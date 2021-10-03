Ünlüler 'Escobar' temalı partide buluştu

İşletmeci Adnan Çam, yeni yaşını 'Escobar' temalı partiyle kutladı. Çam’ın Pablo Escobar kılığına girdiği kutlamaya Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel, Melih Mahmutoğlu ve Damla Çakıroğlu gibi isimler de katıldı.

03.10.2021 - 10:16

Ünlüler 'Escobar' temalı partide buluştu - 1
İşletmeci Adnan Çam’ın doğum günü için önceki gün renkli bir kostüm partisi düzenlendi. Partide Çam, Pablo Escobar kılığına girdi.
Ünlüler 'Escobar' temalı partide buluştu - 2
Çam'ın kızı Güneş Çam’ın organize ettiği 'Escobar' temalı partiye ünlü isimler de katıldı. İşletmeci, sahte dolarların havaya saçıldığı gecede üzerinde Escobar’ın resimlerinin olduğu bir pasta kesmeyi de ihmal etmedi.
Ünlüler 'Escobar' temalı partide buluştu - 3
Doğum günü partisinde 2010 yılında nikah masasına oturan Zeynep Sever Demirel-Volkan Demirel ile basketbolcu Melih Mahmutoğlu ve eşi Damla Çakıroğlu da yer aldı.
Ünlüler 'Escobar' temalı partide buluştu - 4
Ünlü isimler geceden fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
Ünlüler 'Escobar' temalı partide buluştu - 5
Ünlüler 'Escobar' temalı partide buluştu - 6

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER