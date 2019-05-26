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Ünlülerin bayram programları ve alacakları ücretler

Hangi ünlü Ramazan Bayramı'nda nerede sahne alacak ve kaç para kazanacak? Bayram programlarına göre en yüksek kazanç Hadise'nin olurken, onu Gülşen ve Yıldız Tilbe takip ediyor. İşte ünlülerin bayram programları ve konserlerden alacakları ücretler...

  • 1

    Ünlüler, 4 Haziran'da başlayacak olan Ramazan Bayramı'nı sahnede geçirecek. Posta'nın haberine göre bayramda en yüksek kazanç Hadise'nin. İkinci sırada Gülşen ve Yıldız Tülbe var. Üçüncülük ise Serkan Kaya'da. 

    İşte ünlülerin kazançları ve konser verecekleri yerler:

    Hadise

    750 bin lira

    Kıbrıs, Çeşme, Avusturya

  • 2

    Kenan Doğulu

    300 bin lira

    Çeşme

  • 3

    Sibel Can

    450 bin lira

    Kıbrıs-Antalya

  • 4

    Sıla

    160 bin lira 

    Kıbrıs

  • 5

    Gülşen

    650 bin lira

    Antalya, Kıbrıs, Çeşme, Almanya

  • 6

    Aşkın Nur Yengi

    160 bin lira

    2 gün Kıbrıs, 1 gün Çeşme

    Ebru Gündeş

    450 bin lira

    Kıbrıs, Antalya

    Yıldız Tilbe

    650 bin lira

    Kıbrıs, Antalya, Çeşme

  • 7

    Aleyna Tilki

    100 bin lira

    Kıbrıs

    Bülent Ersoy

    500 bin lira

    Kıbrıs, Çeşme, Antalya

    Serkan Kaya

    600 bin lira

    Çeşme, Kıbrıs, İstanbul

  • 8

    Linet

    350 bin lira

    Kıbrıs, Antalya, Çeşme

    Koray Avcı

    150 bin lira

    Kıbrıs

    Muazzez Ersoy

    100 bin lira

    Kıbrıs

  • 9

    Volkan Konak

    150 bin lira

    Kıbrıs

    Rober Hatemo

    130 bin lira

    Kıbrıs

    Funda Arar

    200 bin lira

    Kıbrıs

  • 10

    Hande Yener

    600 bin lira

    Edirne, Mersin, Didim, Bodrum, Kıbrıs

    Ayşe Hatun Önal

    140 bin lira

    Çeşme, Antalya

    Selami Şahin

    200 bin lira

    Çeşme Kıbrıs

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