Ünlülerin bahar stili (Marka marka kim, ne giydi?)
ntv.com.tr
Ünlülerin sokak stili, ilkbahar esintileri taşıyor. İşte Elsa Hosk'tan Priyanka Chopra'ya, Julianne Moore'dan Romee Strijd'e ünlülerin bu haftaki kıyafetleri ve markaları...
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1
Elsa Hosk
Elbise: Lovers + Friends
Çanta: Chanel
Ayakkabı: Dior
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2
Olivia Culpo
Şort: Grlfriens Beverly
Ayakkabı: Mercedes Castillo Izar High Mules
Bikini: ReformationKüpe: Vita Fede Sfera
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3
Kristin Cavallari
Gömlek: L’agence
Etek: By the Way
Çanta: Chanel
Ayakkabı: Gianvito Rossi
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4
Priyanka Chopra
Palto: Bottega Veneta
Ayakkabı: Kalda
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5
Julianne Moore
Elbise: Valentino
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6
Romee Strijd
Şort: Grlfrnd
Üst: Superdown
Ceket: LPA
Çanta: By FarAyakkabı: Sergio Rossi