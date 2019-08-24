Ünlülerden fidan bağışlama kampanyası (Fidan Challenge)

Ünlü rapçi Norm Ender, "Sosyal medyanın gücünü bu kez güzel bir şey için kullanalım" sözleriyle diğer ünlülere 'meydan okuyarak' fidan bağışlama (FidanChallenge) kampanyası başlattı. Kampanyaya Hadise ve Aslı Enver gibi birçok ünlü isim de katıldı.
1
Mekanın Sahibi şarkısıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Norm Ender, sosyal medyadan fidan kampanyası başlattı.
2
Norm Ender Tema Vakfı’na 500 fidan bağışlayıp sosyal medya üzerinden Reynmen’e meydan okudu.
3
Reymen de kendisine karşılık verip 501 fidan bağışladı. Ardından topu Hadise’ye attı.
4
Hadise ise 1000 fidan bağışladığını duyurarak oyuncu Özge Özpirinçci’ye “Sıra sende” dedi.
5
Fidan zincirine Buğra Gülsoy, Aslı Enver, Murat Boz, İbrahim Büyükak, Kaan Sekban, Gökhan Türkmen de katıldı.