Sakalsız ve bıyıksız halinin yanı sıra sakallı haliyle de ekranlarda ve beyazperdede görmeye alıştığımız Kıvanç Tatlıtuğ, bu defa bambaşka bir imajla ortaya çıktı. Bıyık bıraktığı görülen Tatlıtuğ'un yeni bir proje hazırlığında olduğu iddia edildi.

Tatlıtuğ, rolü uğruna imajını değiştiren tek isim değil. Bugüne kadar dünyaca ünlü pek çok oyuncu da filmlerde canlandırdığı karakteriçin bıyık bıraktı. Bazı oyuncular ise rolü ne olursa olsun bıyıklarını kestirmedi.

İşte bıyık modolleri hafızalarda yer edinen ünlü isimler...