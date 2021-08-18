Ünlülerin seyahatlerde kullandığı sahte isimler

Ünlülerin her yaptıkları mercek altındayken bazen seyahatlerinde kameralardan kaçmanın bir yolunu buluyorlar. Pek çok ünlü isim, tatil yaptıkları yerde yakalanmaktan kaçmak için ya da sadece yalnız kalmak için konaklayacakları yerlere farklı isimlerle kayıt yaptırıyor. Seçtikleri isimler de bazen animasyon karakterlerinden, bazen çizgi romanlardan bazen de film yıldızlarından esinlenilmiş oluyor. İşte Beyonce’den Britney Spears’a, George Clooney’den Jennifer Aniston’a, ünlülerin sahte isimleri...

18.08.2021 - 10:38 | Son Güncelleme : 18.08.2021 - 10:42

Ünlülerin seyahatlerde kullandığı sahte isimler - 1

George Clooney - Arnold Schwarzenegger

Ünlü aktör, bir başka ünlü ismin adıyla konaklıyor.

Ünlülerin seyahatlerde kullandığı sahte isimler - 2

Jessica Alba - Cash Money

Eşi Cash Warren'den ilham aldığı adı kullanıyor.

Ünlülerin seyahatlerde kullandığı sahte isimler - 3
Jennifer Aniston - Bayan Smith
Ünlülerin seyahatlerde kullandığı sahte isimler - 4

Brad Pitt - Bryce Pilaf

Pitt, Angelina Jolie ile evliyken Bryce adını kullanıyordu. Jennifer Aniston ile evliyken de Bay Ross Vegas adını tercih ediyordu.

Ünlülerin seyahatlerde kullandığı sahte isimler - 5
Beyonce - Ingrid Johnson
Ünlülerin seyahatlerde kullandığı sahte isimler - 6

Britney Spears - Alotta Warmheart

Geçmişte Diana Prince adını da kullanıyordu.

Ünlülerin seyahatlerde kullandığı sahte isimler - 7

Justin Bieber - Chandler Bing 

Friends dizisi hayranı olan Bieber, dizi karakterini takma ad olarak seçiyor.

Ünlülerin seyahatlerde kullandığı sahte isimler - 8
Kim Kardashian - Prenses Jasmine
Ünlülerin seyahatlerde kullandığı sahte isimler - 9

Clive Owen - Robert Fenton

İsmi eşi Sarah-Jane Fenton'dan ilhamla seçmiş.

Ünlülerin seyahatlerde kullandığı sahte isimler - 10

Daniel Craig - Olwen Williams

Olwen Williams, ünü aktörün büyükbabasının adı.

Ünlülerin seyahatlerde kullandığı sahte isimler - 11

Tom Cruise - Cage Hunt

Takma ad, daha önce canlandırdığı iki karakterin adlarının birleşimi.

Ünlülerin seyahatlerde kullandığı sahte isimler - 12

Matt Damon - Bay President

Bazen Bay Naff adını da kullanıyor.

Ünlülerin seyahatlerde kullandığı sahte isimler - 13

Johnny Depp - Bay Drip Noodle, Bay Oddpong ve Bay Stench

Ünlülerin seyahatlerde kullandığı sahte isimler - 14

Fergie - Penny Lane

The Beatles şarkısından ilhamla seçilmiş bir isim.

Ünlülerin seyahatlerde kullandığı sahte isimler - 15
Michael Jackson - Dr. Doolittle
Ünlülerin seyahatlerde kullandığı sahte isimler - 16
Jay-Z - Frank Sinatra
Ünlülerin seyahatlerde kullandığı sahte isimler - 17
Angelina Jolie - Miss Lollipop
Ünlülerin seyahatlerde kullandığı sahte isimler - 18
Michael Jordan - Clark Kent
Ünlülerin seyahatlerde kullandığı sahte isimler - 19
Paris Hilton - Tinkerbell
Ünlülerin seyahatlerde kullandığı sahte isimler - 20
Chris Rock - Slappy White

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