Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
Bugün 16 Haziran Pazar Babalar Günü olarak kutlanıyor. Ünlü isimler de bu özel günde sosyal medyadan duygu ve düşüncelerini ifade ediyor. İşte ünlülerden Babalar Günü paylaşımları...
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1
Aslıhan Doğan Turan
"Bir şehrin en yüksek ve güvenli yeri, babamın omuzlarıdır."
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2
Sıla
"Başta biricik babam, rahmetli dedelerim ve tüm babaların “sembolik”bugünü kutlu olsun. Baba olmak isteyen herkes hadi inşallah baba olsun. Kaybettiğimiz canlarımız nurlar içinde yatsın."
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3
Hülya Koçyiğit
"Hayatımın sadece 16 yılına ortak olabildin babam. İçimde her yıl katlanarak büyüyen boşluğun ve özlemin... Öyle sarılasım ve kafamı göğsüne koyasım var ki... Babalar günün kutlu olsun kahramanım.Tüm babaların ve annem gibi hem baba, hem anne olmayı başarabilen güçlü kadınların da babalar günü kutlu olsun."
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4
Şahan Gökbakar
"Herşey oldum istedigim ama baba olmak varya...Hic bitmeyen bir rüzgar olmak iki küçük insanın arkasindan esen... Tatlı tatlı, ömür boyu, durmadan... "
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5
Doğa Rutkay
"Günün anlam ve önemi...
Hep hayalimden geçen bir kareydi.
Yavrularım ne mutlu size
Bu anları ömrünüze yaya saça yaşayın...
Dinleyin,öğrenin,sevin sayın...
Kahramanlar çizgi filmlerde romanlarda değil tam da burnunuzun dibinde!"
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6
Berna Laçin
"7 Yaş Doğum Günüm-İzmir
Ve evet biliyorum babam çok yakışıklı
Muhteşem bir kadın-erkek eşitlikçisidir kendisi"