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Ünlülerin sokak stilleri (Haftanın öne çıkanları)

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Bu hafta hangi ünlü, ne giydi? İşte Kate Middleton'dan Hailey Baldwin Bieber'a, Emily Ratajkowski'den Gigi Hadid'e ünlülerin marka marka sokak stilleri...

  • 1

    Hailey Bieber

    Hailey Bieber

    Blazer ceket: Philosophy Di Lorenzo Serafini 

    Kazak: Philosophy Di Lorenzo Serafini 

    Jean: Alberta Ferretti 

    Kemer: Alberta Ferretti 

    Ayakkabı: Adidas Originals 

    Güneş gözlüğü: Celine

  • 2

    Meg Ryan

    Meg Ryan

    Palto: Moncler

  • 3

    Emily Ratajkowski

    Emily Ratajkowski

    Mont: The North Face 

    Tayt: Kith Carrier Cire Tights 

  • 4

    Nicky Hilton

    Nicky Hilton

    Palto: Max Mara 

    Çanta: Moynat 

    Ayakkabı: Saint Laurent 

    Güneş gözlüğü: Westward Leaning
  • 5

    Hailey Bieber

    Hailey Bieber

    Palto: Off-White Swan 

    Kazak: Philosophy Di Lorenzo Serafini Turtleneck 

    Jean: Alberta Ferretti 

    Küpe: Anitako Safety iğne küpe

  • 6

    Gigi Hadid

    Gigi Hadid

    Mont: Wardrobe NYC 

    Tişört: Sol Angeles 

    Ayakkabı: Reebok x Gigi Hadid
  • 7

    Joe Jonas

    Joe Jonas

    Palto: Vince

    Ceket: MSGM

    Jean: J Brand ‘Tyler’ 

    Tişört: J Brand 

    Ayakkabı: ASOS
  • 8

    Kim Kardashian

    Kim Kardashian

    Palto: Balenciaga 

    Ayakkabı: Yeezy Boots 700 V2

  • 9

    Meghan Markle

    Meghan Markle

    Palto: Erdem Sonbahar-Kış 2019

    Ayakkabı: Aquazzura

    Çanta: Givenchy

    Küpe: Les Plaisirs De Birks

  • 10

    Isla Fisher

    Isla Fisher

    Elbise: Rebecca Taylor 

  • 11

    Georgia Toffolo

    Georgia Toffolo

    Elbise: Sister Jane 

  • 12

    Kate Middleton

    Kate Middleton

    Palto: Catherine Walker

    Ayakkabı: Emmy London Rebecca Pumps

    Çanta: Emmy London

  • 13

    Nicole Scherzinger

    Nicole Scherzinger

    Ceket: Vetements Bomber

    Ayakkabı: Gucci Trip Leather Combat

  • 14

    Meghan Markle

    Meghan Markle

    Elbise: Victoria Beckham

    Ayakkabı: Victoria Beckham

    Küpe: Dean Davidson
  • 15

    Hailey Bieber

    Hailey Bieber

    Mont: Balenciaga Padded Cocoon 

    Üst: Wolford Colorada 

    Küpe: Jennifer Fisher Baby Jamma Hoops 

    Tayt: Wardrobe NYC 

    Bot: Balenciaga 

    Güneş Gözlüğü: Ray-Ban 

  • 16

    Lucy Hale

    Lucy Hale

    Üst: Anine Bing 

    Çanta: Chanel 

    Ayakkabı: Athletic Propulsion Labs
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