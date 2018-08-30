Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

1 Gülse Birsel



"Zafer ‘Zafer benimdir’ diyebilenindir. Başarı ise ‘Başaracağım’ diye başlayarak sonunda “Başardım” diyenindir.” Mustafa Kemal Atatürk

Gerçek zaferler kazananlara, bileğinin hakkıyla başaranlara selam olsun! Zafer Bayramı’mız kutlu olsun."

2 Sibel Can

"Bazı zaferler sonsuza dek kutlanır...

Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan şanlı zaferin 96. yılı kutlu olsun.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz rahmet ve minnetle anıyorum."

3 Acun Ilıcalı



"Büyük Taarruz’un 96. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Ulu Önder Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum."

4 Yasmin Erbil

5 Demet Akbağ

"Saygıyla"







6 Mehmet Ali Erbil

"Nurlar içinde uyu Atammmmmm"

7 Deniz Akkaya

"30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsu!Ne mutlu Türküm diyene!"

8 Ata Demirer

"İyi kaptan dalgalı denizde belli olur. Saygıyla"

9 Sıla

10 Mustafa Sandal

"Sayg�� ve minnetle 30 Ağustos zafer bayramımız kutlu olsun"

11 Birce Akalay

12 Merve Boluğur



"Zafer, benimdir diyebilenindir. Başarı ise, başaracağım diye başlayarak sonunda “BAŞARDIM” diyebilenindir ..ve sen olmasaydın bu ülke olmazdı..sen olmasaydın bu zaferi kazanamazdık"

13 İbrahim Tatlıses

"30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun🇹🇷 Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum... Hakları ödenmez!"

14 Gonca Vuslateri

15 Pinar Altuğ Atacan



"30 Agustos ZAFER Bayramimiz kutlu olsun"

16 Sedef Avcı

"En büyük saygı,sevgi ve özlemle..."

17 Işın Karaca

"Hürriyet ve Bağımsızlığımızın ölmez abidesi olan Zafer Bayramımız kutlu olsun."

18 Demet Şener

"Zafer bayramımız kutlu olsun"

19 Gülben Ergen

"Sonsuz bir saygı ve minnetle"

20 Irmak Ünal

"Bugün bayram!"