Ünlülerin estetik pişmanlığı

Yağ aldırma ve başka estetik operasyonlar yaptırdığını söyleyen Jamie Lee Curtis, bunların hiçbirinin işe yaramadığını itiraf etti.

"Hepsini yaptırdım. Biraz estetik operasyon, biraz yağ aldırma, biraz botoks yaptırdım. 10 yıl önce hiç kimse bunları yaptırmadan önce göz altı torbalarımı aldırdım ve bir film çekimi esnasında şişliklerim vardı. Kameramanın benim için, 'Artık onu çekemiyorum' dediğini hatırlıyorum. Çok üzülmüştüm. Hiç kimse bana vücudumun bir yerinden yağ aldırınca bir başka yerinde şişlik olarak geri döneceğini söylememişti. Ve tüm bu daha iyi olmak için yaşanan deneyimler risksiz değil. Yaptırdıklarım saçma sapan şeylerdi. Daha kötü görünüyordum" itirafında bulundu.