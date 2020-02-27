Ünlülerin Kobe Bryant dövmeleri

Kız kardeşi, helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant ve kızı Gianna’nın dövmesini yaptırdı. Sharia Washington, ağabeyi Kobe Bryant ve yeğeni Gianna’yı, yaptırdığı yeni dövmeyle bedeninde taşımaya başladı.

Dövme, Kobe Bryant’ın uzun yıllar Lakers takımında giydiği 24 numaralı forma ile genç bir basketbolcu olarak yetişen Gianna’nın 2 numaralı formasının bir birleşimi şeklinde. Washington, dövmeyle Kobe’yi onurlandıran tek kişi değil. İşte Kobe Bryant’a saygı olarak, onun dövmesini yaptıran ünlü isimler...