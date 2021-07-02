Ünlülerden Kartal Tibet'e veda mesajları

02.07.2021 - 12:30 | Son Güncelleme : 02.07.2021 - 12:41
ATA DEMİRER
"Güle güle Kartal Tibet.
Arzu film ekolünün kıymetli yönetmeni ki en sevdiklerimden Tosun Paşa da öksüz kaldı şimdi
Çocukluğumuzun Tarkan’ı
Güle Güle."
MEHMET ALİ ERBİL
"Canım abim, biricik yönetmenim mekanın cennet olsun."
GÜLŞEN BUBİKOĞLU
"Türk sinemasına çok büyük emek vermiş star oyuncularından, aynı zamanda senarist, önemli bir yönetmen KARTAL TİBET'i kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Yönetmenliğini kendisinin yaptığı çok başarılı ve en popüler filmlerimden GIRGIRİYE'de birlikte çalışmıştık. Çok değerli bir insandı. Huzurla uyusun. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
BURAK ÖZÇİVİT
"Zoraki Koca, ilk işim değil ama ilk göz ağrımdı.Tam 14 sene oluyor… Senden o kadar çok şey öğrendim ki, seninle aynı sette olmak her şeyiyle müthişti. Verdiğin bütün emekler için çok teşekkür ederim. Duyunca çok üzüldüm. Allah senden razı olsun, mekanın cennet olsun. Bende yerin çok ayrı Kartal Baba."
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
"Altar'ın oğlu Tarkan.... Güle güle Kartal Tibet... Yattığınız yer incitmesin... #KartalTibet."
ZAFER ALGÖZ
"Kartal Tibet’i kaybettik. Türk Sineması'na oyuncu ve yönetmen olarak yıllarca emek verdi. Aynı zamanda Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro oyunculuk bölümü mezunu olarak akademik kariyere sahipti. Büyük Beşiktaşlı. Adı gibi Baba Kartaldı. Ruhu şad olsun. Başımız sağ olsun."
ATA BENLİ
"Bir efsane daha aramızdan ayrıldı. Altar’ın oğlu Tarkan #KartalTibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim."
ORHAN AYDIN
"Işık söndü... Sahnelerden setlere alkışlarla dolu bir ömür. Toprağınız çiçekler koksun."
AHMET KURAL
"Mekanın cennet olsun #KartalTibet."
HİLAL ÖZDEMİR
"Bir yıldız daha kaydı."