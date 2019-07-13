Ünlülerden tatil paylaşımları
Dizi sezonu bitti, okullar tatil oldu ve seçimler yapıldı. Ünlü isimler soluğu tatilde aldı. İşte milyonlarca hayranı olan isimlerin tatil için tercih ettikleri yerler ve paylaşımlar...
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1Burcu Biricik
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2Emina Jahovic
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3Esra Kılıç
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4Gizem Karaca Ekmekçi
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5Burak Yamantürk
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6Nilüfer Gürbüz
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7Melisa Aslı Pamuk
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8Şeyma Subaşı
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Berguzar Korel:
turkuazı, alnımın ortasında çıkan pembeliği
renkli ojeleri, açık havada kurulan tezgahlardan aldığım boncukları, her yıl bebekliklerine şahit olduğum miniklerin nasıl büyüdüklerini görmeyi,
burnumun üzerindeki çilleri, tuzlu kaldığımda giysilerimin tenime gönül koyup huysuzluk yaptığı akşamları, geceleri bahçede birileri sohbet ederken uyuya kalmayı, sahilde beş taş oynamayı, deniz kestanelerini, deniz kenarında beyaz peynir domatesli sandviç yemeyi, çay saatini süt mısırıyani; YAZ’ı çok seviyorum.
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10Oktay Kaynarca
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11Özge Ulusoy
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12Ceylan Çapa / İzmir-Çeşme
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13Dilan Çıtak Tatlıses
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14Bade İşçil
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15Nur Fettahoğlu
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16Seda Güven
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17Irmak Ünal / Datça-Muğla
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18Gamze Topuz
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19Mine Tugay
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20Nilay Cafer