Ünlülerin sokak stilinde marka detayları
Hangi ünlü, ne giydi? İşte Kendall Jenner'dan Emily Ratajkowski'ye Gigi Hadid'den Priyanka Chopra'ya ünlülerin marka marka stil tercihleri
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1
Emily Ratajkowski
Elbise: Inamorata
Gözlük: Linda Farrow
Ayakkabı: Nike
Çanta: Hayward
Kolye: Jennifer Meyer
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2
Gözlük: Le Specs Synthcat
Çanta: Tod's
Bluz: Dakota Jinx
Ayakkabı: Charles Keith
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3
Kendall Jenner
Elbise: Chanel Vintage
Çanta: By Far
Ayakkabı: Adidas Originals
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4
Gigi Hadid
Bluz: Cotton Citizen
Şort: Madhappy
Ayakkabı: Versace
Gözlük: Vogue Eyewear x Gigi Hadid
Çanta: Prada
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5
Emily Ratajkowski
Elbise: With
Ayakkabı: Nike
Çanta: Prada
Saat: Rolex
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6
Logan Browning
Bluz - Hellessey
Trousers - Hellessey
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7
Corinne Foxx
Takım: Vitor Zerbinato
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8
Ciara
Elbise: Christopher Kane
Çizme: Casadei