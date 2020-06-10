Ünlülerin kullandıkları saatler ve değerleri

Engin Altan Düzyatan

Engin Altan Düzyatan kendisi için dünyanın en popüler ve pahalı saatlerinden biri olan Patek Philippe Nautilus sipariş etti. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre Düzyatan'ın ödülüne kavuşması için yaklaşık iki yıl beklemesi gerekiyor. Çünkü tamamen el yapımı olan ve sınırlı sayıda üretilen saat için sıra var.