Ünlülerin bilinmeyen gizli yetenekleri
Oyuncu ya da müzisyen olarak tanınan pek çok ünlü, aslında farklı ve pek bilinmeyen bir yetenek daha taşıyor. Kimi ağzıyla ateş püskürtmede usta, kimi rubik küp çözme konusunda... Kimi dövme yapabilirken, kimi de olimpiyatlarda yarışabilecek kadar iyi bir okçu. İşte ünlülerin gizli yetenekleri...
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EminemÜnlü rap şarkıcısı, müzikte olduğu kadar çizim konusunda da başarılı.
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2
Zac EfronEfron, direk dansında başarılı bir oyuncu.
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3Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe, tam bir çatal dilli olabiliyor.
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4
Amanda Seyfried
Amanda Seyfried, örgü ve tığ işinde yetenekli.
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5
Christina HendricksOyuncu Hendricks, tıpkı Mad Men dizisindeki rolünde olduğu gibi akerdeon çalabiliyor.
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6
Johnny CashAmerikalı müzisyen, askeri kodları çözme konusunda bir uzman.
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7
Geena DavisÜnlü oyuncu, Olimpiyatlarda yarı finale kalacak kadar iyi bir okçu.
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Justin BieberÜnlü şarkıcı, 2 dakikadan kısa bir sürede rubik küpü çözebiliyor.
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Terry Crews
Terry Crews, iyi bir oyuncu ve komedyen olmasının yanı sıra resim alanında da oldukça başarılı.
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Kaley Cuoco
The Big Bang Theory'nin yıldızı Kaley Cuoco, yarışlarda yer alabilecek kadar iyi bir binici.
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Kate Beckinsaleİngiliz oyuncu, aynı zamanda ödüllü bir yazar.
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Hedy LamarrHedy Lamarr, hem bir Holywood yıldızı hem de günümüz wifi, GPS ve bluetooth teknolojilerine kaynaklık eden bir teknolojinin mucidi.
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Brian MayQueen grubunun gitaristi Brian May, aynı zamanda bir astrofizikçi ve bu alanda yazılmış bir kitapta imzası bulunuyor.
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Christopher Walken
Christopher Walken, oyuncu olmadan önce aslan terbiyecisiydi.
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Margot RobbieSon zamanlarda Once Upon a Time in Hollywood filmiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, pek çok kez insanlara dövme yapmış bir dövme sanatçısı.
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Pierce BrosnanÜnlü aktör aynı zamanda ateş püskürtme gösterisinde bir usta.
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Bob DylanNobelli müzisyen, metal heykel yapma konusunda yetenekli.
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Jamie Lee CurtisÜnlü oyuncu, ıslak mendil koymak için su geçirmez cebi bulunan bebek bezinin patentini aldı.