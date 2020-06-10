Ünlülerin kullandıkları saatler ve değerleri

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Nusret Gökçe
Ünü Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe, Patek Philippe'in Nautilus Jumbo Gold modelinden satın aldı. Gökçe'nin, yeni saati için 330 bin TL ödediği konuşuluyor.
Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı da saat tutkusu olan isimlerden. Ilıcalı'nın en çok kullandığı Richard Mille'nin RM 011 Felipe Massa modelinin değeri ise 150 bin dolar. Richard Mille’nin saatleri 100 bin ila 3 milyon dolar arasında değişiyor.
Kenan İmirzalıoğlu
Saat tercihini zevkine göre belirleyen isimlerden Kenan İmirzalıoğlu ise Frank Muller'i tercih ediyor.
Ata Demirer
Elle kurulma özelliğinin yanı sıra otomatik özellikleri de olan saat markalarından Luminor Panerai Radiomir ve Marine Automatic Ata Demirer‘in tercihi. Demirer’in tercih ettiği bir diğer saat markası ise Officine Panerai.
Kıvanç Tatlıtuğ
Cesur ve Güzel'in Cesur'u Kıvanç Tatlıtuğ'un kullandığı saatler arasında en çok bilineni ise bir dönem reklam yüzü olduğu TW Steel.
Engin Altan Düzyatan
Engin Altan Düzyatan kendisi için dünyanın en popüler ve pahalı saatlerinden biri olan Patek Philippe Nautilus sipariş etti. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre Düzyatan'ın ödülüne kavuşması için yaklaşık iki yıl beklemesi gerekiyor. Çünkü tamamen el yapımı olan ve sınırlı sayıda üretilen saat için sıra var.
Engin Altan Düzyatan'ın sipariş ettiği saatin fiyati ise 24 bin 100 İsviçre Frangı. Bugünkü kurla yaklaşık 94 bin TL. Aynı saatin karaborsadaki ikinci el fiyatı yaklaşık 150 bin lira.
Arda Turan
Saat tutkusu ile bilinen Arda Turan, son olarak dünyaca ünlü saat markası Patek Philippe'in 5130P Mecca modelinden satın aldı. Arda, bir arkadaşı aracılığıyla sipariş ettiği saat için 140 bin dolar ödedi.
Cem Yılmaz
Cem Yılmaz da saat tutkusu olan isimlerden. Usta komedyenin dünyada sadece 400 adet üretilen ve Türkiye'ye iki adet gönderilen Panerai PAM 317 satın aldığı biliniyor.
Oktay Kaynarca
Malatya'da 6 yıl aradan sonra 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali devam ediyor. Uğur Aslan'ın sunuculuğunu yaptığı, birçok sanatçının sahne aldığı festival, önceki akşam Funda Arar ve türkücü Aydın Aydın'ın konserleriyle devam etti. Arar'ın daveti üzerine sahneye çıkan Malatyalı oyuncu Oktay Kaynarca, kısa bir konuşma yaptı. Bu arada Bodrum'daki tatilini yarıda bırakıp festivale katılan Oktay Kaynarca'nın bileğindeki saat dikkat çekti.
Oktay Kaynacar 110 bin TL değerindeki Yacht-Master II kullanmayı tercih ediyor. 54 yaşındaki oyunca saat tutkusu olan tek isim değil.
Fatih Terim
Fatih Terim, ise genellikle Rolex ve IWC markalarını tercih ediyor.
Kadir İnanır
Kadir İnanı ise 40 bin liralık Bvlgari kullanıyor.
Burak Yılmaz
Burak Yılmaz son saati için paraya kıydı. Golcü futbolcu, Patek Philippe Nautilus modelinin 40. yılı için özel olarak tasarlanan ve dünyada sadece 700 tane bulunan saat için 100 bin dolar (Yaklaşık 310 bin TL) ödedi.