Ünlülerin ilham veren bıyık modelleri
Kıvanç Tatlıtuğ, sakallı ve sakalsız imajından sonra bu defa bıyık bıraktı. Yeni bir proje için imajını değiştirdiği iddia edilen Tatlıtuğ, rolü uğruna bıyık bırakan tek isim değil. İşte bıyık modolleri ile milyonlara ilham veren ve bir döneme damga vuran diğer ünlü isimler...
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Sakalsız ve bıyıksız halinin yanı sıra sakallı haliyle de ekranlarda ve beyazperdede görmeye alıştığımız Kıvanç Tatlıtuğ, bu defa bambaşka bir imajla ortaya çıktı. Bıyık bıraktığı görülen Tatlıtuğ'un yeni bir proje hazırlığında olduğu iddia edildi.
Tatlıtuğ, rolü uğruna imajını değiştiren tek isim değil. Bugüne kadar dünyaca ünlü pek çok oyuncu da filmlerde canlandırdığı karakteriçin bıyık bıraktı. Bazı oyuncular ise rolü ne olursa olsun bıyıklarını kestirmedi.
İşte bıyık modolleri hafızalarda yer edinen ünlü isimler...
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2Tom Hardy / Bronson (2008)
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3Jude Law / Sherlock Holmes (2009)
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4Kenneth Branagh / Murder on the Orient Express (2017)
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5Josh Brolin / İhtiyarlara yer yok
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Daniel Day-Lewis in Gangs of New York (2002)
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7Michael Cudlitz / The Walking Dead (2010)
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8Ryan Gosling / The Nice Guys (2016)
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9Nicolas Cage in Raising Arizona (1987)
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10Hulk Hogan / Suburban Commando (1991)
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11Charlton Heston
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12Denzel Washington / Philadelphia (1993)
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13Martin Freeman / Sherlock (2010)
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14Donald Sutherland/ The First Great Train Robbery (1978)
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15David Arquette / Scream 4 (2011)
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16Dennis Hopper / Easy Rider (1969)
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17Milo Ventimiglia / This Is Us (2016)
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18Robert Redford / Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
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19Aaron Ruell / Napoleon Dynamite (2004)
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20Mel Gibson ve Danny Glover / Lethal Weapon (1987)
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21Gene Wilder / Young Frankenstein (1974)
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22Danny Trejo / Machete (2010)
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23Clark Gable / Gone with the Wind (1939)
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24Richard Gere ve Bob Hoskins in The Honorary Consul (1983)
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25Stillwater
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26Burt Reynolds
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27Steve Martin ve John Candy in Planes, Trains & Automobiles (1987)
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28George Harrison / Magical Mystery Tour (1967)
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29John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr / Magical Mystery Tour (1967)
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30Raul Julia / Addams Family Values (1993)
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31Billy Dee Williams / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)
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32Christopher Guest and Paul Benedict in Waiting for Guffman (1996)
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33Freddie Mercury
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34Jim O'Heir, Nick Offerman ve Amy Poehler / Parks and Recreation (2009)
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35Jason Lee / My Name Is Earl (2005)
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36Ben Stiller / Dodgeball: A True Underdog Story (2004)
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37John Waters
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38Sam Elliott / Sibling Rivalry (1990)
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39Courtney B. Vance / American Crime Story (2016)
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40Joaquin Phoenix / Her (2013)
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41Peter Sellers
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42Jack Nicholson
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43Guy Williams / Zorro (1957)
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44Tom Selleck
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45Salvador Dali
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46Sean Connery / The Offence (1973)
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47Charles Chaplin
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48Christopher Reeve