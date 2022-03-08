Ünlülerden 8 Mart Kadınlar Günü mesajları

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Kadınların ve erkeklerin hiçbir farkının olmadığı bir dünya burası. Hatta kadınlar sayesinde güzelleşen bir dünya. Bu hayatta çok net bir şekilde kadınlardan yanayım. iyi ki varlar. Başta canım annem ve değerlim eşim olmak üzere tüm kadınların günü kutlu olsun."