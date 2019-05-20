Ünlülerden şampiyonluk paylaşımları (Galatasaray'ın 22. zaferi)

22. kez şampiyon olan Galatasaray'ı mutlu sona taşıyan Fatih Terim ise takımın başında 8. lig şampiyonluğunu kazandı. Tarihi gece tüm Türkiye'de sabaha kadar kutlanırken ünlü isimler sosyal medyadan şampiyonluk mesajları yayınladı. İşte o paylaşımlar...
1
Cem Yılmaz
"Tebrikler Galatasaray...Şampiyonluk kutlayan tüm Galatasaraylılara nice başarılar dilerim...(çünkü Fenerli olmak bunu gerektirir)"
2
Şahan Gökbakar
"Bazen susar ve gülümseyerek diğerlerini izlersin"
3
İbrahim Tatlıses
"2018-2019 Şampiyonu Galatasaray’ı; başta kadim dostum Fatih Terim olmak üzere tebrik ederim. Futbol bir oyundur; tıpkı dostum Fatih Terim gibi çevremde, ailemde, ekibimde Galatasaraylı çoktur, bir Fenerbahçeli olarak biz yarışırız, yeri gelir tatlı tatlı atışırız ama günün sonunda eğleniriz, güleriz ve kazananı tebrik ederiz çünkü bize bu yakışır"