Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları
ntv.com.tr
Ünlüler sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı mesajları paylaştı. İşte Cem Yılmaz'dan Sıla'ya, Kenan Doğulu'dan Arzum Onan'a ünlülerin Kurban Bayramı dilekleri...
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Deniz Seki"Mutlu, huzurlu bir bayram olması dileğiyle. İyi bayramlar."
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Cem Yılmaz"İyi bayramlar"
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Arzum Onan
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Burcu Esmersoy"Sağlıklı, bereketli, muhabbetli... Bol kahkaha dolu, mutlu bayramlar"
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Kenan Doğulu"Bu bayramda sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik ve empati duygularının hakim olduğu, güneşli, neşeli, huzurlu, kavuşmalı, barışmalı ve eğlenceli bir bayram geçirmemizi diliyorum. Mutlu bayramlar."
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Sıla Gençoğlu"İyi bayramlar"
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Mehmet Okur"Hayırlı Bayramlar herkese"
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Akasya Asiltürkmen"Siz bayramda her yere gidebilirsiniz ama çocukluğunuz size ancak büyüklerinize giderseniz gelebilir. Bu bayramda da anneanne ve nenemizle birlikteyiz. Canım arabama atladığım gibi konforlu bir şekilde iki saatte yazlığa geldim. İç güdülerime iyi ki güvenmişim. Arife gününde cidden trafik yok denilebilecek kadar azdı. Tahmin ettiğim gibi herkes dün yola çıkmış. Hepimize iyi bayramlar. Dikkatli sürün, bayramın tadını çıkarın. Not: fotoğrafı kaydırırsanız bayram dileğimizi de görebilirsiniz. Nevin sizi çok öpüyormuş, bu bayramda da hepimize dua edecekmiş."
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Fazıl Say
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Can Yılmaz
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Ferhat Göçer"Dostlar... Sevdiklerinizle huzurlu bir bayram diliyorum hepinize.... Bir ricam var... Uzun yola çıkarken yola uykusuz yorgun çıkmayın... Araba kullanırken cep telefonunuzla uğraşmayın... Aşırı hız yapmayın... Arabanızın yol bakımını yaptırmayı unutmayın.. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayın..."