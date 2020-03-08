Ünlülerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları

Ünlü isimler bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sosyal medyadan duygu ve düşüncelerini ifade ediyor. İşte ünlülerin 8 Mart paylaşımları...

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08.03.2020 - 10:31

GÜRGEN ÖZ



"Gerçekten elinden tutarsanız, bir kadın sizi doğru yola götürür. Dünyadaki birçok erkeğin trajikomik şekilde inandığının aksine; kadın, erkekten daha bilge ve daha güçlüdür. Bu güçten korkan ve onu bastırmaya çalışan niceleri... Üzücü sizin haliniz... Bir kız babası olarak gurur duyuyorum. Onu içinde varolan ve doğuştan sahip olduğu güçle ve o güce saygı duyarak; Güçlü bir kadın olarak yetiştireceğim.."







CÜNEYT ARKIN



"Kocaman gözlerindeki ılık, hüzünlü mavilik içime aktı..

Benim cennetim, bebeğim oldu"







NURGÜL YEŞİLÇAY



"Karadutun lekesini sadece kendi yaprağı çıkarırmış!

Birbirimize merhem olacaz,birbirimizin yarasını saracağız hanımlar!

Güzellikle,sakin sakin,eğlenerek,gülerek kadınlığımızı herşeye rağmen yaşayacağız ve yaşatacağız! Kadın olmak çok güzel ve çok özel çünkü.

Bütün harikaların günü şimdiden kutlu olsun"







CELİL NALÇAKAN



"Başta, canım annem olmak üzere, başımızın tacı tüm kadınların “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nü kutlarım. Töre cinayetine, tacize, tecavüze, dayağa, işkenceye maruz kalmadıkları, özgür ve huzurlu günler diler, ellerinden öperim."







MİNE TUGAY



"Tam da bu yaştan sonra... Aynaya baktığında yaşını ve çizgilerini değil kendini görüyorsan... Daha gidecek çok yol, görecek çok yer, yaşanacak bir sürü an var. giyilecek rengarenk elbiseler, koşulacak ormanlar, büyütülecek çocuklar, kilidi açılacak bir sürü kapı,deneyimlenecek tecrübeler, öğrenilecek öğretiler var demektir. Bu Kadınlar Günü'nde tüm kadın dostlarıma söyleyecek tek bir sözüm var: Biz ne zaman ne yapmak istiyorsak yapma gücüne sahibiz. Yeter ki kendimizi keşfedelim."







HÜLYA KOÇYİĞİT



"Dokunduğu her şeyi güzelleştiren, varlığıyla yaşama anlam katan, geleceğe şekil veren kadınlar... Vefakar, cefakar kadınlarımız... Hak ettiğiniz değeri gördüğünüz, sevdiğiniz ve sevildiğiniz, çiçekler ektiğiniz ve çiçekler açtığınız, emeklerinizin karşılığını aldığınız nice günleriniz olsun. Gücünü kendinden ve emeğinden alan tüm kadınların günü kutlu olsun. Nice 8 Mart'lara..."

MERVE OFLAZ



"Bugün tarihi bir olaya şahit olduk, Bjk kadın futbol takımı Atletico Madrid kadın futbol takımıyla karşılaştı, Türkiyede rekor kırıldı 40 bini aşkın taraftar kadınlarımızlaydı. Dilerim ki diğer takımlarımızın da kadın futbol alt yapısı oluşturulur ve bu tarz karşılaşmaları bol bol izleriz"







BÜLENT SERTTAŞ



"Her zaman Her yerde Saygıyı hak eden Tüm Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum."





