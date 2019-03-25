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Ünlülerin sokak stilleri (Marka marka giysi ve aksesuarlar)

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Bu hafta hangi ünlü, ne giydi? İşte Priyanka Chopra'dan Karlie Kloss'a ünlülerin marka marka kıyafet ve aksesuarları...

  • 1

    Priyanka Chopra

    Priyanka Chopra

    Elbise: Tom Ford

    Küpe: Chopard

    Saat: Chopard
  • 2

    Karlie Kloss

    Karlie Kloss

    Çanta: Christian Dior 

    Blazer ceket: Frame 

    Güneş gözlüğü: Alaia 

  • 3

    Priyanka Chopra

    Priyanka Chopra

    Elbise: Philosophy Di Lorenzo

    Ayakkabı: Christian Louboutin

    Çanta: Medea Short Croc

    Kolye: Chopard
  • 4

    Paris Jackson

    Paris Jackson

    Jean: Alice + Olivia

    Bot: Gucci 

    Kazak: Gucci
  • 5

    Priyanka Chopra

    Priyanka Chopra

    Palto: Madiyah Al Sharqi

    Ayakkabı: Tony Bianco

    Çanta: Akris
  • 6

    Lottie Moss

    Lottie Moss

    Tulum: Boohoo

  • 7

    Priyanka Chopra

    Priyanka Chopra

    Sweatshirt: Mandkhai

    Pantolon: Mandkhai

    Trençkot: Gretelz Cashmere 

    Ayakkabı: Tony Bianco

  • 8

    Mel B

    Mel B

    Çanta: Gucci 

    Sweatshirt: Alo Yoga
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