Ünlülerin karbon ayak izi (karbon salımı) belirlendi
İsveçli araştırmacılar çevre konusunda duyarlılıklarını daha önce pek çok kez sergileyen bazı ünlülerin karbon ayak izlerini (karbon salımı) hesapladı. 10 ünlünün incenelendiği çalışmada Microsoft kurucusu Bill Gates ilk sırada yer aldı.
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İsveç'te yapılan bir çalışmada en çok karbon salımı yaparak doğaya zarar veren ünlüler sıralandı. Lund Üniversitesi'nden Stefan Gössling, ünlülerin 2017'deki sosyal medya fotoğraflarından yola çıkarak yaptığı araştırmada Microsoft'un kurucusu Bill Gates, özel uçağını en çok kullanan ünlü olarak karbon salımı listesinin zirvesinde yer aldı. Sıklıkla seyahat eden ve bu yolculuklarda özel jetini kullanan Gates, 1629 ton karbon ayak izi bıraktı.
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2Listenin ikinci sırasında özel jetini sık kullanan bir diğer isim Paris Hilton var. Hilton 1260 ton karbon ayak izi bıraktı.
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3Jennifer Lopez ise 3. sırada yer aldı. İşte listedeki diğür ünlüler...
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44. Oprah Winfrey
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55. Mark Zuckerberg
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66. Meg Whitman
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77. Karl Lagerfeld
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88. Felix von der Laden
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99. André Schürrle
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1010. Emma Watson
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Listedeki ünlülürin karbon salımı oranı sıradan insanların en az 300 katı olarak belirtiliyor. Peki ama İngiliz The Independent ve The Sun'ın da sayfalarına taşıdığı karbon ayak izi ne demek? Karbon ayak izi birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür ve iki ana parçadan oluşur: Doğrudan (birincil) ayak izi ve dolaylı (ikincil) ayak izi.