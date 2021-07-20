Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

Hülya Koçyiğit Sevdiklerinizle birlikte bolluk ve bereketle, sağlıkla, huzurla, keyifle geçireceğiniz nice bayramlar dilerim. Kurban Bayramımız mübarek olsun.

Pelin Öztekin Güneşi selamladığınız, yeniliklerle, huzurla gelen bir bayram olsun…

Ceyda Düvenci



Hergün bayram gönlün isterse… hepinize kalbinizden geçenler gibi bir bayram dilerim… her günü bayrama çevirmenizi dilerim…





