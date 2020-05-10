Ünlülerden Anneler Günü mesajları

ntv.com.tr 10.05.2020 - 10:33 | Son Güncelleme : 10.05.2020 - 11:01
KEREM ALIŞIK
“Canım anneciğim; yine sensiz bir Anneler Günü. Kanlıca’dayım, evin rıhtımında. Sen yoksun. Anne kokan çiçekler var etrafımda. Bir görsen, nasıl da kendini çolpan yıldızı zanneden kuşlar uçuşuyor havada. Sen gidince gökyüzünü bana kapattılar anne, çolpan yıldızına ulaşamıyorum. Ellerini özledim anne, senin o ellerin gibisi yoktur, oğlunun yüreğine yüreğine dokunur. Ben hiçbir yere gidemedim, elinin değdiği yerlerde kaldım anne.”
GANİ MÜJDE
"Bir kadına aldığım ilk hediyeydi. Anneler günüydü. Berber çıraklığımdan kazandığım para ancak bir kolonyaya yetmişti. Çok sevinmişti ya da sevinir gibi yapmıştı babamdan hediye almaya çok alışkın olmayan Balkan göçmeni annem. Zaten Türkiye'ye gelir gelmez beni doğurmuştu ve bana en büyük hediye sensin derdi. Oysa o bana en büyük hediyeymiş. O kolonya kokusu hala burnumda. Anneniz yanınızdaysa sımsıkı sarılın, bırakmayın onu. Kanatları var, uçup gidiyorlar bir zaman..."
PINAR ALTUĞ
"Anneler gününde hep bir yanım buruk, annemi özlüyorum çünkü, ama dünyanın en güzel kelimesiyle hitap edilme sebebim kucağıma geldiği günden beri de anlamı çok başka."
SAADET IŞIL AKSOY
"Sevgi her gün, her an kutlu olsun."
GÜLBEN ERGEN
"Annem, anneliğim, varlığımız, yokluğumuz, kayıplarımız, acı tatlı günlerimiz, yaşama mücadelemiz, ayakta kalabilme çabamız ve dimdik geçen yıllarımız."
SERMİYAN MİDYAT
"Güzel annem, melek annem, canım annem...
Başta anacığım olmak üzere, tüm annelerin gününü kutlar, başımızın tacı annelerimize sonsuz sevgilerimi, saygılarımı sunarım."
DENİZ SEKİ
"Başta pamuk annem olmak üzere tüm annelerin, anne adaylarının ve anne olmak isteyen bütün kadınların anneler gününü kutlarım."
CEM CÜCENOĞLU
"Canım annem her günün mutlu ve sağlıklı olsun. Anneler günün kutlu olsun. Senin de anneler günün kutlu olsun ablam."
MURAT BOZ
"Bu minik kim mi? Benim varoluş sebebim O. En kıymetlim. Annem. En başta O’nun daha sonra başımızın tacı tüm Annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum."
CELİL NALÇAKAN
"Başta sevgili anneciğimiz olmak üzere, tüm annelerin gününü kutlar, ellerinden öperim. Anacığı bu dünyadan göçmüş olanları da düşünerek, kutlama işini çok farzla abartmamanızı tavsiye ederim."
BELÇİM BİLGİN
"Anneciğimi ve bütün anneleri özlem, içtenlikle sarıp, öpüyorum. Teşekkürler. Bize en büyük anneliği yapan doğa anaya da sonsuz saygılarımı gönderiyorum."
MEHMET OKUR
"Anneler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum."
BÜLENT ŞAKRAK
"Yazdıkları ANNELİK kitabını okumaya doyamadıklarım. İki büyük nimetim. Anneler günü de dahil her gününüz kutlu olsun."
DEMET ŞENER
"Başta kendi annem olmak üzere, anne olan, olmayan, içinde annelik şefkati barındıran tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum."
NAZAN ŞORAY
"Her gün aklımızdasın... Hele bir arada olunca… Senden bahsetmek iyi geliyor sanki. Ama diğer günler beyninin bir yerinde sürekli kendini hatırlatan bir sızı. Türkân- Nazan- Figen"
"Hepimiz turnelerde dünyaya geldik... Turne yollarında, kulis arkalarında, otel odalarında çok zor şartlar içinde hem çalışıp hem de bizleri büyüttünüz... Hakkınızı ödeyemeyiz ANNE... Sizin ve tüm annelerin günü kutlu olsun..."
