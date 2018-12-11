Ünlülerin Instagram'da lezzet paylaşımları

Gösteri dünyasının yıldızları, lüks davetlerde görmeye alışkın olduğumuz halleri dışındaki hayatlarında lezzet tercihlerini hepimiz gibi kullanıyorlar. İşte ünlü isimlerin pizzadan hamburgere, patatesli yumurtadan balığa yemek paylaşımları
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Tuba Büyüküstün
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Cem Yılmaz
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Eda Taşpınar
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Serenay Sarıkaya
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Ozan Güven
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Müjde Uzman
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Şahan Gökbakar
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Gizem Karaca
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Şeyma Subaşı
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Eliz Sakuçoğlu
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Can Yılmaz
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Lidya Özdemiroğlu
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Hande Soral
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Ferzan Özpetek
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Ebru Şallı
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Yıldıray Şahinler
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Ferzan Özpetek
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Hayal Köseoğlu
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Hande Erçel
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Hande Doğandemir
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Gökçe Bahadır
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Can Yılmaz
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Gamze Topuz
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Hande Soral
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Ebru Şallı
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Yıldıray Şahinler
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Cem Yılmaz
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Lidya Özdemiroğlu
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Amine Gülşe
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Yasmin Erbil
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Birce Akalay
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Gupse Özay
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Elvin Levinler
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Elçin Sangu
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Ezgi Mola
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Ata Demirel
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Aslıhan Gürbüz
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Şahan Gökbakar
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Danla Bilci
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Meryem Uzerli
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Ceylan Çapa
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Nurgül Yeşilçay
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Serra Yılmaz
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Demet Şener