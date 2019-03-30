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Ünlülerin sokak stilinde tercih ettikleri markalar (30 Mart 2019)

Ünlülerin dikkat çeken sokak stillerini mercek altına alıyoruz. Bu hafta kim ne giydi? İşte Sophie Turner'dan Katie Holmes'a, Jennifer Lopez'den Jordyn Woods'a ünlülerin tercihleri...

  • 1

    Jennifer Lopez
    Gözlük- Quay x Jlo
    Küpe - Jennifer Fisher
    Bilezik – Hermes
  • 2

    Sophie Turner

    Üst - Ac/Dc Ballbreaker T-shirt 

    Ayakkabı- House of Holland x Grenson Boots 

    Gözlük - Le Specs 

  • 3

    Madison Beer

    Ceket – H&M

    Üst – Fendi

    Kot – Lambert Easy Jeans

    Küpe – Luv Aj

    Çanta – Chanel

    Ayakkabı– Nike

    Bilezik - Cartier
  • 4

    Katie Holmes

    Gözlük - Westward Leaning Moore 

    Kot – Madewell Cali Demi-Boot Jeans

    Çanta – Chanel

    Ayakkabı – Alexander McQueen
  • 5

    Jordyn Woods
    Blazer - Sami Miro Vintage
    Çanta - Louis Vuitton
    Ayakkabı- Jimmy Choo
  • 6

    Priyanka Chopra

    Etek - Diesel L-Bryel 

    Üst - Prada Fall 2019 

    Gözlük - Guay Cosmic 

    Ayakkabılar - Sergio Rossi
  • 7

    Priyanka Chopra
    Elbise - Ph5 Parlor Tank dress
    Çanta - Versace
    Ayakkabı - Brian Atwood
    Gözlük - Crap Eyewear
  • 8

    Jordyn Woods

    Elbise - May Made

    Ayakkabı – Boohoo

  • 9

    Rita Ora

    Çanta - Escada Rita Ora

    Takım - Escada 

  • 10

    Jordyn Woods

    Üst- Misbhv

  • 11

    Rita Ora
    Elbise – Prada
    Saat – Cartier
    Bilezik – Cartier
    Çorap– Prada
    Ayakkabı – Miu Miu
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