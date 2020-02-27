Ünlülerin Kobe Bryant dövmeleri

Ünlü isimler, helikopter kazasında kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant'a saygı olarak vücutlarına dövme yaptırıyor. İşte LeBron James, 2Chainz gibi isimlerin Kobe Bryant dövmeleri...

ntv.com.tr 27.02.2020 - 11:45

Kız kardeşi, helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant ve kızı Gianna’nın dövmesini yaptırdı. Sharia Washington, ağabeyi Kobe Bryant ve yeğeni Gianna’yı, yaptırdığı yeni dövmeyle bedeninde taşımaya başladı.

Dövme, Kobe Bryant’ın uzun yıllar Lakers takımında giydiği 24 numaralı forma ile genç bir basketbolcu olarak yetişen Gianna’nın 2 numaralı formasının bir birleşimi şeklinde. Washington, dövmeyle Kobe’yi onurlandıran tek kişi değil. İşte Kobe Bryant’a saygı olarak, onun dövmesini yaptıran ünlü isimler...

LeBron James

Anthony Davis

Shareef O'Neal

JR Smith

2Chainz

The Game
Odell Beckham Jr.

Sydney Leroux

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER