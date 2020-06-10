Ünlülerin kullandıkları saatler ve değerleri

Ebru Gündeş ve Hacı Sabancı'nın son sosyal medya paylaşımlarında saatleri dikkat çekti. Akatlar’da objektiflere takılan Burcu Esmersoy'un da onlarda farkı yoktu. Peki Nusret'ten Acun Ilıcalı'ya, Cem Yılmaz'dan Arda Turan'a diğer ünlüler hangi marka saati kullanıyor. İşte saat tutkusu olan ünlü isimler ve tercihleri...

ntv.com.tr

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Hacı Sabancı'nın Instagram'da paylaştığı fotoğrafta saati dikkat çekti. Posta'nın haberine göre; dünyaca ünlü bir İsviçre markasına ait bu saatin fiyatı 700 bin TL.  Ebru Gündeş'in de son Instagram paylaşımında dikkat çeken saatin fiyatı aynı şekilde700 bin lira.
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Burcu Esmersoy 'un da önceki akşam arkadaşlarıyla çıkığı yemekte 400 bin liralık saati dikkat çekti.
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Peki ama Nusret'ten Acun Ilıcalı'ya, Cem Yılmaz'dan Arda Turan'a hangi ünlü hangi marka saati kullanıyor. İşte saat tutkusu olan ünlü isimler ve tercihleri...
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 Nusret Gökçe

Ünü Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe, Patek Philippe'in Nautilus Jumbo Gold modelinden satın aldı. Gökçe'nin, yeni saati için 330 bin TL ödediği konuşuluyor.

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Ünlü etçinin koleksiyonunda Rolex ve Audemars Piguet gibi markalar da bulunuyor.
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Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı da saat tutkusu olan isimlerden. Ilıcalı'nın en çok kullandığı Richard Mille'nin RM 011 Felipe Massa modelinin değeri ise 150 bin dolar.  Richard Mille’nin saatleri 100 bin ila 3 milyon dolar arasında değişiyor.

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Ilıcalı'nın el yapımı saat tutkunlarının yakından tanıdığı, Greubel Forsey markayı da tercih ettiği biliniyor.
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Kenan İmirzalıoğlu 

Saat tercihini zevkine göre belirleyen isimlerden Kenan İmirzalıoğlu ise Frank Muller'i tercih ediyor.

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Ancak oyuncunun zon zamanlar da 15 bin liraya Rolex Milagus marka saat aldığı ve eşi Sinem Kobal'ın da kendisine 10 bin lira değerinde Rolex Date Just marka bir saat hediye ettiği biliniyor.
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Ata Demirer

Elle kurulma özelliğinin yanı sıra otomatik özellikleri de olan saat markalarından Luminor Panerai Radiomir ve Marine Automatic  Ata Demirer‘in tercihi. Demirer’in tercih ettiği bir diğer saat markası ise Officine Panerai.

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Kıvanç Tatlıtuğ

Cesur ve Güzel'in Cesur'u Kıvanç Tatlıtuğ'un kullandığı saatler arasında en çok bilineni ise bir dönem reklam yüzü olduğu TW Steel.

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Ancak Tatlıtuğ, bir dörem Cesur ve Güzel'de Sühan (Tuba Büyüküstün) karakterinin kendisine hediye ettiği 1893 model Johengrin marka antika saati ile de çok konuşuldu.
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Engin Altan Düzyatan

Engin Altan Düzyatan kendisi için dünyanın en popüler ve pahalı saatlerinden biri olan Patek Philippe Nautilus sipariş etti. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre Düzyatan'ın ödülüne kavuşması için yaklaşık iki yıl beklemesi gerekiyor. Çünkü tamamen el yapımı olan ve sınırlı sayıda üretilen saat için sıra var.

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Engin Altan Düzyatan'ın sipariş ettiği saatin fiyati ise 24 bin 100 İsviçre Frangı. Bugünkü kurla yaklaşık 94 bin TL. Aynı saatin karaborsadaki ikinci el fiyatı yaklaşık 150 bin lira.

