Ünlülerden okula dönüş paylaşımları
ntv.com.tr
Sarah Jessica Parker'dan Jessica Alba'ya pek çok ünlü, çocuklarının okuldaki ilk günlerinden fotoğraflarını paylaştı. İşte ünlülerin çocuklarından okula dönüş fotoğrafları...
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1Sarah Jessica Parker, ikiz kızlarının 5. sınıfa başlama gününden bu fotoğrafı paylaştı.
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2Parker, 11. sınıfa başlayan oğlu James Wilkie'nin fotoğrafına, "Fotoğrafın ortasında değil. Ama kalbimin ortasında" notunu yazdı.
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Ünlü oyuncu Jessica Alba kızları Honor ve Haven Warren'in ilk gün fotoğraflarını "Bebeklerimin okulda ilk günü" notuyla paylaştı.
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4Dr. Mehmet Öz'ün kızı yazar Daphne Öz, çocuklarının fotoğrafına, "Philo ana okuluna John da okul öncesi eğitime başlıyor, inanamıyorum" notunu yazdı.
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5Amerikalı TV oyuncusu Lauren Conrad, oğlu Liam Tell'in anaokulundan ilk gün fotoğrafını paylaştı.
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6Grammy ödüllü rap şarkıcısı Chance the Rapper, kızı Kensli Bennett ile evden okula gitmek üzre çıkma anını paylaştı.
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7ABD'li TV oyuncusu Sean Lowe, oğlu Samuel Lowe'un beslenme çantalı fotoğrafını yayınladı.
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8Şarkıcı Granger Smith ile oyuncu Amber Smith'in çocukları London ve Lincoln Smith'in okuldaki ilk günü.
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9Amerikalı oyuncu Tiffany Thornton, çocukları Bentley ve Kenneth Carney'in fotoğraflarını, "Bebeklerim! Nasıl da büyüdüler" notuyla paylaştı.
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Britney Spears'ın oyuncu olan kız kardeşi Jamie Lynn Spears, okul formalı kızı Maddie ile küçük kızı Ivey'in fotoğraflarını paylaştı.