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Ünlülerin bilinmeyen gizli yetenekleri

Oyuncu ya da müzisyen olarak tanınan pek çok ünlü, aslında farklı ve pek bilinmeyen bir yetenek daha taşıyor. Kimi ağzıyla ateş püskürtmede usta, kimi rubik küp çözme konusunda... Kimi dövme yapabilirken, kimi de olimpiyatlarda yarışabilecek kadar iyi bir okçu. İşte ünlülerin gizli yetenekleri...

  • 1

    Eminem

    Eminem
    Ünlü rap şarkıcısı, müzikte olduğu kadar çizim konusunda da başarılı.
  • 2

    Zac Efron

    Zac Efron
    Efron, direk dansında başarılı bir oyuncu.
  • 3

    Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe, tam bir çatal dilli olabiliyor.
  • 4

    Amanda Seyfried

    Amanda Seyfried

    Amanda Seyfried, örgü ve tığ işinde yetenekli.

  • 5

    Christina Hendricks

    Christina Hendricks
    Oyuncu Hendricks, tıpkı Mad Men dizisindeki rolünde olduğu gibi akerdeon çalabiliyor.
  • 6

    Johnny Cash

    Johnny Cash
    Amerikalı müzisyen, askeri kodları çözme konusunda bir uzman.
  • 7

    Geena Davis

    Geena Davis
    Ünlü oyuncu, Olimpiyatlarda yarı finale kalacak kadar iyi bir okçu.
  • 8

    Justin Bieber

    Justin Bieber
    Ünlü şarkıcı, 2 dakikadan kısa bir sürede rubik küpü çözebiliyor.
  • 9

    Terry Crews

    Terry Crews

    Terry Crews, iyi bir oyuncu ve komedyen olmasının yanı sıra resim alanında da oldukça başarılı.

  • 10

    Kaley Cuoco

    Kaley Cuoco

    The Big Bang Theory'nin yıldızı Kaley Cuoco, yarışlarda yer alabilecek kadar iyi bir binici.

  • 11

    Kate Beckinsale

    Kate Beckinsale
    İngiliz oyuncu, aynı zamanda ödüllü bir yazar.
  • 12

    Hedy Lamarr

    Hedy Lamarr
    Hedy Lamarr, hem bir Holywood yıldızı hem de günümüz wifi, GPS ve bluetooth teknolojilerine kaynaklık eden bir teknolojinin mucidi.
  • 13

    Brian May

    Brian May
    Queen grubunun gitaristi Brian May, aynı zamanda bir astrofizikçi ve bu alanda yazılmış bir kitapta imzası bulunuyor.
  • 14

    Christopher Walken

    Christopher Walken

    Christopher Walken, oyuncu olmadan önce aslan terbiyecisiydi.

  • 15

    Margot Robbie

    Margot Robbie
    Son zamanlarda Once Upon a Time in Hollywood filmiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, pek çok kez insanlara dövme yapmış bir dövme sanatçısı.
  • 16

    Pierce Brosnan

    Pierce Brosnan
    Ünlü aktör aynı zamanda ateş püskürtme gösterisinde bir usta.
  • 17

    Bob Dylan

    Bob Dylan
    Nobelli müzisyen, metal heykel yapma konusunda yetenekli.
  • 18

    Jamie Lee Curtis

    Jamie Lee Curtis
    Ünlü oyuncu, ıslak mendil koymak için su geçirmez cebi bulunan bebek bezinin patentini aldı.
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