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Arda Turan

Saat tutkusu ile bilinen Arda Turan, son olarak dünyaca ünlü saat markası Patek Philippe'in 5130P Mecca modelinden satın aldı. Arda, bir arkadaşı aracılığıyla sipariş ettiği saat için 140 bin dolar ödedi.

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Arda'nın koleksiyonu, Rolex, Vacheron Constantin, Franck Muller ve Audemars Piguet gibi dünyanın en pahalı markalarından oluşuyor.
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Cem Yılmaz 

Cem Yılmaz da saat tutkusu olan isimlerden. Usta komedyenin dünyada sadece 400 adet üretilen ve Türkiye'ye iki adet gönderilen Panerai PAM 317 satın aldığı biliniyor.

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Cem Yılmaz'ın koleksiyonundaki diğer markalar ise; Rolex, Audemars Piguet, Richard Mille gibi dünyaca ünlü saat markaları.
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Oktay Kaynarca

Malatya'da 6 yıl aradan sonra 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali devam ediyor. Uğur Aslan'ın sunuculuğunu yaptığı, birçok sanatçının sahne aldığı festival, önceki akşam Funda Arar ve türkücü Aydın Aydın'ın konserleriyle devam etti. Arar'ın daveti üzerine sahneye çıkan Malatyalı oyuncu Oktay Kaynarca, kısa bir konuşma yaptı. Bu arada Bodrum'daki tatilini yarıda bırakıp festivale katılan Oktay Kaynarca'nın bileğindeki saat dikkat çekti.

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Oktay Kaynacar 110 bin TL değerindeki Yacht-Master II kullanmayı tercih ediyor. 54 yaşındaki oyunca saat tutkusu olan tek isim değil.

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Fatih Terim

Fatih Terim, ise genellikle Rolex ve IWC markalarını tercih ediyor.

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Kadir İnanır

Kadir İnanı ise 40 bin liralık Bvlgari kullanıyor.

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Burak Yılmaz 

Burak Yılmaz son saati için paraya kıydı. Golcü futbolcu, Patek Philippe Nautilus modelinin 40. yılı için özel olarak tasarlanan ve dünyada sadece 700 tane bulunan saat için 100 bin dolar (Yaklaşık 310 bin TL) ödedi.

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Saat tutkusuyla tanınan Leonardo DiCaprio’nun saat koleksiyonunun en değerli parçalarından biri TAG Heuer Aquaracer 500m. Kayışı tamamen çelik ya da siyah titanyum tercihleri sunan saatte DiCaprio’nun seçini siyah titanyumdan yana.
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Beckham’ın Jacob & Co’nun da büyük hayranı olduğu biliniyor.
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Uhrenmanufaktur Heuer adıyla üretilen TAG Heuer saat Brad Pitt’in meşhur saati olarak biliniyor. Bu saat ilk olarak 1860 yılında üretilmiş.
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Ünlü şarkıcı Seal, İsveç marka Richard Mille saat kullanıyor.
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Sylvester Stallone, İtalyan menşeili Panerai saat kullanıyor.
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Justin Bieber'in en çok bilinen saati ise altın kaplama Rolex
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Tom Cruise ise Bremont ALT1-C kullanıyor. Ünlü aktörün koleksiyonunda en çok bilinenler saat modelleri ise Royal Oak Offshore ve IWC Mark XV.
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Juventus takımının Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United - Juventus mücadelesi öncesi düzenlenen basın toplantısına katıldı. Ronaldo, toplantıda Franck Muller 7008 T INV C INV saatiyle görüntülendi.
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Saatin zümrüt taş ve beyaz pırlantadan yapılmış versiyonuyla toplantıda konuşan Ronaldo, tüm dikkatleri ellerine çekti. Ronaldo’nun saatinin değeri 1,2 milyon dolar (6,8 milyon TL).

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