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Ünlülerin sokak stili (Marka marka kıyafetler ve aksesuarlar)

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Bu hafta hangi ünlü, ne giydi? İşte Priyanka Chopra'dan Emily Ratajkowski'ye, Drew Barrymore'dan Naomi Watts'a ünlülerin dikkat çeken sokak stilleri...

  • 1

    Priyanka Chopra

    Priyanka Chopra

    Kıyafet: Ralph & Russo 

    Küpe: Chopard

    Çanta: Fendi

    Ayakkabı: Sergio Rossi

    Güneş gözlüğü: Roberi & Fraud
  • 2

    Drew Barrymore

    Drew Barrymore

    Takım: Valentino

  • 3

    Jennifer Garner

    Jennifer Garner

    Ayakkabı: Tamara Mellon

  • 4

    Katy Perry

    Katy Perry

    Blazer ceket ve pabtolon: Stand Studio 

    Çanta: Simon Miller

    Küpe: Nausheen Shah x Monica Sorbo Gilot
  • 5

    Emily Ratajkowski

    Emily Ratajkowski

    Küpe: Fay Andrada Liike Lg 

    Güneş gözlüğü: Ray Ban

    Ayakkabı: Adidas Samba
  • 6

    Nicky Hilton

    Nicky Hilton

    Şapka: Ruslan Baginskiy 

    Palto: Gucci 

    Çanta: Hermes Birkin 

    Ayakkabı: Gucci 

    Güneş gözlüğü: Ray Ban
  • 7

    Elle Fanning

    Elle Fanning

    Elbise: For Love & Lemons 

    Çanta: Chanel 

    Ayakkabı: Miu Miu
  • 8

    Lily Collins

    Lily Collins

    Çanta: Fendi Baguette

    Ayakkabı: Christian Louboutin 

    Elbise: Ronny Kobo

    Palto: Kendall + Kylie

  • 9

    Jaime King

    Jaime King

    Kıyafet: Petar Petrov 

    Güneş gözlüğü: Karen Walker

  • 10

    Scarlett Johansson

    Scarlett Johansson

    Takım: Tom Ford 

  • 11

    Gabrielle Union

    Gabrielle Union

    Şapka: Larry Sims

    Kıyafet: R13

     

  • 12

    Lily Collins

    Lily Collins

    Elbise: Elisabetta Franchi

  • 13

    Pixie Lott

    Pixie Lott

    Tulum: Alexa Chung 

    Ayakkabı: Moschino 

    Çanta: Mulberry
  • 14

    Naomi Watts

    Naomi Watts

    Elbise: Isabel Marant

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