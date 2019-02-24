NTV

Ünlülerden kar fotoğrafları (24-25 Şubat 2019)

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar ve birçok ünlü isim kar temalı fotoğraflarını sosyal medyadan yayınladı. İşte ünlülerin objektifinden kar manzaraları...

  • 1

    Eda Taşpınar

    "Rüzgar kulaklarına çarparken yüzünde kar tanelerini hissetmek- Paha Biçilmez"


  • 2

    Ozan Güven

    "Kardan bişey yaptık ama adam diiil"


  • 3

    Yasemin Özilhan

    "Karda yorgun düşen Bomonti"


  • 4

    Cem Davran

    "Kafa üşümesin"
  • 5

    Hande Soral

    "Şenliklerle kutlandı"


  • 6

    Zeynep Demirel
  • 7

    Dilan Çiçek Deniz

    "Umarım düşmem"















  • 8

    Deniz Baysal

    "Ütüyle çektik"
  • 9

    Burak Özçivit
  • 10

    Berna Laçin
  • 11

    Deniz Çakır
  • 12

    Ece Seçkin
  • 13

    Eray Demirkol
  • 14

    İbrahim Çelikkol
  • 15

    Ümit Erdim
  • 16

    Zuhal Topal
  • 17

    Ahu Sungur
  • 18

    Gürol Tonbul
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin