Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

99 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, zaferle sonuçlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümünde ünlü isimler duygularını sosyal medyadan paylaştı.

30.08.2021 - 08:34

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 1
Acun Ilıcalı

30 Ağustos Zafer Bayramımızın 99. yıl dönümünü kutluyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.
Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 2

Fazıl Say


30 Ağustos Zafer bayramımız kutlu olsun. Cesur lider, çağdaş devlet adamı Atatürk. İzindeyiz.

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 3

Ayşegül Aldinç

Başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 4

Ezgi Mola


30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti sana müteşekkir! İyi ki bizim başımıza geldin. Her yıl daha da büyük bir özlemle anıyoruz! Hep keşke diyoruz bir kaç yıl daha yaşasaydın… Teşekkür ederiz Atam, Adını anmayanlara inat bizim sana sevgimiz arşa çıkıyor!

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 5
Gonca Vuslateri

“Bağımsızlık benim karakterimdir.”

Mustafa Kemal Atatürk.

İçimizdeki şenliği küstüremeyecektir kimse. Sen bir farkındalığın öncüsüsün aynı zamanda. Güneşi kısık gözle öpemezler. Bazı ışıklara yaklaşılamaz..Ulaşılamaz. Yalnızca aydınlıkları altında önündeki hayatı yaşarsın. Pep ışığınla Atam.
Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 6
Demet Evgar

Tüm hayatlarını vatanın kurtuluşuna adamış, imkansızı başarmış başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tüm yol arkadaşlarını rahmet, özlem ve gururla anıyorum. Yattıkları yer incinmesin.
Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 7
Ajda Pekkan

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere , istiklal savaşı’nın kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitleri , gazileri rahmet ve şükran ile anıyorum.

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 8

Türkan Şoray


30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ata’m. Sonsuza kadar kalbimizdesin

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 9
Gülse Birsel

Zafer ne heyecan verici bir kelime. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 10

Işın Karaca


Büyük Taarruz'un 99. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızı ebediyen yurt kılan Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyoruz. Ruhları şâd olsun.

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 11
Gül Sunal
Atamızı, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.
Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 12
Gülenay Kalkan Ünlüoğlu

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diye
Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 13

Nilüfer


Milletimiz 99 yıl önce Anadolu topraklarında bir destan yazdı. Büyük taarruzun yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnet ve rahmetle anıyoruz.

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 14

Can Yılmaz

Tarihimizin büyük gururu Dumlupınar Meydan Muharebesi, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Mekanları Cennet olsun.

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 15

Pınar Altuğ Atacan


30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsu

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 16

Handa Ataizi


30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.Ne mutlu Türküm diyene. Mustafa Kemal Atatürk

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 17

Özlem Türkad


30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. Sevgiyle, saygıyla ve özlemle.

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 18
Burcu Biricik
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 19

Burcu Esmersoy

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun

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