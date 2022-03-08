Ünlülerden 8 Mart Kadınlar Günü mesajları

Haberler 08.03.2022 - 10:44 | Son Güncelleme : 08.03.2022 - 10:56
GÜLSE BİRSEL
"Dünya insanlarının hakkı yenen, ayırımcılığa uğrayan, ezilen, önyargıyla bakılan, küçük görülen, özgürlüğü kısıtlanan en büyük topluluğu, en kalabalık unsuru: Kadınlar!
Ama değişecek bu işler. Henüz 100 yıldan az zaman önce seçme ve seçilme, hatta erkeklerle denk eğitim alma hakkı verilmeye başlanmış bir cinsin bu kadar kısa zamanda geldiği yeri düşünürsek… Galiba bu hıza bakılınca endişelenmesi gereken erkekler mi acaba?"
DOĞA RUTKAY
"Kadınlar!
Her birinize hayranım!
Güç
Emek
Öfke
Şefkat
Sevgi
Sabır
Minnet
Özveri
Anlayış
Merhamet
Empati
Onur
Gurur
Akıl
Fikir
ne ararsan var!
Kadın varsa hayat var!
Her birinize hayranım."
ŞAHAN GÖKBAKAR
"Kadınların ve erkeklerin hiçbir farkının olmadığı bir dünya burası. Hatta kadınlar sayesinde güzelleşen bir dünya. Bu hayatta çok net bir şekilde kadınlardan yanayım. iyi ki varlar. Başta canım annem ve değerlim eşim olmak üzere tüm kadınların günü kutlu olsun."
FAZIL SAY
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.
Tüm kadınlarımıza,
İçtenlikle, sevgiyle, saygıyla."
AKASYA ASİLTÜRKMEN
"Eğer bir engelle karşılaşıyorsan canım kız kardeşim, kaldırmaya kendi kafandan başla. Öğrenilmiş çaresizliği gör, değiştir, dönüştür. Sonra eloğlunun dedikleri sana vız gelecek tırıs gidecek. Fiziksel durumun, sosyal şartlar, yaş engel olamaz hiçbir şeye. Anadolu’nun toprağı sensin. Mezopotamya’yı suladı senin memelerin. Bir köşede kalacak değilsin. Çıkacaksın ortaya ve seni sindirmeye, görmezden gelmeye çalışanlara inat diyeceksin ki; yok öyle yağma, kadınlar hayatın her alanında!
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
MAZHAR ALANSON
"Biriciğimin ve bütün kadınların kadınlar günü kutlu olsun. Erkekleri zor kendinizi kolay sanmayın."
SERMİYAN MİDYAT
"Dünya emekçi, güçlü ve özgür kadınlar günü kutlu olsun. Boyun eğmeden ve biat etmeden."