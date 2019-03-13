Ünlülerin sokak stilleri (Haftanın öne çıkanları)
ntv.com.tr
Bu hafta hangi ünlü, ne giydi? İşte Kate Middleton'dan Hailey Baldwin Bieber'a, Emily Ratajkowski'den Gigi Hadid'e ünlülerin marka marka sokak stilleri...
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1
Hailey Bieber
Blazer ceket: Philosophy Di Lorenzo Serafini
Kazak: Philosophy Di Lorenzo Serafini
Jean: Alberta Ferretti
Kemer: Alberta Ferretti
Ayakkabı: Adidas Originals
Güneş gözlüğü: Celine
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2
Meg Ryan
Palto: Moncler
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3
Emily Ratajkowski
Mont: The North Face
Tayt: Kith Carrier Cire Tights
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4
Nicky Hilton
Palto: Max Mara
Çanta: Moynat
Ayakkabı: Saint LaurentGüneş gözlüğü: Westward Leaning
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5
Hailey Bieber
Palto: Off-White Swan
Kazak: Philosophy Di Lorenzo Serafini Turtleneck
Jean: Alberta Ferretti
Küpe: Anitako Safety iğne küpe
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6
Gigi Hadid
Mont: Wardrobe NYC
Tişört: Sol AngelesAyakkabı: Reebok x Gigi Hadid
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7
Joe Jonas
Palto: Vince
Ceket: MSGM
Jean: J Brand ‘Tyler’
Tişört: J BrandAyakkabı: ASOS
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8
Kim Kardashian
Palto: Balenciaga
Ayakkabı: Yeezy Boots 700 V2
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9
Meghan Markle
Palto: Erdem Sonbahar-Kış 2019
Ayakkabı: Aquazzura
Çanta: Givenchy
Küpe: Les Plaisirs De Birks
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10
Isla Fisher
Elbise: Rebecca Taylor
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11
Georgia Toffolo
Elbise: Sister Jane
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12
Kate Middleton
Palto: Catherine Walker
Ayakkabı: Emmy London Rebecca Pumps
Çanta: Emmy London
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13
Nicole Scherzinger
Ceket: Vetements Bomber
Ayakkabı: Gucci Trip Leather Combat
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14
Meghan Markle
Elbise: Victoria Beckham
Ayakkabı: Victoria BeckhamKüpe: Dean Davidson
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15
Hailey Bieber
Mont: Balenciaga Padded Cocoon
Üst: Wolford Colorada
Küpe: Jennifer Fisher Baby Jamma Hoops
Tayt: Wardrobe NYC
Bot: Balenciaga
Güneş Gözlüğü: Ray-Ban
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16
Lucy Hale
Üst: Anine Bing
Çanta: ChanelAyakkabı: Athletic Propulsion Labs