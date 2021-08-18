Ünlülerin seyahatlerde kullandığı sahte isimler

18.08.2021 - 10:38 | Son Güncelleme : 18.08.2021 - 10:42
George Clooney - Arnold Schwarzenegger
Ünlü aktör, bir başka ünlü ismin adıyla konaklıyor.
Jessica Alba - Cash Money
Eşi Cash Warren'den ilham aldığı adı kullanıyor.
Brad Pitt - Bryce Pilaf
Pitt, Angelina Jolie ile evliyken Bryce adını kullanıyordu. Jennifer Aniston ile evliyken de Bay Ross Vegas adını tercih ediyordu.
Britney Spears - Alotta Warmheart
Geçmişte Diana Prince adını da kullanıyordu.
Justin Bieber - Chandler Bing
Friends dizisi hayranı olan Bieber, dizi karakterini takma ad olarak seçiyor.
Clive Owen - Robert Fenton
İsmi eşi Sarah-Jane Fenton'dan ilhamla seçmiş.
Daniel Craig - Olwen Williams
Olwen Williams, ünü aktörün büyükbabasının adı.
Tom Cruise - Cage Hunt
Takma ad, daha önce canlandırdığı iki karakterin adlarının birleşimi.
Matt Damon - Bay President
Bazen Bay Naff adını da kullanıyor.
Johnny Depp - Bay Drip Noodle, Bay Oddpong ve Bay Stench
Fergie - Penny Lane
The Beatles şarkısından ilhamla seçilmiş bir isim.