Ünlülerden Birleşmiş Milletler'de buluşan dünya liderlerine açık mektup

Aralarında Anne Hayhaway, Eva Longoria, Michelle Williams, Ciara gibi isimlerin yer aldığı dünya çapında ünlü isimler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda toplanan liderlere Covid-19 salgınını bitirme çağrısı yaptı. Ünlüler, liderlere, 2022 yazına kadar dünyanın yüzde 70’inin aşılanmış olması taleplerini iletti.

ntv.com.tr 22.09.2021 - 10:45

Ünlülerden Birleşmiş Milletler'de buluşan dünya liderlerine açık mektup - 1

"HEPİMİZ GÜVENDE OLMADAN HİÇBİRİMİZ GÜVENDE DEĞİLİZ"

Hollywood’un ve müzik dünyasının 78 ünlü ismi, dünya liderlerine açık mektup yazdı. Aralarında Anne Hayhaway, Eva Longoria, Michelle Williams, Ciara gibi isimlerin yer aldığı ünlüler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda toplanan liderlere Covid-19 salgınını bitirme çağrısı yaptı.

Mektupta ünlüler, her ülkenin aşıya ulaşabilmesinin önemini dile getirerek, 2022 yazında dünyanın yüzde 70’inin aşılanmış olmasını umduklarını belirtti.

Mektupta, “Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz” ifadesine yer verildi.

Ünlülerden Birleşmiş Milletler'de buluşan dünya liderlerine açık mektup - 2

LİDERLERE ÇAĞRI: ARTIK BİTİRİN!

"Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı'nda bir araya gelen liderleri, Covid-19'u her yerde sona erdirmek için birlikte cesurca hareket etmeye çağırıyoruz” denilen mektupta, “Covid-19 artık duyarsızlığın insan yapımı salgınına dönüştü. Düşük gelirli ülkelerde halkın ancak yüzde 2’si tek doz aşıya ulaşabildi, dünyanın en savunmasız nüfusu korunmasız bir şekilde Covid ile karşı karşıya bırakıldı. Bu durum aynı zamanda Delta gibi yeni varyantların ortaya çıkmasına ve milyonlarca insanın hayatını mahvetmesine izin veriyor” ifadesi yer aldı.

Ünlülerden Birleşmiş Milletler'de buluşan dünya liderlerine açık mektup - 3

"MİLYONLARCA HAYATI KURTARABİLİRİZ"

Mektupta, dünya liderlerine “2021 bitmeden önce 7 milyar doz aşıyı ve 2022'nin ortasına kadar da 7 milyar doz aşıyı daha önümüzdeki yaza kadar dünyanın yüzde 70'ini tamamen aşılamak üzere” temin etme çağrısı yapıldı.

Düşük gelirli ülkelerin, savunmasız insanlara aşı sağlamak için ihtiyaç duydukları desteğe sahip olmadıkları, bu nedenle milyonlarca dozun boşa gidebildiği uyarısı yapılan mektupta, dağıtım sistemlerine, eğitime ve ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına yatırım yapılması gerektiği vurgulandı.

“Milyonlarca hayatı kurtarabiliriz” denilen mektupta, salgın nedeniyle trilyonlarca ekonomik hasar oluştuğu belirtilerek, Covid-19 salgınının bitirilmesi çağrısı yapıldı.

İşte mektupa imza atan ünlü isimler:

Ünlülerden Birleşmiş Milletler'de buluşan dünya liderlerine açık mektup - 4
Michelle Williams
Sheila Shah
Adam Shankman
Omar Sharif Jr.
Michael Sheen
Adam Shulman
Hannah Skvarla
Todd Snyder
Kimberly Steward
Curtis Stone
Ünlülerden Birleşmiş Milletler'de buluşan dünya liderlerine açık mektup - 5
Anne Hathaway
Gloria Calderón Kellett
Tena Clark
Kim Coates
Madison Cowan
Alexandra Daddario
Peter Dinklage
Melinda Doolittle
Tan France
Richard Gere
Ünlülerden Birleşmiş Milletler'de buluşan dünya liderlerine açık mektup - 6

Ciara

Malin Akerman

Debbie Allen
Dorothy Amuah
Morena Baccarin
Adriana Barraza
Troian Bellisario
Bobby Berk
Jordana Brewster
Connie Britton

Ünlülerden Birleşmiş Milletler'de buluşan dünya liderlerine açık mektup - 7
Iskra Lawrence
Ellie Krieger
Annie Lennox
Lola Lennox
Esther Lewis
Laura Linney
Kimberly Locke
Eva Longoria
Anja Manuel
Julianna Margulies
Ünlülerden Birleşmiş Milletler'de buluşan dünya liderlerine açık mektup - 8
Iman
Duff Goldman
Tony Goldwyn
Fiona Gubelmann
Ingrid Hoffmann
Anders Holm
Dolores Huerta
Osas Ighodaro
Edward James Olmos
Sonam Kapoor Ahuja
Ünlülerden Birleşmiş Milletler'de buluşan dünya liderlerine açık mektup - 9
Zac Posen
Catherine McCord
Joel McHale
Spike Mendelsohn
Idina Menzel
Debra Messing
Alyssa Milano
Sepideh Moafi
Tamera Mowry-Housley
Yvette Nicole Brown
Ünlülerden Birleşmiş Milletler'de buluşan dünya liderlerine açık mektup - 10
Sarah Silverman
Christina Ochoa
Ana Ortiz
Helen Pankhurst
Jessica Pimentel
Julie Plec
Adina Porter
Leven Rambin
April Reign
Holland Roden
Ünlülerden Birleşmiş Milletler'de buluşan dünya liderlerine açık mektup - 11
Rachel Zoe
Christy Turlington Burns
Laura Vandervoort
Gabby Williams
Kimberly Williams-Paisley
Russell Wilson
Scott Wolf
Kelley Wolf
Bellamy Young
Karamo Brown

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