CEYDA DÜVENCİ
"Anneler günün, gününüz kutlu olsun... Ve tabii ki annemizi doğuran anneannelerimizin de günü kutlu olsun."
ZAFER ALGÖZ
"Sevgili anacığım… Daha doğmadan kariyer planımı yapıp. Beni doğurduğun için minnettarım. Hakkın ödenmez Güner Anam. Senin şahsında tüm Annelerin Gününü kutluyorum. Güzel ellerinden öperim."
"Anneler günü kutlu olsun... Annem Mücevher gibi aramızda olmayanlara rahmet olsun... Sevgi, saygı, minnet ve özlemle..."
GÜLENAY KALKAN
"Beni annem, canım annemm, seni ben çok severimm. Tüm kadınların anneler gününü kutluyorum."
AKASYA ASİLTÜRKMEN
"Bir kadın düşünün, hayatının tümünü çocuklarına vakfetmiş. Aaa niye kimse şaşırmadı? Çünkü bu coğrafya zaten hayatlarını çocuklarına vakfeden kadınlarla dolu da ondan. Annem vesilesiyle ülkemin tüm annelerinin ellerini öpmek istiyorum bugün. Güzel Nerminim, gencecik yaşında iki çocukla baş başa kalmışsın, çocuklarını büyütmek için on sene uzak durduğun mesleğine dönüp senelerce çalışmış, hem analık hem de babalık yapmışsın. Bize bir tek gün bile çaresizlik hissettirmemişsin. (ben çocukken annemin İngiltere Kraliçesi kadar imtiyaz sahibi olduğuna inanırdım.) Ve tabii bütün bu gücünün yanında zarafetinle de göz kamaştırmışsın. (Lady Di’den sonra en şık ve güzel kadın annemdir. Buna hala inanıyorum.) Hayatımızın şu dört kuşak analı kızlı geçirdiğimiz dönemine şükrediyorum. Bugün yine hepimizin anneler günü. Birkaç senedir başka duygularla kutluyoruz. Anneannemin, senin, benim, bizim günümüz kutlu olsun!"
BURCU ESMERSOY
"Başta tüm arkadaşlarımın ve bana annelik yapan kendi çocuklarından ayırmadan sevgilerini paylaşan annelerinin olmak üzere bütün annelerin, kendini anne gibi hissedenlerin, herhangi bir canlıya annelik edenlerin, anne olmak için dua edenlerin bu güzel ve özel gününü gönülden, canı gönülden kutlarım. İçinde bulunduğumuz dönemde, evi en güzel sekilde çekip çeviren, çocuğun dersi, beyin kahvesi ,yetiştirmesi gereken kendi işi derken oradan oraya koşturan, belki de kendi çocuğuna günlerdir aylardır sarılamayan, özlemini hasretini içine atan sağlık işçisi annelerimizin de kıymetini asla unutmayacağız bence."
"Benim Cennet kokulum... Seni seviyorum Anneler Günün kutlu olsun."
REHA ÖZCAN
"İşte benim biricik anam... Günün kutlu olsun anam. Aydınlık yüzlü̈, cumhuriyet kadını, 50’li yıllarda mini eteğiyle Beyoğlu’nda gezerken, 2000’li yılların İstanbul’una tahammül edemeyip Akçay’a yerleşen, çiçek kokulu, kocaman yürekli anam..."
"Anneciğim Anneler Günün kutlu olsun."
"Annemiz ve biz."
"Annem... Ne olduysa olmuştur anne ile kızı arasında. Her anne bir zaman çocuktu. Seni çocukluğundan öpüyorum sevgili Zûleyham. Annem. Suya bırakılan kırmızı kalpsin sen... Kıyısız... Tüm dalgalarına teşekkür ederim."
"Karşılıksız sevgi ve fedakarlığın simgesi olan annelerimizin" Anneler Günü kutlu olsun."
FAZIL SAY
"Annemi sevgiyle anıyorum. Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum."
DEMET EVGAR
"Birlikte büyüdüğüm... Annem... Sen bir başkasın dostum... Anneler günün kutlu olsun... Kalbimmm."