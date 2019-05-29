Ünlülerin sokak stili (Marka marka kıyafetler)
ntv.com.tr
Hangi ünlü ne giydi? İşte Kendall Jenner'dan Shanina Shaik'a, Jennifer Lopez'den Emily Ratajkowski'ye ünlülerin marka marka kıyafet ve aksesuarları...
-
1
Shanina Shaik
Takım: Tommy Hilfiger
-
2
Kendall Jenner
Tulum: Tommy Hilfiger x Zendaya
Küpe: Messica MoveAyakkabı: Christian Louboutin
-
3
Olivia Culpo
Üst: Fendi
Şort: Fendi
Terlik: Schutz Ariella
-
4
Kylie Jenner
Elbise: Julien Macdonald
-
5
Kris Jenner
Güneş gözlüğü: Carolina Lemke x Kim Kardashian West
Blazer ceket ve pantolon: Versace
-
6
Jennifer Lopez
Blazer ceket: Balmain
-
7
Winnie Harlow
Ayakkabı: Yeezy
Çanta: Fendi
Pantolon ve üst: Fendi
-
8
Emily Ratajkowski
Güneş gözlüğü: Carolina Lemke x Kim Kardashian West
Ayakkabı: Nike