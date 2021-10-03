Ünlüler 'Escobar' temalı partide buluştu

İşletmeci Adnan Çam’ın doğum günü için önceki gün renkli bir kostüm partisi düzenlendi. Partide Çam, Pablo Escobar kılığına girdi.

Çam'ın kızı Güneş Çam’ın organize ettiği 'Escobar' temalı partiye ünlü isimler de katıldı. İşletmeci, sahte dolarların havaya saçıldığı gecede üzerinde Escobar’ın resimlerinin olduğu bir pasta kesmeyi de ihmal etmedi.