Ünlülerin estetik pişmanlığı
Nicole Kidman'dan Kim Kardashian'a, Gwyneth Paltrow'dan Gisele Bundchen'e ünlüler, bugüne dek yaptırdıkları estetik müdahaleleri ve bu müdahalelerden dolayı yaşadıkları pişmanlıkları itiraf etti.
-
1
Nicole KidmanDaha önce botoks yaptırdığını söyleyen ünlü oyuncu, "Ne yazık k,i yaptırdığıma pişman oldum. Botoks etkisinden kurtuldum ve sonunda yüzümü yeniden hareket ettirebildim" dedi.
-
2
Courteney Cox
Oyuncu Courteney Cox, yüzünde yaptırdığı estetik müdahalelerin kaldırdırttığını söyleyerek, "Kendim gibi göründüğüm için daha iyi hissediyorum. Şİmdi daha fazla, daha önce olduğum kişi gibi görünüyorum. Umarım bunu başarabilmişimdir" dedi.
-
3
Jamie Lee Curtis
Yağ aldırma ve başka estetik operasyonlar yaptırdığını söyleyen Jamie Lee Curtis, bunların hiçbirinin işe yaramadığını itiraf etti.
"Hepsini yaptırdım. Biraz estetik operasyon, biraz yağ aldırma, biraz botoks yaptırdım. 10 yıl önce hiç kimse bunları yaptırmadan önce göz altı torbalarımı aldırdım ve bir film çekimi esnasında şişliklerim vardı. Kameramanın benim için, 'Artık onu çekemiyorum' dediğini hatırlıyorum. Çok üzülmüştüm. Hiç kimse bana vücudumun bir yerinden yağ aldırınca bir başka yerinde şişlik olarak geri döneceğini söylememişti. Ve tüm bu daha iyi olmak için yaşanan deneyimler risksiz değil. Yaptırdıklarım saçma sapan şeylerdi. Daha kötü görünüyordum" itirafında bulundu.
-
4
Kourtney Kardashian
Yaptırdığı meme estetiğinden pişman olduğunu söyleyen Kourtney Kardashian, "Geri dönme şansım olsaydı yaptırmazdım. Daha önce daha güzeldim" dedi. Kardashian, meme implantını çıkarmak istediğini de belirtti.
-
5
Gwyneth Paltrow
Botoks yaptırdığı için pişman olduğunu dile getiren Paltrow, "Bıçak altına yatmaktan korkuyorum ama 50 yaşıma geldiğimde benimle konuşun" dedi. Ünlü oyuncu yine de bir daha botoks yaptırmayacağını, çünkü botoksluyken, estetikleriyle ünlü oyuncu Joan Rivers'a benzediğini söyledi.
-
6
Kim Kardashian
Yıllar önce botoks yaptırdığı için pişman olduğunu söyleyen Kim Kardashian, "Botoksa karşı değilim, hiç kimseyi estetik yaptırdığı ya da yaptırmadığı için yargılamam. Ama gençseniz bakımlı olmanın başka yolları vardır. Genç yaşlarda botoks gereksiz bir müdahale" dedi.
-
7
Gisele Bundchen
“Lessons: My Path to a Meaningful Life” adlı kitabında, emzirmeyi bıraktıktan sonra yaptırdığı meme estetiğinden dolayı pişman olduğunu yazan ünlü model, "Uyandığımda ben ne yaptım dedim. Tanımadığım bir bedenim vardı" ifadesini kullandı. Estetikten sonraki ilk yıllarda kendini rahatsız hissettiği için bol kıyafetler giydiğini de belirtti.