Ünlülerin sokak stili (Marka marka kıyafetler ve aksesuarlar)
ntv.com.tr
Bu hafta hangi ünlü, ne giydi? İşte Priyanka Chopra'dan Emily Ratajkowski'ye, Drew Barrymore'dan Naomi Watts'a ünlülerin dikkat çeken sokak stilleri...
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1
Priyanka Chopra
Kıyafet: Ralph & Russo
Küpe: Chopard
Çanta: Fendi
Ayakkabı: Sergio RossiGüneş gözlüğü: Roberi & Fraud
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2
Drew Barrymore
Takım: Valentino
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3
Jennifer Garner
Ayakkabı: Tamara Mellon
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4
Katy Perry
Blazer ceket ve pabtolon: Stand Studio
Çanta: Simon MillerKüpe: Nausheen Shah x Monica Sorbo Gilot
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5
Emily Ratajkowski
Küpe: Fay Andrada Liike Lg
Güneş gözlüğü: Ray BanAyakkabı: Adidas Samba
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6
Nicky Hilton
Şapka: Ruslan Baginskiy
Palto: Gucci
Çanta: Hermes Birkin
Ayakkabı: GucciGüneş gözlüğü: Ray Ban
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7
Elle Fanning
Elbise: For Love & Lemons
Çanta: ChanelAyakkabı: Miu Miu
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8
Lily Collins
Çanta: Fendi Baguette
Ayakkabı: Christian Louboutin
Elbise: Ronny Kobo
Palto: Kendall + Kylie
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9
Jaime King
Kıyafet: Petar Petrov
Güneş gözlüğü: Karen Walker
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10
Scarlett Johansson
Takım: Tom Ford
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11
Gabrielle Union
Şapka: Larry Sims
Kıyafet: R13
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12
Lily Collins
Elbise: Elisabetta Franchi
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13
Pixie Lott
Tulum: Alexa Chung
Ayakkabı: MoschinoÇanta: Mulberry
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14
Naomi Watts
Elbise: Isabel Marant