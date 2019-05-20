Ünlülerden şampiyonluk paylaşımları (Galatasaray'ın 22. zaferi)

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İbrahim Tatlıses



"2018-2019 Şampiyonu Galatasaray’ı; başta kadim dostum Fatih Terim olmak üzere tebrik ederim. Futbol bir oyundur; tıpkı dostum Fatih Terim gibi çevremde, ailemde, ekibimde Galatasaraylı çoktur, bir Fenerbahçeli olarak biz yarışırız, yeri gelir tatlı tatlı atışırız ama günün sonunda eğleniriz, güleriz ve kazananı tebrik ederiz çünkü bize bu yakışır"





