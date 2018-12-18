Ünlülerden papağana işkence videosu yayımlayan Murat Özdemir'e tepki yağdı

"Az önce karakola getirildi. Savcının gelmesi bekleniyor. Papağana talip olduk. Alacağımızı umuyoruz.

Maalesef ayağı da kırılmış. Az sonra Hayvan Hakları Derneği Başkanı da karakolda olacak. Bir şekilde onlar ya da AHBAP’lar bakacak papağana...

Olsun kurtulsun da...

Son durum; papağan’a işkence eden şahıs yarın “hayvana işkence” suçuyla adliyeye çıkartılacak. AHBAP platformu olarak biz de şikayetçi olduk. Tarım ve Orman Bakanlığı olaya el attı. Papağan yasa gereği Milli Parklar Müdürlüğü’ne verilecek. Hemen tedaviye başlanacak. Takipçisiyiz!"