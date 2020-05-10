Ünlülerden Anneler Günü mesajları

AKASYA ASİLTÜRKMEN

"Bir kadın düşünün, hayatının tümünü çocuklarına vakfetmiş. Aaa niye kimse şaşırmadı? Çünkü bu coğrafya zaten hayatlarını çocuklarına vakfeden kadınlarla dolu da ondan. Annem vesilesiyle ülkemin tüm annelerinin ellerini öpmek istiyorum bugün. Güzel Nerminim, gencecik yaşında iki çocukla baş başa kalmışsın, çocuklarını büyütmek için on sene uzak durduğun mesleğine dönüp senelerce çalışmış, hem analık hem de babalık yapmışsın. Bize bir tek gün bile çaresizlik hissettirmemişsin. (ben çocukken annemin İngiltere Kraliçesi kadar imtiyaz sahibi olduğuna inanırdım.) Ve tabii bütün bu gücünün yanında zarafetinle de göz kamaştırmışsın. (Lady Di’den sonra en şık ve güzel kadın annemdir. Buna hala inanıyorum.) Hayatımızın şu dört kuşak analı kızlı geçirdiğimiz dönemine şükrediyorum. Bugün yine hepimizin anneler günü. Birkaç senedir başka duygularla kutluyoruz. Anneannemin, senin, benim, bizim günümüz kutlu olsun!"