.2021 - 08:34

Acun Ilıcalı



30 Ağustos Zafer Bayramımızın 99. yıl dönümünü kutluyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.

Fazıl Say

30 Ağustos Zafer bayramımız kutlu olsun. Cesur lider, çağdaş devlet adamı Atatürk. İzindeyiz.

Ayşegül Aldinç Başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.

Ezgi Mola

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti sana müteşekkir! İyi ki bizim başımıza geldin. Her yıl daha da büyük bir özlemle anıyoruz! Hep keşke diyoruz bir kaç yıl daha yaşasaydın… Teşekkür ederiz Atam, Adını anmayanlara inat bizim sana sevgimiz arşa çıkıyor!

Gonca Vuslateri



“Bağımsızlık benim karakterimdir.”



Mustafa Kemal Atatürk.



İçimizdeki şenliği küstüremeyecektir kimse. Sen bir farkındalığın öncüsüsün aynı zamanda. Güneşi kısık gözle öpemezler. Bazı ışıklara yaklaşılamaz..Ulaşılamaz. Yalnızca aydınlıkları altında önündeki hayatı yaşarsın. Pep ışığınla Atam.

Demet Evgar



Tüm hayatlarını vatanın kurtuluşuna adamış, imkansızı başarmış başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tüm yol arkadaşlarını rahmet, özlem ve gururla anıyorum. Yattıkları yer incinmesin.

Ajda Pekkan



Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere , istiklal savaşı’nın kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitleri , gazileri rahmet ve şükran ile anıyorum.





Türkan Şoray

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ata’m. Sonsuza kadar kalbimizdesin

Gülse Birsel



Zafer ne heyecan verici bir kelime. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!





Işın Karaca

Büyük Taarruz'un 99. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızı ebediyen yurt kılan Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyoruz. Ruhları şâd olsun.





Gül Sunal

Atamızı, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu



30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diye

Nilüfer

Milletimiz 99 yıl önce Anadolu topraklarında bir destan yazdı. Büyük taarruzun yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnet ve rahmetle anıyoruz.

Can Yılmaz Tarihimizin büyük gururu Dumlupınar Meydan Muharebesi, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Mekanları Cennet olsun.

Pınar Altuğ Atacan

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsu

Handa Ataizi

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.Ne mutlu Türküm diyene. Mustafa Kemal Atatürk

Özlem Türkad

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. Sevgiyle, saygıyla ve özlemle.





Burcu Biricik

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun





Burcu Esmersoy 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun



