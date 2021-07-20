Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları
Ünlüler sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı mesajları paylaştı. İşte Hülya Koçyiğit'ten Aslı Enver'e, Gülben Ergen'den Ata Demirer'e ünlülerin Kurban Bayramı dilekleri...
Ata Demirer
İyi Bayramlar Gencolar
Eser Yenenler
İyi bayramlar dostlar
Hülya Koçyiğit
Sevdiklerinizle birlikte bolluk ve bereketle, sağlıkla, huzurla, keyifle geçireceğiniz nice bayramlar dilerim. Kurban Bayramımız mübarek olsun.
Pelin Öztekin
Güneşi selamladığınız, yeniliklerle, huzurla gelen bir bayram olsun…
Aslı Enver
Iyi bayramlarrr
Buse Terim
Herkese sağlıklı, huzur dolu nice güzel bayramlara
Ceyda Düvenci
Hergün bayram gönlün isterse… hepinize kalbinizden geçenler gibi bir bayram dilerim… her günü bayrama çevirmenizi dilerim…
Demet Şener
Sağlıklı,mutlu,huzurlu,güzel bir bayram olsun hepimize
Ziynet Sali
İyi Bayramlaaaar… Ben bayramlıkkarımı giydim
İbrahim Büyükak
Mutlu bayramlar
Gülben Ergen
Hepinize sağlıklı mutlu huzurlu bayramlar dileriz
Didem Balçın
Sağlıklı,huzurlu…Sevdiklerimizle ve sevenlerimizle mutlu bir bayram diliyoruz herkese..
Arkada bizi bekleyen minik adamla , sakin İstanbul’un keyfini çıkararak bayramlaşma zamanı şimdi
Seda Bakan
İyi Bayramlar a dostlar
Ayşe Begüm Onbaşı
Sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. İyi bayramlar!