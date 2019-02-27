Ünlülerin parti sonrası halleri (Vanity Fair After Party)
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 91. Oscar Ödül Töreni (Oscar 2019) sonrası ünlülerin katıldığı bir after party düzenlendi. Dünyanın konuştuğu Vanity Fair After Party sonrası ünlü isimler yorgun ve hazırlıksız halleriyle objektiflere takıldı. Adriana Lima hamburger yerken, Sophie Turner sevgilisiyle, Paris Jackson ve Malin Akerman çıplak ayakla görüntülendi. İşte ünlülerin parti sonrası halleri...
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Metin Hara ile ayrılık kararı alan süper model Adriana Lima, dün Oscar Ödülleri dağıtıldıktan sonra düzenlenen Vanity Fair Oscar Partisi'ne katılan ünlü isimler arasındaydı.
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Derin yırtmaçlı beyaz tuvaleti ile kusursuz görünen Lima, parti çıkışında açlığına yenik düştü.
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Victoria's Secret'tan şovlarından geçen yıl emekli olan Lima, ayakta hamburger yedi.
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Brezilyalı süper modelin rahat tavırları dikkat çekti.
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Basın mensupları tarafından görüntülendiğini fark eden Lima, gülümseyerek el salladı.
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Lima parti sonrası görüntülenen tek isim değildi. İşte Vanity Fair Oscar Partisi'nin çıkışında objektiflere takılanlar...