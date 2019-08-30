Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

1 BEHZAT UYGUR



"ATAM MİNNETTARIZ"







2 CEM YILMAZ



"30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. Başta Atatürk olmak üzere bize cumhuriyeti armağan eden tüm kahramanların mekanı cennet olsun."







3 MERT FIRAT



"Tarihin en başarılı komutanlarından. Yıllarca cepheden cepheye koşup hürriyet ve istiklal için savaştı. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar’da Büyük Taarruzu; istiklal savaşını zaferle noktaladı. Savaşın ne kadar korkunç bir vahşet olduğunu çok iyi bilen Atatürk şu temennide bulundu: Yurtta Sulh, Cihanda Sulh"







4 SABAHAT AKKİRAZ



"Hepimizin Zafer Bayramı Kutlu Olsun"







5 ACUN ILICALI



"30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum."









6 VOLKAN KONAK



"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız Kutlu Olsun..."







7 GÜLSE BİRSEL





8

ATHENA



"Zafer, ‘zafer benimdir’ diyebilenindir. Mustafa Kemal Atatürk

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!"

9 CAN YILMAZ



"30 Ağustos zaferinin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimize ve Zafer için canını, kanını veren sivil kahramanlara minnetlerimle. Mekanları Cennet olsun."







10 HAKAN PEKER



"30 Ağustos zafer bayramı kutlu olsun"







11 DEMET AKALIN



"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarınının bizlere bağımsızlığımızı armağan ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun"







12 ERDAL ÖZYAĞCILAR



"Paşalar onun arkasındaydılar.

O, saati sordu.

Paşalar: ‘üç’ dediler.

Sarışın bir kurda benziyordu.

Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.

Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu.

Bıraksalar İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak

Ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak

Kocatepe’den Afyon ovasına atlıyacaktı. Nazım hikmet.

30 ağustos zafer bayramımız kutlu olsun."

13 ÖYKÜ GÜRMAN



"30 ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."





