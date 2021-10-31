Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri

Cadılar Bayramı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlüler, birbirinden ilginç kostümleri ve temalarıyla poz verdi. Eğlenceli görünümlerini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi. 'Cadılar Bayramı Kraliçesi' olarak nitelendirilen Heidi Klum, bu yıl da yine öne çıkan isim oldu. İşte ünlülerin 2021 Cadılar Bayramı kostümleri...

Haberler - ntv.com.tr 31.10.2021 - 10:29 | Son Güncelleme : 31.10.2021 - 10:36

Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri - 1

90'lı yılların ünlü süper modeli Heidi Klum, her yıl düzenlediği Cadılar Bayramı partisi ve tabii seçtiği ilginç kostümle adından söz ettiriyor. Bu yıl salgın nedeniyle, geçen yıl olduğu gibi parti düzenlememe kararı alan 48 yaşındaki Alman model, Cadılar Bayramı temalı bir korku filmi videosu çekerek sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri - 2

Çocukları Leni (17), Henry (16), Johan (14) ve Lou'ya (12) da filminde yer veren 'Cadılar Bayramı Kraliçesi' Klum, korku filmi klişelerini içeren filminde kendisi ve eşi Tom Kaulitz'in mezarlarının görüntüsünü de yayınladı.

Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri - 3

Çekimleri iki gün süren videoda Klum'ın yüz ve beden makyajındaki profesyonellik de dikkat çekti. 

Klum'ın dışında pek çok ünlü de farklı kostüm ve temalarla verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı. 

Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri - 4

Ünlü şarkıcı Bebe Rexha, model Anna Nicole Smith'in 1994 yılında, kendisi 27 yaşındayken 89 yaşındaki milyarder J. Howard Marshall ile evlenmesini canlandırdı.

Klum ve Bebe Rexha'nın dışında pek çok ünlü de farklı kostüm ve temalarla verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Squid Game dizisinin popülerliği, Cadılar Bayramı kostüm seçimlerine de yansıdı. 

İşte 2021 Cadılar Bayramı'nda ünlüler...

Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri - 5

Kerry Washington

Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri - 6

Hayley Kiyoko

Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri - 7

Hailey Bieber

Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri - 8

Martha Stewart

Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri - 9

Kourtney Kardashian ve Travis Barker

Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri - 10

John Legend ve Chrissy Teigen

Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri - 11

Megan Thee Stallion

Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri - 12

Kylie Jenner

Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri - 13

Diane Kruger

Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri - 14

Kelly Clarkson

Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri - 15

Ryan Lochte

Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri - 16

Winnie Harlow

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