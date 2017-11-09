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Ünlülerin ilham veren bıyık modelleri

Kıvanç Tatlıtuğ, sakallı ve sakalsız imajından sonra bu defa bıyık bıraktı. Yeni bir proje için imajını değiştirdiği iddia edilen Tatlıtuğ, rolü uğruna bıyık bırakan tek isim değil. İşte bıyık modolleri ile milyonlara ilham veren ve bir döneme damga vuran diğer ünlü isimler...

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    Sakalsız ve bıyıksız halinin yanı sıra sakallı haliyle de ekranlarda ve beyazperdede görmeye alıştığımız Kıvanç Tatlıtuğ, bu defa bambaşka bir imajla ortaya çıktı. Bıyık bıraktığı görülen Tatlıtuğ'un yeni bir proje hazırlığında olduğu iddia edildi. 

    Tatlıtuğ, rolü uğruna imajını değiştiren tek isim değil. Bugüne kadar dünyaca ünlü pek çok oyuncu da filmlerde canlandırdığı karakteriçin bıyık bıraktı. Bazı oyuncular ise rolü ne olursa olsun bıyıklarını kestirmedi.

    İşte bıyık modolleri hafızalarda yer edinen ünlü isimler...

  • 2

    Tom Hardy / Bronson (2008)
  • 3

    Jude Law / Sherlock Holmes (2009)

  • 4

    Kenneth Branagh / Murder on the Orient Express (2017)

  • 5

    Josh Brolin / İhtiyarlara yer yok
  • 6

    Daniel Day-Lewis in Gangs of New York (2002)

  • 7

    Michael Cudlitz / The Walking Dead (2010)
  • 8

    Ryan Gosling / The Nice Guys (2016)
  • 9

    Nicolas Cage in Raising Arizona (1987)

  • 10

    Hulk Hogan / Suburban Commando (1991)
  • 11

    Charlton Heston
  • 12

    Denzel Washington / Philadelphia (1993)
  • 13

    Martin Freeman / Sherlock (2010)
  • 14

    Donald Sutherland/ The First Great Train Robbery (1978)
  • 15

    David Arquette / Scream 4 (2011)
  • 16

    Dennis Hopper / Easy Rider (1969)
  • 17

    Milo Ventimiglia / This Is Us (2016)

  • 18

    Robert Redford / Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)


  • 19

    Aaron Ruell / Napoleon Dynamite (2004)
  • 20

    Mel Gibson ve Danny Glover / Lethal Weapon (1987)


  • 21

    Gene Wilder / Young Frankenstein (1974)

  • 22

    Danny Trejo / Machete (2010)
  • 23

    Clark Gable / Gone with the Wind (1939)
  • 24

    Richard Gere ve Bob Hoskins in The Honorary Consul (1983)
  • 25

    Stillwater
  • 26

    Burt Reynolds
  • 27

    Steve Martin ve John Candy in Planes, Trains & Automobiles (1987)

  • 28

    George Harrison / Magical Mystery Tour (1967)
  • 29

    John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr / Magical Mystery Tour (1967)


  • 30

    Raul Julia / Addams Family Values (1993)

  • 31

    Billy Dee Williams / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)
  • 32

    Christopher Guest and Paul Benedict in Waiting for Guffman (1996)
  • 33

    Freddie Mercury
  • 34

    Jim O'Heir, Nick Offerman ve Amy Poehler / Parks and Recreation (2009)
  • 35

    Jason Lee / My Name Is Earl (2005)
  • 36

    Ben Stiller / Dodgeball: A True Underdog Story (2004)
  • 37

    John Waters
  • 38

    Sam Elliott / Sibling Rivalry (1990)
  • 39

    Courtney B. Vance / American Crime Story (2016)
  • 40

    Joaquin Phoenix / Her (2013)
  • 41

    Peter Sellers
  • 42

    Jack Nicholson
  • 43

    Guy Williams / Zorro (1957)
  • 44

    Tom Selleck
  • 45

    Salvador Dali
  • 46

    Sean Connery / The Offence (1973)
  • 47

    Charles Chaplin
  • 48

    Christopher Reeve
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