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Ünlülerden tatil paylaşımları

Dizi sezonu bitti, okullar tatil oldu ve seçimler yapıldı. Ünlü isimler soluğu tatilde aldı. İşte milyonlarca hayranı olan isimlerin tatil için tercih ettikleri yerler ve paylaşımlar...

  • 1

    Burcu Biricik
  • 2

    Emina Jahovic
  • 3

    Esra Kılıç
  • 4

    Gizem Karaca Ekmekçi
  • 5

    Burak Yamantürk
  • 6

    Nilüfer Gürbüz
  • 7

    Melisa Aslı Pamuk
  • 8

    Şeyma Subaşı
  • 9

    Berguzar Korel: 

    turkuazı, alnımın ortasında çıkan pembeliği
    renkli ojeleri, açık havada kurulan tezgahlardan aldığım boncukları, her yıl bebekliklerine şahit olduğum miniklerin nasıl büyüdüklerini görmeyi,
    burnumun üzerindeki çilleri, tuzlu kaldığımda giysilerimin tenime gönül koyup huysuzluk yaptığı akşamları, geceleri bahçede birileri sohbet ederken uyuya kalmayı, sahilde beş taş oynamayı, deniz kestanelerini, deniz kenarında beyaz peynir domatesli sandviç yemeyi, çay saatini süt mısırıyani; YAZ’ı çok seviyorum.

  • 10

    Oktay Kaynarca
  • 11

    Özge Ulusoy
  • 12

    Ceylan Çapa / İzmir-Çeşme
  • 13

    Dilan Çıtak Tatlıses
  • 14

    Bade İşçil
  • 15

    Nur Fettahoğlu
  • 16

    Seda Güven
  • 17

    Irmak Ünal / Datça-Muğla
  • 18

    Gamze Topuz
  • 19

    Mine Tugay
  • 20

    Nilay Cafer
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