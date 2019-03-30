Ünlülerin sokak stilinde tercih ettikleri markalar (30 Mart 2019)
Ünlülerin dikkat çeken sokak stillerini mercek altına alıyoruz. Bu hafta kim ne giydi? İşte Sophie Turner'dan Katie Holmes'a, Jennifer Lopez'den Jordyn Woods'a ünlülerin tercihleri...
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1Jennifer Lopez
Gözlük- Quay x Jlo
Küpe - Jennifer Fisher
Bilezik – Hermes
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2
Sophie Turner
Üst - Ac/Dc Ballbreaker T-shirt
Ayakkabı- House of Holland x Grenson Boots
Gözlük - Le Specs
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3
Madison Beer
Ceket – H&M
Üst – Fendi
Kot – Lambert Easy Jeans
Küpe – Luv Aj
Çanta – Chanel
Ayakkabı– NikeBilezik - Cartier
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4
Katie Holmes
Gözlük - Westward Leaning Moore
Kot – Madewell Cali Demi-Boot Jeans
Çanta – ChanelAyakkabı – Alexander McQueen
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5Jordyn Woods
Blazer - Sami Miro Vintage
Çanta - Louis Vuitton
Ayakkabı- Jimmy Choo
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6
Priyanka Chopra
Etek - Diesel L-Bryel
Üst - Prada Fall 2019
Gözlük - Guay CosmicAyakkabılar - Sergio Rossi
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7Priyanka Chopra
Elbise - Ph5 Parlor Tank dress
Çanta - Versace
Ayakkabı - Brian Atwood
Gözlük - Crap Eyewear
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8
Jordyn Woods
Elbise - May Made
Ayakkabı – Boohoo
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9
Rita Ora
Çanta - Escada Rita Ora
Takım - Escada
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10
Jordyn Woods
Üst- Misbhv
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11Rita Ora
Elbise – Prada
Saat – Cartier
Bilezik – Cartier
Çorap– Prada
Ayakkabı – Miu Miu