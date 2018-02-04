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Ünlülerin memleketleri

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31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'ne çok kısa bir süre kaldı. Türkiye'de 57 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için pazar günü sandığa gidecek. Gösteri ve sanat dünyasının yıldızları da ağırlıklı olarak İstanbul'da kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanacaklar. Peki ama onların gerçek memleketleri neresi? İşte mesleklerinden dolayı İstanbul'da görmeye alışkın olduğumuz ünlü isimlerin memleketleri...

  • 1

    Elçin Sangu - İzmir

  • 2

    Tolga Sarıtaş - Sivas

  • 3

    Erkan Kolçak Köstendil - Bursa

  • 4

    Aleyna Tilki

    Aleyna Tilki - Trabzon, Of

  • 5

    Aras Bulut İynemli

    Aras Bulut İynemli - İstanbul



  • 6

    Nusret Gökçe - Erzurum

  • 7

    Rıza Kocaoğlu

    Rıza Kocaoğlu - İzmir




  • 8

    Ercan Kesal - Nevşehir

  • 9

    Burak Özçivit

    Burak Özçivit - Gaziantep

  • 10

    Çağatay Ulusoy

    Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni

  • 11

    Bensu Soral - Bursa

  • 12

    Kıvanç Tatlıtuğ

    Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Boşnak göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

  • 13

    Aybüke Pusat - Ankara

  • 14

    Engin Altan Düzyatan

    Engin Altan Düzyatan - İzmir

  • 15

    Neslihan Atagül

    Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez



  • 16

    Seyithan Özdemir - Muş

  • 17

    Gonca Vuslateri - Bursa

  • 18

    Cansu Dere

    Cansu Dere - Ankara

  • 19

    Çetin Tekindor

    Çetin Tekindor - Sivas

  • 20

    Zeynep Çamcı - Muğla

  • 21

    Nihat Altınkaya - Karabük

  • 22

    İlker Kaleli

    İlker Kaleli - Van

  • 23

    Furkan Palalı

    Furkan Palalı - Konya

  • 24

    Tuba Büyüküstün

    Tuba Büyüküstün - İstanbul

  • 25

    Oktay Kaynarca

    Oktay Kaynarca - Malatya 

  • 26

    Zerrin Tekindor

    Zerrin Tekindor - Balıkesir

  • 27

    Mustafa Uğurlu

    Mustafa Uğurlu - Karaman

  • 28

    Demet Özdemir

    Demet Özdemir - Kocaeli

  • 29

    Kaan Urgancıoğlu

    Kaan Urgancıoğlu - İzmir

  • 30

    Ebru Özkan

    Ebru Özkan - Ankara

  • 31

    Ece Özdikici

    Ece Özdikici - İzmir

  • 32

    Öykü Gürman- İrem Helvacıoğlu

    Öykü Gürman / Trabzon

    İrem Helvacıoğlu / Ankara

  • 33

    Erkan Petekkaya

    Erkan Petekkaya - Diyarbakır

  • 34

    Bülent Şakrak

    Bülent Şakrak - İstanbul

  • 35

    Altan Erkekli

    Altan Erkekli - İstanbul

  • 36

    Cengiz Bozkurt

    Cengiz Bozkurt - Nevşehir



  • 37

    Zuhal Topal

    Zuhal Topal - İstanbul

  • 38

    Ümit Besen

    Ümit Besen - Osmaniye

  • 39

    Necati Şaşmaz

    Necati Şaşmaz - Elazığ

  • 40

    Kaan Taşaner

    Kaan Taşaner - Konya

  • 41

    Berkay Ateş

    Berkay Ateş - İstanbul

  • 42

    Esra Bilgiç

    Esra Bilgiç - Ankara

  • 43

    Didem Balçın

    Didem Balçın - Ankara

  • 44

    Sinem Öztürk

    Sinem Öztürk - Bolu

  • 45

    Deniz Çakır

    Deniz Çakır - Trabzon

  • 46

    Berk Oktay

    Berk Oktay - Ankara

  • 47

    Seren Şirince

    Seren Şirince - İzmir

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