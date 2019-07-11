Ünlülerin plaj stili
ntv.com.tr
Yaz aylarında dünyaca ünlü isimler plajlara akın ediyor. İşte Kim Kardashian'dan Kendall Jenner'a, Katy Perry'den Sophie Turner'a ünlülerin plaj stilleri...
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1
Kendall Jenner
Bikini üstü: Fella Julius
Bikini altı: Fella Mr. SmithGüneş gözlüğü: Velvet Canyon Zou Bisou
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2
Emily Ratajkowski
Bikini: Inamorata
Kolye: FoundraeKüpe: Jennifer Fisher
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3
Sophie Turner
Mayo: Solid & Striped
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4
Winnie Harlow
Bikini: Kloset Envy ‘Lia’
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5
Kim Kardashian
Bikini: Minimale Animale
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6
Katy Perry
Mayo: Onia Kelly
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7
Kourtney Kardashian
Bikini: Dior
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8
Emily Ratajkowski
Bikini: Inamorata
Küpe: Jennifer Fisher
Güneş gözlüğü: Ray-Ban
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9
Kendall Jenner
Bikini: Wanderlust Julia
Kolye: Foundrae
Güneş gözlüğü: Gentle Monster Cold
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10
Kourtney Kardashian
Bikini: Triangl Melrose
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11
Eugenie Bouchard
Bikini: Off White
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12
Ashanti
Mayo takımı: Pretty Little Thing