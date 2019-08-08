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Ünlülerin sokak stilinde marka detayları

Hangi ünlü, ne giydi? İşte Kendall Jenner'dan Emily Ratajkowski'ye Gigi Hadid'den Priyanka Chopra'ya ünlülerin marka marka stil tercihleri

  • 1

    Emily Ratajkowski


    Elbise: Inamorata
    Gözlük: Linda Farrow
    Ayakkabı: Nike
    Çanta: Hayward
    Kolye: Jennifer Meyer

  • 2




    Gözlük: Le Specs Synthcat
    Çanta: Tod's
    Bluz: Dakota Jinx
    Ayakkabı: Charles Keith
  • 3

    Kendall Jenner

    Elbise: Chanel Vintage
    Çanta: By Far
    Ayakkabı: Adidas Originals

  • 4

    Gigi Hadid


    Bluz: Cotton Citizen
    Şort: Madhappy
    Ayakkabı: Versace
    Gözlük: Vogue Eyewear x Gigi Hadid
    Çanta: Prada

  • 5

    Emily Ratajkowski


    Elbise: With
    Ayakkabı: Nike
    Çanta: Prada
    Saat: Rolex

  • 6

    Logan Browning


    Bluz - Hellessey
    Trousers - Hellessey

  • 7

    Corinne Foxx


    Takım: Vitor Zerbinato

  • 8

    Ciara


    Elbise: Christopher Kane
    Çizme: Casadei

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