Ünlülerden Birleşmiş Milletler'de buluşan dünya liderlerine açık mektup

ntv.com.tr 22.09.2021 - 10:45
"HEPİMİZ GÜVENDE OLMADAN HİÇBİRİMİZ GÜVENDE DEĞİLİZ"
Hollywood’un ve müzik dünyasının 78 ünlü ismi, dünya liderlerine açık mektup yazdı. Aralarında Anne Hayhaway, Eva Longoria, Michelle Williams, Ciara gibi isimlerin yer aldığı ünlüler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda toplanan liderlere Covid-19 salgınını bitirme çağrısı yaptı.
Mektupta ünlüler, her ülkenin aşıya ulaşabilmesinin önemini dile getirerek, 2022 yazında dünyanın yüzde 70’inin aşılanmış olmasını umduklarını belirtti.
Mektupta, “Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz” ifadesine yer verildi.
LİDERLERE ÇAĞRI: ARTIK BİTİRİN!
"Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı'nda bir araya gelen liderleri, Covid-19'u her yerde sona erdirmek için birlikte cesurca hareket etmeye çağırıyoruz” denilen mektupta, “Covid-19 artık duyarsızlığın insan yapımı salgınına dönüştü. Düşük gelirli ülkelerde halkın ancak yüzde 2’si tek doz aşıya ulaşabildi, dünyanın en savunmasız nüfusu korunmasız bir şekilde Covid ile karşı karşıya bırakıldı. Bu durum aynı zamanda Delta gibi yeni varyantların ortaya çıkmasına ve milyonlarca insanın hayatını mahvetmesine izin veriyor” ifadesi yer aldı.
"MİLYONLARCA HAYATI KURTARABİLİRİZ"
Mektupta, dünya liderlerine “2021 bitmeden önce 7 milyar doz aşıyı ve 2022'nin ortasına kadar da 7 milyar doz aşıyı daha önümüzdeki yaza kadar dünyanın yüzde 70'ini tamamen aşılamak üzere” temin etme çağrısı yapıldı.
Düşük gelirli ülkelerin, savunmasız insanlara aşı sağlamak için ihtiyaç duydukları desteğe sahip olmadıkları, bu nedenle milyonlarca dozun boşa gidebildiği uyarısı yapılan mektupta, dağıtım sistemlerine, eğitime ve ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına yatırım yapılması gerektiği vurgulandı.
“Milyonlarca hayatı kurtarabiliriz” denilen mektupta, salgın nedeniyle trilyonlarca ekonomik hasar oluştuğu belirtilerek, Covid-19 salgınının bitirilmesi çağrısı yapıldı.
İşte mektupa imza atan ünlü isimler:
Ciara
Malin Akerman
Debbie Allen
Dorothy Amuah
Morena Baccarin
Adriana Barraza
Troian Bellisario
Bobby Berk
Jordana Brewster
Connie Britton