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Ünlülerin sokak stili (Marka marka kıyafetler)

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Hangi ünlü ne giydi? İşte Kendall Jenner'dan Shanina Shaik'a, Jennifer Lopez'den Emily Ratajkowski'ye ünlülerin marka marka kıyafet ve aksesuarları...

  • 1

    Shanina Shaik

    Takım: Tommy Hilfiger

  • 2

    Kendall Jenner

    Tulum: Tommy Hilfiger x Zendaya 

    Küpe: Messica Move 

    Ayakkabı: Christian Louboutin
  • 3

    Olivia Culpo

    Üst: Fendi 

    Şort: Fendi

    Terlik: Schutz Ariella 

  • 4

    Kylie Jenner

    Elbise: Julien Macdonald 

  • 5

    Kris Jenner

    Güneş gözlüğü: Carolina Lemke x Kim Kardashian West 

    Blazer ceket ve pantolon: Versace

  • 6

    Jennifer Lopez

    Blazer ceket: Balmain 

  • 7

    Winnie Harlow

    Ayakkabı: Yeezy 

    Çanta: Fendi 

    Pantolon ve üst: Fendi

  • 8

    Emily Ratajkowski

    Güneş gözlüğü: Carolina Lemke x Kim Kardashian West 

    Ayakkabı: Nike

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