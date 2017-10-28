Ünlülerin fotoğraflarıyla dalga geçen kadın: Celeste Barber
Celeste Barber açtığı Instagram hesabıyla ünlülerin meşhur fotoğraflarını ti’ye alıyor. Aynı pozları çeken Barber, ünlülerin verdiği pozların ciddiye alındığını ve normal hayatta kimsenin öyle şeyler yapmayacağını savunuyor. 4,8 milyon takipcisi olan Instagram fenomeninin son kurbanlarından biri de ünlü oyuncu Elisabeth Moss oldu. Barber'ın paylaşımına, "Hayaller başka, gerçekler başka" şeklinde yorumlar yapıldı.
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'GERÇEK HAYATTA BÖYLE DEĞİL'
Avustralyalı komedyen Celeste Barber açtığı Instagram hesabıyla ünlülerin meşhur fotoğraflarını ti’ye alıyor.
'#celestechallengeaccepted' hashtag'i altında tatınmış isimlerle aynı pozları çeken Celeste, ünlülerin verdiği pozların ciddiye alındığını ve gerçek hayatta kimsenin öyle şeyler yapmayacağını savunuyor.
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Barber'ın son paylaşımlarından biri, Handmaid's Tale dizisiyle ünlenen İngiliz oyuncu Elisabeth Moss'un fotoğrafı oldu. Barber'ın bu taklidi için sosyal medya kullanıcıları, "Hayaller ve gerçekler" şeklinde yorumlar yaptı.
İşte Barber'ın bugüne kadar yaptığı paylaşımlar arasında dikkat çekenler...
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3Khloe Kardashian ve Kylie Jenner
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4Justin Bieber
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5Mariah Carey
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6Hailey Baldwin
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7Hailey Baldwin
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8Kim Kardashian ve Kanye West
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9Kylie Jenner
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10
Emily Ratajkowski
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11Beyonce
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12Alexis Ren
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13Kylie Jenner
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14Nicki Minaj
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15Kendall Jenner
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16
Selena Gomez
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17
Jennifer Lopez
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18
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19Bella Hadid
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20
Kim Kardashian
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21
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22
Bella Hadid
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23
Gisele Bündchen
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24
Kim Kardashian ve Kanye West
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25
Gisele Bündchen
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26
Jessica Simpson
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27
Mariah Carey
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28
Miranda Kerr
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29
Ruby Rose
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30
Gisele Bündchen
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31
Rihanna
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32
Ellen
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33
Victoria Silvstedt
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34
Kim Kardashian
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35
Joyce Bonelli
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36
Karlie Kloss
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37
Yolanda Hadid
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Ellen Degeneres
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