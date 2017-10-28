NTV

Ünlülerin fotoğraflarıyla dalga geçen kadın: Celeste Barber

Celeste Barber açtığı Instagram hesabıyla ünlülerin meşhur fotoğraflarını ti’ye alıyor. Aynı pozları çeken Barber, ünlülerin verdiği pozların ciddiye alındığını ve normal hayatta kimsenin öyle şeyler yapmayacağını savunuyor. 4,8 milyon takipcisi olan Instagram fenomeninin son kurbanlarından biri de ünlü oyuncu Elisabeth Moss oldu. Barber'ın paylaşımına, "Hayaller başka, gerçekler başka" şeklinde yorumlar yapıldı.

  • 1

    'GERÇEK HAYATTA BÖYLE DEĞİL'

    'GERÇEK HAYATTA BÖYLE DEĞİL'

    Avustralyalı komedyen Celeste Barber açtığı Instagram hesabıyla ünlülerin meşhur fotoğraflarını ti’ye alıyor.

    '#celestechallengeaccepted' hashtag'i altında tatınmış isimlerle aynı pozları çeken Celeste, ünlülerin verdiği pozların ciddiye alındığını ve gerçek hayatta kimsenin öyle şeyler yapmayacağını savunuyor.

  • 2

    Barber'ın son paylaşımlarından biri, Handmaid's Tale dizisiyle ünlenen İngiliz oyuncu Elisabeth Moss'un fotoğrafı oldu. Barber'ın bu taklidi için sosyal medya kullanıcıları, "Hayaller ve gerçekler" şeklinde yorumlar yaptı.

    İşte Barber'ın bugüne kadar yaptığı paylaşımlar arasında dikkat çekenler...

  • 3

    Khloe Kardashian ve Kylie Jenner
  • 4

    Justin Bieber
  • 5

    Mariah Carey
  • 6

    Hailey Baldwin
  • 7

    Hailey Baldwin
  • 8

    Kim Kardashian ve Kanye West
  • 9

    Kylie Jenner
  • 10

    Emily Ratajkowski

  • 11

    Beyonce
  • 12

    Alexis Ren

  • 13

    Kylie Jenner
  • 14

    Nicki Minaj
  • 15

    Kendall Jenner
  • 16


    Selena Gomez
  • 17

    Jennifer Lopez

  • 18

  • 19

    Bella Hadid
  • 20

    Kim Kardashian

  • 21

  • 22

    Bella Hadid

  • 23

    Gisele Bündchen

  • 24

    Kim Kardashian ve Kanye West

  • 25

    Gisele Bündchen

  • 26

    Jessica Simpson

  • 27

    Mariah Carey

  • 28

    Miranda Kerr

  • 29

    Ruby Rose

  • 30

    Gisele Bündchen

  • 31

    Rihanna

  • 32

    Ellen

  • 33

    Victoria Silvstedt

  • 34

    Kim Kardashian

  • 35

    Joyce Bonelli

  • 36

    Karlie Kloss

  • 37

    Yolanda Hadid

  • 38

    Ellen Degeneres

  • 39

  • 40

  • 41

  • 42

  • 43

  • 44

  • 45

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin