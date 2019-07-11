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Ünlülerin plaj stili

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Yaz aylarında dünyaca ünlü isimler plajlara akın ediyor. İşte Kim Kardashian'dan Kendall Jenner'a, Katy Perry'den Sophie Turner'a ünlülerin plaj stilleri...

  • 1

    Kendall Jenner

    Bikini üstü: Fella Julius 

    Bikini altı: Fella Mr. Smith 

    Güneş gözlüğü: Velvet Canyon Zou Bisou
  • 2

    Emily Ratajkowski

    Bikini: Inamorata

    Kolye: Foundrae 

    Küpe: Jennifer Fisher
  • 3

    Sophie Turner

    Mayo: Solid & Striped 

  • 4

    Winnie Harlow

    Bikini: Kloset Envy ‘Lia’

  • 5

    Kim Kardashian

    Bikini: Minimale Animale 

  • 6

    Katy Perry

    Mayo: Onia Kelly

  • 7

    Kourtney Kardashian

    Bikini: Dior 

  • 8

    Emily Ratajkowski

    Bikini: Inamorata 

    Küpe: Jennifer Fisher 

    Güneş gözlüğü: Ray-Ban 

  • 9

    Kendall Jenner

    Bikini: Wanderlust Julia

    Kolye: Foundrae 

    Güneş gözlüğü: Gentle Monster Cold

  • 10

    Kourtney Kardashian

    Bikini: Triangl Melrose

  • 11

    Eugenie Bouchard 

    Bikini: Off White

  • 12

    Ashanti

    Mayo takımı: Pretty Little Thing 

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