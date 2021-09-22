Ünlülerden Birleşmiş Milletler'de buluşan dünya liderlerine açık mektup

"MİLYONLARCA HAYATI KURTARABİLİRİZ"

Mektupta, dünya liderlerine “2021 bitmeden önce 7 milyar doz aşıyı ve 2022'nin ortasına kadar da 7 milyar doz aşıyı daha önümüzdeki yaza kadar dünyanın yüzde 70'ini tamamen aşılamak üzere” temin etme çağrısı yapıldı.

Düşük gelirli ülkelerin, savunmasız insanlara aşı sağlamak için ihtiyaç duydukları desteğe sahip olmadıkları, bu nedenle milyonlarca dozun boşa gidebildiği uyarısı yapılan mektupta, dağıtım sistemlerine, eğitime ve ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına yatırım yapılması gerektiği vurgulandı.

“Milyonlarca hayatı kurtarabiliriz” denilen mektupta, salgın nedeniyle trilyonlarca ekonomik hasar oluştuğu belirtilerek, Covid-19 salgınının bitirilmesi çağrısı yapıldı.

İşte mektupa imza atan ünlü isimler: