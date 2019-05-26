Ünlülerin bayram programları ve alacakları ücretler
Hangi ünlü Ramazan Bayramı'nda nerede sahne alacak ve kaç para kazanacak? Bayram programlarına göre en yüksek kazanç Hadise'nin olurken, onu Gülşen ve Yıldız Tilbe takip ediyor. İşte ünlülerin bayram programları ve konserlerden alacakları ücretler...
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1
Ünlüler, 4 Haziran'da başlayacak olan Ramazan Bayramı'nı sahnede geçirecek. Posta'nın haberine göre bayramda en yüksek kazanç Hadise'nin. İkinci sırada Gülşen ve Yıldız Tülbe var. Üçüncülük ise Serkan Kaya'da.
İşte ünlülerin kazançları ve konser verecekleri yerler:
Hadise
750 bin lira
Kıbrıs, Çeşme, Avusturya
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2
Kenan Doğulu
300 bin lira
Çeşme
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3
Sibel Can
450 bin lira
Kıbrıs-Antalya
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4
Sıla
160 bin lira
Kıbrıs
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5
Gülşen
650 bin lira
Antalya, Kıbrıs, Çeşme, Almanya
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6
Aşkın Nur Yengi
160 bin lira
2 gün Kıbrıs, 1 gün Çeşme
Ebru Gündeş
450 bin lira
Kıbrıs, Antalya
Yıldız Tilbe
650 bin lira
Kıbrıs, Antalya, Çeşme
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7
Aleyna Tilki
100 bin lira
Kıbrıs
Bülent Ersoy
500 bin lira
Kıbrıs, Çeşme, Antalya
Serkan Kaya
600 bin lira
Çeşme, Kıbrıs, İstanbul
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8
Linet
350 bin lira
Kıbrıs, Antalya, Çeşme
Koray Avcı
150 bin lira
Kıbrıs
Muazzez Ersoy
100 bin lira
Kıbrıs
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9
Volkan Konak
150 bin lira
Kıbrıs
Rober Hatemo
130 bin lira
Kıbrıs
Funda Arar
200 bin lira
Kıbrıs
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10
Hande Yener
600 bin lira
Edirne, Mersin, Didim, Bodrum, Kıbrıs
Ayşe Hatun Önal
140 bin lira
Çeşme, Antalya
Selami Şahin
200 bin lira
Çeşme Kıbrıs