Ünlülerin sokak stilleri (Marka marka giysi ve aksesuarlar)
ntv.com.tr
Bu hafta hangi ünlü, ne giydi? İşte Priyanka Chopra'dan Karlie Kloss'a ünlülerin marka marka kıyafet ve aksesuarları...
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1
Priyanka Chopra
Elbise: Tom Ford
Küpe: ChopardSaat: Chopard
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2
Karlie Kloss
Çanta: Christian Dior
Blazer ceket: Frame
Güneş gözlüğü: Alaia
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3
Priyanka Chopra
Elbise: Philosophy Di Lorenzo
Ayakkabı: Christian Louboutin
Çanta: Medea Short CrocKolye: Chopard
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4
Paris Jackson
Jean: Alice + Olivia
Bot: GucciKazak: Gucci
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5
Priyanka Chopra
Palto: Madiyah Al Sharqi
Ayakkabı: Tony BiancoÇanta: Akris
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6
Lottie Moss
Tulum: Boohoo
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7
Priyanka Chopra
Sweatshirt: Mandkhai
Pantolon: Mandkhai
Trençkot: Gretelz Cashmere
Ayakkabı: Tony Bianco
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8
Mel B
Çanta: GucciSweatshirt: Alo Yoga