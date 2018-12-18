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Ünlülerden papağana işkence videosu yayımlayan Murat Özdemir'e tepki yağdı

ntv.com.tr

Sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence videosu ile kan donduran ve bir televizyon programının eski yarışmacısı olan Murat Özdemir'in gözaltına alındı. Aralarında Ömür Gedik, Haluk Levent, Acun Ilıcalı, Murat Boz, Onur Özdemir, Ezgi Mola gibi ünlülerin bulunduğu birçok isim Özdemir'e tepki göstererek cezalandırılmasını istedi.

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    Murat Özdemir, Papağan, Hayvana Şiddet, Acun Ilıcalı, MasterChef

    MasterChef yarışmasının eski yarışmacılaından Murat Özdemir, paylaştığı papağana işkence videosu nedeniyle Ortaköy'deki evinde gözaltına alındı.

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    Murat Özdemir, Papağan, Hayvana Şiddet, Acun Ilıcalı, MasterChef
    Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Özdemir'in, sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti.
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    Murat Özdemir, Papağan, Hayvana Şiddet, Acun Ilıcalı, MasterChef
    Ekipler, Murat Özdemir'i evinde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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    Murat Özdemir, Papağan, Hayvana Şiddet, Acun Ilıcalı, MasterChef
    El konulan papağan ise İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.
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    Murat Özdemir, Papağan, Hayvana Şiddet, Acun Ilıcalı, MasterChef

     Murat Özdemir Instagram hesabından paylaştığı video ile büyük tepki çekmiş, sosyal medyada infial yaratan görüntüler üzerine çok sayıda kullanıcı şikayette bulunmuştu. 

    Hayvana işkenceye aralarında Ömür Gedik, Haluk Levent, Acun Ilıcalı, Murat Boz, Onur Özdemir, Ezgi Mola gibi ünlülerin bulunduğu birçok isim Özdemir'e tepki göstererek cezalandırılmasını istedi.

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    ÖMÜR GEDİK

    Murat Özdemir, Papağan, Hayvana Şiddet, Acun Ilıcalı, MasterChef

    "Bu adam son derece tehlikeli bir sapık... Hasta ruhlu... Evini bilen varsa yazsın gidip alacağız o hayvancağızı. Kendisi de en kısa zamanda gözaltına alınmalı. Devlet yetkililerini göreve çağırıyorum."

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    Murat Özdemir, Papağan, Hayvana Şiddet, Acun Ilıcalı, MasterChef
    Özdemir'in gözaltına alınmasının ardından Gedik, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne gelerek basın mensuplarına açıklama yaptı.
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    ACUN ILICALI

    ACUN ILICALI
    Özdemir'in video ile hedef aldığı Acun Ilıcalı ise "Hayvanlara yapılan zulmü lanetliyorum, yüce yargının bu insan müsveddesi için gerekeni yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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    HALUK LEVENT

    Murat Özdemir, Papağan, Hayvana Şiddet, Acun Ilıcalı, MasterChef

    "Az önce karakola getirildi. Savcının gelmesi bekleniyor. Papağana talip olduk. Alacağımızı umuyoruz.

    Maalesef ayağı da kırılmış. Az sonra Hayvan Hakları Derneği Başkanı da karakolda olacak. Bir şekilde onlar ya da AHBAP’lar bakacak papağana...

    Olsun kurtulsun da...

    Son durum; papağan’a işkence eden şahıs yarın “hayvana işkence” suçuyla adliyeye çıkartılacak. AHBAP platformu olarak biz de şikayetçi olduk. Tarım ve Orman Bakanlığı olaya el attı. Papağan yasa gereği Milli Parklar Müdürlüğü’ne verilecek. Hemen tedaviye başlanacak. Takipçisiyiz!"

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    EZGİ MOLA

    Murat Özdemir, Papağan, Hayvana Şiddet, Acun Ilıcalı, MasterChef
    "Lütfen bu adamı yakalayıp cezalandırın bu adam cinayet de işler."
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    MEHMET ASLANTUĞ

    Murat Özdemir, Papağan, Hayvana Şiddet, Acun Ilıcalı, MasterChef
    "Bir hayvana bunu yapmakla insana işkence etmek arasında ne fark var? Murat Özdemir'in insan öldürmeyeceğinin garantisini kim verebilir? Bu ruh hastasının tedavi altına alınması için daha ne yapması gerekiyor?"
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    MURAT BOZ

    Murat Özdemir, Papağan, Hayvana Şiddet, Acun Ilıcalı, MasterChef
    "Hayvanlara işkence eden, eziyet eden bazı insan görünümlü mahluklara verilecek cezalar caydırıcı olmadıkça bu zulüm devam edecek gibi duruyor. Bu işKenceleri bir insana yaptıklarında ne ceza alınıyorsa, aynısını hayvanlara yaptıklarında da almalılar."
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    ONUR ÖZDEMİR

    Murat Özdemir, Papağan, Hayvana Şiddet, Acun Ilıcalı, MasterChef
    "Murat Özdemir denen varlığa biri dur desin, yargı önünde cezalandırılıp, en kısa sürede tedavi ettirilmeli."
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    ALİŞAN

    Murat Özdemir, Papağan, Hayvana Şiddet, Acun Ilıcalı, MasterChef
    "Murat Özdemir denen ruh hastası derhal tımarhaneye... Allah sana o papağanım çektiği acının kat kat fazlasını yaşatsın inşallah amin."
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