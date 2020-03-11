Ünlülerden corona virüs paylaşımları

Corona virüs endişesi ünlüleri de etkisi altına aldı. Bella Hadid, Naomi Campbell, Gwyneth Paltrow gibi ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından, virüse karşı önlem uyarıları yaparak, maskeli, eldivenli, fotoğraflarını paylaştı. İşte ünlülerden corona virüs paylaşımları...

ntv.com.tr 11.03.2020 - 14:17 | Son Güncelleme : 11.03.2020 - 14:41

NAOMI CAMPBELL

Daha önce germofobik (temizlik takıntısı) olduğunu açıklayan ünlü süper model Naomi Campbell, "Önce güvenlik" notuyla yeni fotoğraflarını paylaştı.

Corona virüs salgını başlamadan önce bile uçak seyahatlerinde maske takan 49 yaşındaki model, virüsten korunmak için önlemlerini artırdı.
Campbell, sadece maske takmakla kalmadı, koruyucu kıyafet, eldiven ve gözlükle seyahate çıktı.
GWYNETH PALTROW

ABD'den Fransa'ya seyahat eden Paltrow, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Paranoya mı? Tedbir mi? Panik mi? Sakinlik mi? Salgın mı? Propaganda mı? Paltrow işe koyuluyor ve uçakta bununla uyuyor. Ben bu filmi görmüştüm. Güvenliğinizi alın. El sıkışmayın. Ellerinizi sık sık yıkayın."

SELENA GOMEZ

Annesiyle birlikte Chicago'ya turistik geziye giden Selena Gomez, maskeyle aldığı virüs önlemini sosyal medya sayfasında bu fotoğrafla duyurdu.

EVA LONGORIA

Tatil için İtalya'da bulunan Eva Longoria, sosyal medya paylaşımında kendisini arayanlara ve mesaj gönderenlere teşekkür etti. 

BELLA HADID

Milano Moda Haftası kapsamında İtalya'da bulunan ünlü top model Bella Hadid ülkesine dönerken uçakta çektiği maskeli bir pozunu Instagram sayfasından paylaştı.

KATE HUDSON

Kate Hudson'ın paylaşımında görülen maskesi için bir takipçisi, "Yanlış maske seçmişsin, sadece N95 maskeler koruyucu" yazdı. Hudson da Gwyneth Paltrow'un paylaşımının altına, "En azından doğru maskeyi takmışsın" diye yorum yazdı.

SYLVESTER STALLONE

Beverly Hills'te alışveriş yaparken görüntülenen Sylvester Stallone, alışveriş sırasında ve ödeme yapmak için kasada ürünlere dokunurken tıbbi eldiven kullandı.

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