Ünlülerden papağana işkence videosu yayımlayan Murat Özdemir'e tepki yağdı
ntv.com.tr
Sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence videosu ile kan donduran ve bir televizyon programının eski yarışmacısı olan Murat Özdemir'in gözaltına alındı. Aralarında Ömür Gedik, Haluk Levent, Acun Ilıcalı, Murat Boz, Onur Özdemir, Ezgi Mola gibi ünlülerin bulunduğu birçok isim Özdemir'e tepki göstererek cezalandırılmasını istedi.
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MasterChef yarışmasının eski yarışmacılaından Murat Özdemir, paylaştığı papağana işkence videosu nedeniyle Ortaköy'deki evinde gözaltına alındı.
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2Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Özdemir'in, sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti.
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3Ekipler, Murat Özdemir'i evinde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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4El konulan papağan ise İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.
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Murat Özdemir Instagram hesabından paylaştığı video ile büyük tepki çekmiş, sosyal medyada infial yaratan görüntüler üzerine çok sayıda kullanıcı şikayette bulunmuştu.
Hayvana işkenceye aralarında Ömür Gedik, Haluk Levent, Acun Ilıcalı, Murat Boz, Onur Özdemir, Ezgi Mola gibi ünlülerin bulunduğu birçok isim Özdemir'e tepki göstererek cezalandırılmasını istedi.
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ÖMÜR GEDİK
"Bu adam son derece tehlikeli bir sapık... Hasta ruhlu... Evini bilen varsa yazsın gidip alacağız o hayvancağızı. Kendisi de en kısa zamanda gözaltına alınmalı. Devlet yetkililerini göreve çağırıyorum."
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7Özdemir'in gözaltına alınmasının ardından Gedik, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne gelerek basın mensuplarına açıklama yaptı.
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ACUN ILICALIÖzdemir'in video ile hedef aldığı Acun Ilıcalı ise "Hayvanlara yapılan zulmü lanetliyorum, yüce yargının bu insan müsveddesi için gerekeni yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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HALUK LEVENT
"Az önce karakola getirildi. Savcının gelmesi bekleniyor. Papağana talip olduk. Alacağımızı umuyoruz.
Maalesef ayağı da kırılmış. Az sonra Hayvan Hakları Derneği Başkanı da karakolda olacak. Bir şekilde onlar ya da AHBAP’lar bakacak papağana...
Olsun kurtulsun da...
Son durum; papağan’a işkence eden şahıs yarın “hayvana işkence” suçuyla adliyeye çıkartılacak. AHBAP platformu olarak biz de şikayetçi olduk. Tarım ve Orman Bakanlığı olaya el attı. Papağan yasa gereği Milli Parklar Müdürlüğü’ne verilecek. Hemen tedaviye başlanacak. Takipçisiyiz!"
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EZGİ MOLA"Lütfen bu adamı yakalayıp cezalandırın bu adam cinayet de işler."
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MEHMET ASLANTUĞ"Bir hayvana bunu yapmakla insana işkence etmek arasında ne fark var? Murat Özdemir'in insan öldürmeyeceğinin garantisini kim verebilir? Bu ruh hastasının tedavi altına alınması için daha ne yapması gerekiyor?"
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MURAT BOZ"Hayvanlara işkence eden, eziyet eden bazı insan görünümlü mahluklara verilecek cezalar caydırıcı olmadıkça bu zulüm devam edecek gibi duruyor. Bu işKenceleri bir insana yaptıklarında ne ceza alınıyorsa, aynısını hayvanlara yaptıklarında da almalılar."
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ONUR ÖZDEMİR"Murat Özdemir denen varlığa biri dur desin, yargı önünde cezalandırılıp, en kısa sürede tedavi ettirilmeli."
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ALİŞAN"Murat Özdemir denen ruh hastası derhal tımarhaneye... Allah sana o papağanım çektiği acının kat kat fazlasını yaşatsın inşallah amin."