Ünlülerden kar fotoğrafları (24-25 Şubat 2019)

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar ve birçok ünlü isim kar temalı fotoğraflarını sosyal medyadan yayınladı. İşte ünlülerin objektifinden kar manzaraları...
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Eda Taşpınar
"Rüzgar kulaklarına çarparken yüzünde kar tanelerini hissetmek- Paha Biçilmez"
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Ozan Güven
"Kardan bişey yaptık ama adam diiil"
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Yasemin Özilhan
"Karda yorgun düşen Bomonti"
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Cem Davran
"Kafa üşümesin"
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Hande Soral
"Şenliklerle kutlandı"
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Zeynep Demirel
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Dilan Çiçek Deniz
"Umarım düşmem"
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Deniz Baysal
"Ütüyle çektik"
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Burak Özçivit
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Berna Laçin
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Deniz Çakır
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Ece Seçkin
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Eray Demirkol
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İbrahim Çelikkol
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Ümit Erdim
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Zuhal Topal
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Ahu Sungur
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Gürol Tonbul