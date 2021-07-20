Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

Ünlüler sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı mesajları paylaştı. İşte Hülya Koçyiğit'ten Aslı Enver'e, Gülben Ergen'den Ata Demirer'e ünlülerin Kurban Bayramı dilekleri...

20.07.2021 - 15:03

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 1
Ata Demirer

İyi Bayramlar Gencolar


Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 2
Eser Yenenler

İyi bayramlar dostlar


Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 3
Hülya Koçyiğit

Sevdiklerinizle birlikte bolluk ve bereketle, sağlıkla, huzurla, keyifle geçireceğiniz nice bayramlar dilerim. Kurban Bayramımız mübarek olsun.


Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 4
Pelin Öztekin

Güneşi selamladığınız, yeniliklerle, huzurla gelen bir bayram olsun…


Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 5
Aslı Enver

Iyi bayramlarrr


Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 6
Buse Terim

Herkese sağlıklı, huzur dolu nice güzel bayramlara


Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 7
Ceyda Düvenci

Hergün bayram gönlün isterse… hepinize kalbinizden geçenler gibi bir bayram dilerim… her günü bayrama çevirmenizi dilerim…


Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 8
Demet Şener

Sağlıklı,mutlu,huzurlu,güzel bir bayram olsun hepimize


Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 9
Ziynet Sali

İyi Bayramlaaaar… Ben bayramlıkkarımı giydim


Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 10
İbrahim Büyükak

Mutlu bayramlar


Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 11
Gülben Ergen

Hepinize sağlıklı mutlu huzurlu bayramlar dileriz


Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 12
Didem Balçın

Sağlıklı,huzurlu…Sevdiklerimizle ve sevenlerimizle mutlu bir bayram diliyoruz herkese..
Arkada bizi bekleyen minik adamla , sakin İstanbul’un keyfini çıkararak bayramlaşma zamanı şimdi


Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 13
Seda Bakan

İyi Bayramlar a dostlar
Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 14
Ayşe Begüm Onbaşı

Sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. İyi bayramlar!


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