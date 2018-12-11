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Ünlülerin Instagram'da lezzet paylaşımları

Gösteri dünyasının yıldızları, lüks davetlerde görmeye alışkın olduğumuz halleri dışındaki hayatlarında lezzet tercihlerini hepimiz gibi kullanıyorlar. İşte ünlü isimlerin pizzadan hamburgere, patatesli yumurtadan balığa yemek paylaşımları

  • 1

    Tuba Büyüküstün
  • 2

    Cem Yılmaz
  • 3

    Eda Taşpınar
  • 4

    Serenay Sarıkaya
  • 5

    Ozan Güven
  • 6

    Müjde Uzman
  • 7

    Şahan Gökbakar
  • 8

    Gizem Karaca
  • 9

    Şeyma Subaşı
  • 10

    Eliz Sakuçoğlu
  • 11

    Can Yılmaz

  • 12

    Lidya Özdemiroğlu
  • 13

    Hande Soral
  • 14

    Ferzan Özpetek



  • 15

    Ebru Şallı
  • 16

    Yıldıray Şahinler
  • 17

    Ferzan Özpetek
  • 18

    Hayal Köseoğlu
  • 19

    Hande Erçel
  • 20

    Hande Doğandemir
  • 21

    Gökçe Bahadır
  • 22

    Can Yılmaz
  • 23

    Gamze Topuz
  • 24

    Hande Soral
  • 25

    Ebru Şallı
  • 26

    Yıldıray Şahinler
  • 27

    Cem Yılmaz
  • 28

    Lidya Özdemiroğlu
  • 29

    Amine Gülşe
  • 30

    Yasmin Erbil
  • 31

    Birce Akalay
  • 32

    Gupse Özay
  • 33

    Elvin Levinler
  • 34

    Elçin Sangu
  • 35

    Ezgi Mola
  • 36

    Ata Demirel
  • 37

    Aslıhan Gürbüz
  • 38

  • 39

    Şahan Gökbakar
  • 40

    Danla Bilci
  • 41

    Meryem Uzerli
  • 42

    Ceylan Çapa
  • 43

    Nurgül Yeşilçay
  • 44

    Serra Yılmaz
  • 45

    Demet Şener
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