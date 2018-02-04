Ünlülerin memleketleri
ntv.com.tr
31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'ne çok kısa bir süre kaldı. Türkiye'de 57 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için pazar günü sandığa gidecek. Gösteri ve sanat dünyasının yıldızları da ağırlıklı olarak İstanbul'da kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanacaklar. Peki ama onların gerçek memleketleri neresi? İşte mesleklerinden dolayı İstanbul'da görmeye alışkın olduğumuz ünlü isimlerin memleketleri...
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1
Elçin Sangu - İzmir
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2
Tolga Sarıtaş - Sivas
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3
Erkan Kolçak Köstendil - Bursa
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4
Aleyna Tilki - Trabzon, Of
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5
Aras Bulut İynemli - İstanbul
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6
Nusret Gökçe - Erzurum
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7
Rıza Kocaoğlu - İzmir
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8
Ercan Kesal - Nevşehir
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9
Burak Özçivit - Gaziantep
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10
Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni
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11
Bensu Soral - Bursa
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12
Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Boşnak göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı
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13
Aybüke Pusat - Ankara
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14
Engin Altan Düzyatan - İzmir
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15
Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez
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16
Seyithan Özdemir - Muş
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17
Gonca Vuslateri - Bursa
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18
Cansu Dere - Ankara
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19
Çetin Tekindor - Sivas
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20
Zeynep Çamcı - Muğla
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21
Nihat Altınkaya - Karabük
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22
İlker Kaleli - Van
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23
Furkan Palalı - Konya
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24
Tuba Büyüküstün - İstanbul
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25
Oktay Kaynarca - Malatya
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26
Zerrin Tekindor - Balıkesir
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27
Mustafa Uğurlu - Karaman
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28
Demet Özdemir - Kocaeli
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29
Kaan Urgancıoğlu - İzmir
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30
Ebru Özkan - Ankara
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31
Ece Özdikici - İzmir
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32
Öykü Gürman- İrem Helvacıoğlu
Öykü Gürman / Trabzon
İrem Helvacıoğlu / Ankara
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33
Erkan Petekkaya - Diyarbakır
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34
Bülent Şakrak - İstanbul
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35
Altan Erkekli - İstanbul
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36
Cengiz Bozkurt - Nevşehir
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37
Zuhal Topal - İstanbul
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38
Ümit Besen - Osmaniye
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39
Necati Şaşmaz - Elazığ
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40
Kaan Taşaner - Konya
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41
Berkay Ateş - İstanbul
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42
Esra Bilgiç - Ankara
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43
Didem Balçın - Ankara
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44
Sinem Öztürk - Bolu
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45
Deniz Çakır - Trabzon
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46
Berk Oktay - Ankara
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47
Seren Şirince - İzmir