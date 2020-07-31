Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

Ünlüler, Kurban Bayramı kutlamalarını sosyal medya hesaplarından yaptı. İşte ünlülerden bayrama dair iyi dilekler ve eğlenceli paylaşımlar...

ntv.com.tr 31.07.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 31.07.2020 - 12:08

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 1
Erkan Kolçak Köstendil 

"Sevmek bayramdır bize..."

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 2

Ceyda Düvenci 

"İyi bayramlar! Kesin soran olur diye yazayım şimdiden; Melisa'm babası ile tatiline devam ediyor, o yüzden bu fotoğraf karesinde olamadı. Ama omzumda ismi kazılı, yani olmasa da hep yanımızda..."

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 3

Deniz Seki

"Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum..."

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 4

Buse Terim

"Herkese sevdikleriyle ailesiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlar"

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 5

Burcu Esmersoy

"MUTLU amaaaaa ÇOOOK BAYRAMLAR"

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 6

Ata Demirer

"İyi bayramlar gencolar"

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 7

Mesut Akusta 

"Sevdiklerinizle bir arada, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Uzaktan da olsa büyüklerimizin ellerinden, yaşıtlarımızın yanaklarından, miniklerimizin gözlerinden öperiz."

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 8

Çağla Şıkel 

"Sevdiklerinizle sağlıkla nice mutlu bayramlara..."

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 9
Merve Boluğur 

"Bayram şekeri"

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 10

Arzum Onan

"İyi bayramlar"

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 11

Melis İşiten 

"İyi Bayramlar... Sarıldığımız, barıştığımız, kavuştuğumuz, gülüştüğümüz, bir arada olduğumuz bir bayram olsun. Bayram neşeyi, bolluğu, bereketi, sağlığı getirsin. Seviyorum!"

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 12

İbrahim Tatlıses 

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurban bayramını kutluyorum. Sevgili dostlarımın da Bayramlarını kutluyorum nice güzel bayramlara inşallah!"

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 13

Demet Akalın

"Tüm islam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun, sevdiklerinizle beraber sağlıklı güzel bayramlarınız olsun."

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 14

Merve Terim

"Bayram şekeri..."

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 15
Can Yılmaz

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