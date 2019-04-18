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Ünlülerin bahar stili (Marka marka kim, ne giydi?)

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Ünlülerin sokak stili, ilkbahar esintileri taşıyor. İşte Elsa Hosk'tan Priyanka Chopra'ya, Julianne Moore'dan Romee Strijd'e ünlülerin bu haftaki kıyafetleri ve markaları...

  • 1

    Elsa Hosk

    Elsa Hosk

    Elbise: Lovers + Friends 

    Çanta: Chanel 

    Ayakkabı: Dior 

  • 2

    Olivia Culpo

    Olivia Culpo

    Şort: Grlfriens Beverly

    Ayakkabı: Mercedes Castillo Izar High Mules 

    Bikini: Reformation 

    Küpe: Vita Fede Sfera
  • 3

    Kristin Cavallari

    Kristin Cavallari

    Gömlek: L’agence 

    Etek: By the Way 

    Çanta: Chanel 

    Ayakkabı: Gianvito Rossi 

  • 4

    Priyanka Chopra

    Priyanka Chopra

    Palto: Bottega Veneta 

    Ayakkabı: Kalda

  • 5

    Julianne Moore

    Julianne Moore

    Elbise: Valentino 

  • 6

    Romee Strijd

    Romee Strijd

    Şort: Grlfrnd 

    Üst: Superdown 

    Ceket: LPA 

    Çanta: By Far 

    Ayakkabı: Sergio Rossi
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